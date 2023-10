Secrete nespuse despre soprana Mariana Nicolesco! Apropiații ei, dezvăluiri exclusive

Soprana Mariana Nicolesco a murit acum un an, pe data de 14 octombrie, la un spital din București. Cezar Ouatu și Ozana Barabancea ne povestesc lucruri neștiute despre marea artistă.

Soprana Mariana Nicolesco avea o memorie fantastică

Astăzi se împlinește un an de când marea soprana Mariana Nicolesco ne-a părăsit. Celebra artistă, supranumită Primadona Assoluta, a murit la vârsta de 73 de ani. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, Ozana Barabancea și Cezar Ouatu ne povestesc ce fel de om era Mariana Nicolesco și ce mult îi datorează, fiecare în parte, din punct de vedere profesional.

Aflăm adevărul despre cum luau naștere celebrele ‘poze spontane’ care-i plăceau atât de mult și cum își ‘botezase’ tinerii cântăreți de care se ocupa. Mariana Nicolesco nu se temea de nimic dar nu-i plăcea să se gândească la moarte. Era o persoană care ura aroganța, detesta obrăznicia și insolența.

Ozana Barabancea: “Datorită Marianei Nicolesco am cântat la Opera din Lausanne”

s-a născut în data de 28 noiembrie 1948 și a a fost desemnată, în anul 2003, la Berlin, muziciana anului. Debutul celebrei soprane a fost în rolul ‘Violettei’ din ‘La Traviata’ de Verdi, pusă în scenă de Gian Carlo Menotti la Florența, în 1976. Mariana Nicolesco avea să interpreteze acest rol în peste 200 de reprezentații.

“Nu am decât amintiri frumoase cu doamna Mariana Nicolesco. Țin minte că eu eram deja student al conservatorului Giuseppe Verdi din Milano și tatăl meu îmi propunea, în vacanțele de vară, să vin la festivalul ‘Haricleea Darcle’.

Festivalul era organizat de dumneaei și a făcut mult pentru tot ce înseamnă cultura românească. Îmi aduc aminte că am avut șansa, datorită Marianei Nicolesco, să cânt la Opera din Lausanne apoi să fiu invitat la o producție operistică, ‘Agripina’ “ își amintește Cezar Ouatu.

“Avea o memorie de fier”

Mariana Nicolesco este soprana cu cele mai multe apariții în premierele absolute din istoria Teatrului Scala din Milano. A creat la Brăila Concursul Internațional de canto „Hariclea Darclée”. În anul 1991, Mariana Nicolesco apare pentru prima dată în fața publicului din țara natală, la Ateneul Român din București.

“Doamna Mariana Nicolesco avea o memorie de fier. Cunoștea de la femeia de serviciu și liftier până la recepție, organizatori, sunet. Pe fiecare cântăreț îl știa pe nume. O chestie drăguță de care-mi aduc aminte erau fotografiile așa zis ‘spontane’, care nu erau deloc spontane. Erau, de fapt, montate în cele mai mici detalii.

În poză, fiecare om avea o poziție bine definită. Ea ne numea ‘zmeii’. Am făcut parte din ‘zmeii’ ei și sunt onorat și bucuros că am reușit, măcar pentru o perioadă, să fiu contemporan cu domnia sa” declară Cezar Ouatu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Mariana Nicolesco a fost o doamna cu D mare”

Nu se cunosc multe detalii despre viața personală a celerei soprane. Nici măcar cauza morții ei nu a fost publicată vreodată. În anul 2015 însă, Mariana Nicolesco a suferit o transformare uluitoare. Din statura impunătoare cu care își obișnuise auditoriul, celebra soprana a apărut pe scena cu 30 de kilograme mai puțin. Marina Nicolesco a fost , un cunoscut critic de artă. Cei doi s-au cunoscut la un spectacol al celebrei soprane. Radu Varia spunea, într-un interviu, că soția lui a avut mereu grijă să promoveze tinerele talente și avea un mare și dezvoltat simț al datoriei.

“Eu, ca contratenor, am fost o noutate pe scena Teatrului Maria Filotti. Am aterizat direct din Italia și am fost ceva unic chiar și pentru Mariana Nicolesco, care m-a îndrăgit din prima clipă. Îmi aduc aminte ce fel de om era când, după o cântare, am mers împreună cu dânsa și tatăl meu pe Vasul Mureș, unde se ținea o petrecere.

Acolo am dansat toți. Pentru mine, Mariana Nicolesco a fost o doamnă cu D mare. Carisma ei era de neegalat și voi încerca tot ce pot ca festivalul ‘Haricleea Darcle’ să meargă mai departe” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Cezar Ouatu.

“Domnia sa a renăscut scena lirică”

Aclamată ca Diva Divină, Mariana Nicolesco a cântat pe cele mai prestigioase scene şi în principalele săli de concert ale lumii. Teatrul alla Scala din Milano, Metropolitan Opera din New York, Teatrul La Fenice din Veneţia sau Lyric Opera Chicago sunt doar unele dintre ele. Invitată de Papa Ioan Paul II, Mariana Nicolesco a cântat minunatele colinde româneşti la Primul Concert de Crăciun în Vatican.

“Nu am avut niciodată tangență directă cu doamna Mariana Nicolesco dar pot să spun că a fost o figură emblematică a școlii lirice românești. A încurajat tinerele talente, a demonstrat că România are o pepinieră de voci lirice de excepție, demne de orice scenă internațională de Operă. Vestitul Festival ‘Haricleea Darcle’ de la Brăila a fost iubit de către melomani. A fost o rampă de lansare a tinerelor talente dar și o ocazie mult așteptată de toți instrumentiștii pentru a se unii să facă muzică impreună. Pe premiza ‘omul sfințește locul’, domnia să a renăscut și a potențat orașul Brăila și scena lirică.

Muzica de Operă era cinstită prin acțiunea doamnei Mariana Nicolesco. Îi mulțumim pentru inițiativă. M-aș bucura să ducem mai departe acest demers” declară Ozana Barabancea, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.