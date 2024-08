Secrete din culisele ”Vocea României”. Smiley face instrucție cu Tudor Chirilă: “Ne-am luat PlayStation, facem campionate de FIFA”

Smiley, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la noi, îmbină munca cu distracția la filmările “Vocea României”. Sezonul cu numărul 12 va fi difuzat începând cu 13 septembrie, în fiecare vineri, de la 20:30, la Pro Tv.

Smiley, dezvăluiri din culisele filmărilor Vocea României, sezonul 12

Antrenorii Tudor Chirilă, Irina Rimes, Horia Brenciu & Theo Rose și Smiley, alături de prezentatorul Pavel Bartoș sunt gata să revină pe micile ecrane cu surprize pentru telespectatori.

ADVERTISEMENT

Reporterii FANATIK au aflat secrete din culisele “Vocea României” chiar de la Smiley! Miercuri, la evenimentul de lansare a grilei de toamnă, organizat de Pro Tv, artistul ne-a dezvăluit cum se distrează pe platourile de filmare.

Când e muncă, e muncă, iar când e pauză, e distracție. Smiley și Tudor Chirilă și-au găsit o activitate, în pauzele de filmări. Mai exact, cei doi soliști și-au adus de acasă un PlayStation pe care l-au instalat în culisele “Vocea României” ca să joace FIFA.

ADVERTISEMENT

Smiley l-a bătut pe Chirilă cu 8-0

“Nu s-au întâmplat incidente, în afară de faptul că l-am bătut pe Chirilă la FIFA cu 8-0, 8-1. Jucăm în pauze, înainte și după. Nu pe telefon, ci avem PlayStation. Ne-am luat PlayStation, facem campionate de FIFA în pauze, cam asta facem”, a declarat Smiley pentru FANATIK.

În altă ordine de idei, sezonul 12 al emisiunii “Vocea României” se anunță unul distractiv, dar și cu concurenți foarte pregătiți să câștige marele premiu și trofeul. , pentru antrenori, însă sunt extrem de entuziasmați după ce au văzut ce concurenți talentați au urcat pe scenă.

ADVERTISEMENT

Smiley, antrenor Vocea României: “Sezonul acesta, noi credem, că e unul din cele mai bune de până acum”

“Noul sezon e super distractiv, noi ne-am distrat destul de tare la filmări. Mă rog, distracția vine și cu multă oboseală. Dar o să fie un sezon foarte mișto.

Suntem foarte entuziasmați și noi de vocile pe care le-am primit. Foarte mulți artiști mișto, foarte multe voci spectaculoase. Multe, multe bătălii crâncene și muzică mișto. O să fie foarte mișto. Sezonul acesta, noi credem, că e unul din cele mai bune de până acum. Așa cum îl simțim noi”, ne-a mai spus Smiley.

ADVERTISEMENT

În afară de filmările la “Vocea României”, Smiley pregătește surprize pentru fanii lui, la firma de producție, .

“O să fac foarte multă muzică, lansez niște artiști, compun piese. Ne extindem teritoriile în care facem muzică cu firma de producție. Vorbim și de niște artiști foarte celebri la nivel mondial. Ne extindem teritoriile de producție muzicală în care facem, în care vindem”, mai spune artistul.

Ce spune Smiley despre Gina Pistol? “Ea cântă în fiecare zi, cântă în casă mai mult decât cânt eu”

Întrebat dacă Gina Pistol se implică și ea în firma de producție, și în proiectele la care lucrează, Smiley ne-a spus că nici vorbă. “Nu se implică deloc, adică la modul că îi mai arăt piesei, cu ce mai facem, dar altfel, nu”, ne-a mărturisit acesta.

Totuși, și Gina Pistol adoră muzica și i-ar surâde să cocheteze cu acest domeniu, se pare. În casă, blondina cântă mai mult decât o face artistul.

“Ea cântă în fiecare zi, cântă în casă mai mult decât cânt eu. Piesa pentru Gina? Așa, for fun, n-ar fi exclus să facem niște lucruri, dar just for fun”, ne-a mai spus Smiley.