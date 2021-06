Secretele afaceristului Ștefan Mandachi. Dezvăluiri în premieră despre moldoveanul filantrop + imagini din locuința sa

Ștefan Mandachi a devenit cunoscut în anul 2019 când a lansat campanie #șîeu, construind primul metru de autostradă din Moldova.

De atunci până azi nu s-au schimbat multe lucruri, însă asta nu l-a oprit pe afacerist să își continue visele. Afaceristul în vârstă de 35 de ani a ajuns milionar până la această vârstă și a dezvăluit toate secretele sale publicului larg.

Ștefan a mărturisit că a făcut multe sacrificii pentru a ajunge unde este și că probabil ar fi făcut lucrurile diferite. A pierdut prieteni, a pierdut timp, iar când s-a trezit cu o avere imensă în conturi și-a dat seama că nu asta e principala sursă a fericirii sale.

Ștefan Mandachi, dezvăluiri în premieră despre viața și afacerile sale

Inițiatorul campaniei #șîeu și-a deschis sufletul într-un reportaj difuzat la Teo Show, în care a vorbit despre mama lui aflată în Ceruri, secretele succesului în afaceri, dar și cum este el în viața de cuplu.

Ștefan spune că de mic a fost tentat să aibă afacerea sa. De pe la 8-9 ani a avut tot felul de idei. Când era elev și apoi student a început câteva business-uri, dar apoi au falimentat.

La început, a investit o sumă de bani împrumutată într-un imobil, iar de acolo și-a deschis apoi un restaurant. A continuat cu alte noi localuri până a ajuns la tot imperiul pe care îl are acum.

Ștefan are zeci de afaceri printre care restaurante, hoteluri, spa-uri, săli de evenimente și activează în continuare și în imobiliare.

Cea mai recentă investiție, la care lucrează chiar și acum, este un cartier de vile de lux în Suceava, dar cu prețuri destul de accesibile pentru cei care vor dori să locuiască acolo.

Celor care vor să devină milionari, la fel ca el, le dă câteva sfaturi. Ștefan susține că oamenii trebuie să fie obsedați de visurile lor, să spună NU fără nicio rușine atunci când sunt convinși de ceva și să fie conștienți că pe drum se vor lovi de multe eșecuri.

Și-ar dori ca mama lui să învie

Bărbatul este pasionat și de animale. Crește doi porci (pe care i-a botezat Covidiu și Coronița, luați în primul an de pandemie), iar pe unul dintre ei l-a salvat de la moarte. Mai are și câțiva câini, dar și o pisică.

Mandachi este cunoscut și pentru acțiunile sale filantropice. Își dorește foarte mult să construiască școli. A început să facă asta în Africa și s-a gândit că e nevoie de astfel de investiții și la noi.

Ștefan și-a prezentat și casa pe care o are în Suceava, locul în care muncește și se relaxează. Locuința este decorată în stil norvegian, iar la etaj acesta are un locșor special, o saună turcească.

Cel mai dur episod din viața lui a fost pierderea mamei sale. „Mama este Dumnezeu. Am trăit cu frica să nu îmi pierd mama. Mamei i-ar fi plăcut să îmi duc viața așa cum am început-o.

I-aș spune că mi-e dor de ea. Aș face orice să o aduc înapoi. Mi-aș dori să am suficient de multă forță să construiesc o școală în Africa, să construiesc școli în România”, a declarat omul de afaceri la

Destăinuiri despre viața sentimentală: „Ar fi ilogic să fiu fidel unei singure femei”

a vorbit și despre cum vede el o relație. Recunoaște că nu este fidel, chiar dacă se consideră un familist convins. Concepțiile lui despre viață ies din tipar.

„Sunt un afemeiat lucid și asumat. Vreau să subliniez ceva. Eu sunt familist convins. Asta nu înseamnă că mă voi căsători neapărat cândva.

Eu am crescut în familie. Am fost un mămos. Am suferit cumplit când mama mea a murit. Deși sunt un familist convins, eu nu cred în ipocrizia pe care ne-o livrează societatea în ceea ce privește viața de cuplu.

Ar fi ilogic să fiu fidel unei singure femei întrucât nu există ființe monogame pe Pământ.

Nu sunt gelos. Cu toții suntem posesivi, dar încerc să îmi temperez posesivitatea. Îmi place ca o femeie să fie deschisă la minte. Mi-ar plăcea să fie autentică, să aibă simțul umorului.

Eu glumesc excesiv de mult. Conexiunea e foarte importantă. Când începi să creezi acel derdeluș către conexiune intervin tot felul de piedici. În societatea românească, femeia a fost tratată ca un obiect”, a completat afaceristul.