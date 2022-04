Secretele agendelor cu datorii ținute de Ionela Prodan, dezvăluite. Cum le dădea bani lui Reghe și Anamariei: ”Făcea gălăgie”

Toni Antohi, bărbatul și soțul care i-a fost alături Ionelei Prodan în ultimii ani de viață, a vorbit despre relația pe care a avut-o cu regretata artistă, dar și despre secretele agendelor pe care, cu sfințenie, își nota cântăreața tot ce se petrecea în viața ei. În exclusivitate pentru FANATIK, văduvul cântăreței a povestit și cum stăteau, de fapt, lucrurile în ceea ce privește banii pe care i-a dat cântăreața, cu titlu de datorie, fostului ei ginere, Laurențiu Reghecampf, sau fiicei Anamaria Prodan.

Secretul agendelor Ionelei Prodan! Cum le dădea bani Anamariei Prodan și lui Laurențiu Reghecampf

Toni Antohi ne-a dezvăluit secretul agendelor pe care le ținea, cu sfințenie Ionela Prodan. Avea, explică el, mai multe asemenea caiețele. Una pentru numerele de telefon, alta pentru jurnalul intim. Și una pentru datorii, un adevărat ”catalog”.

”Ionela avea un tabiet. La fiecare început de an își nota telefoanele și activitățile într-o agendă nouă. Avea o răbdare incredibilă să facă asta… Avea și un jurnal intim. Dar avea și o agendă cu banii… Când îi dădea , îi trecea acolo.

Cu dată, cu semnătură, și nota și pentru ce cereau banii. Era catalogul cu banii. Aveau datorii… Ionela râdea, îi dădea Anamariei numai după ce făcea gălăgie la început, dar nu era prea convingătoare. Dar îi dădea, îi ajuta de fiecare dată când cereau, nu s-a pus problema”, a destăinuit, pentru FANATIK, Toni Antohi.

Văduvul Ionelei Prodan, Toni Antohi, dezvăluiri la patru ani de la moartea artistei

Toni Antohi a fost omul lângă care Ionela Prodan a trăit 13 ani. Au împărțit bune și rele, i-a fost alături în perioade grele, generate de problemele de sănătate pe care artista le-a avut și care au răpus-o, iar bărbatul a suferit enorm când a pierdut-o pe marea artistă.

Acum, , Toni Antohi a făcut o serie de dezvăluiri despre relația pe care a avut-o cu regretata artistă. Iar printre amintirile la mare preț sunt cele legate de momentul în care a cunoscut-o și felul în care au decis să se căsătorească.

”Toate amintirile pe care le am cu Ionela sunt foarte frumoase. Ea a fost o fire mai puternică, era directă și, mai în glumă, mai în serios, ea – cum fusese decorată pentru merite culturale în grad de Comandor – se folosea de asta.

Când aveam discuții în care aveam păreri diferite, îmi spunea direct, scurt: `Toni, eu sunt Comandorul în casa asta, iar eu hotărăsc așa`! Nu mă deranja, mai ales că așa era felul ei, era învățată să fie totul ca ea”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Toni Antohi, văduvul Ionelei Prodan. De altfel, recunoaște el, așa au și ajuns să se căsătorească, la insistențele regretatei artiste.

Toni Antohi, despre căsătoria cu Ionela Prodan: ”Mi-a zis atunci ca nu cumva să scot verigheta vreodată de pe deget”

Zâmbind în momentul în care își amintea de momentul în care a fost decisă căsătoria lui cu Ionela Prodan, Toni Antohi ne-a recunoscut că evenimentul cu pricina l-a luat prin surprindere. Ba chiar, deși ne-a precizat că a iubit-o enorm și întotdeauna a susținut-o, la momentul acela nu era pregătit pentru o nouă căsătorie. Dar, pentru că o iubea, a acceptat.

”Cam ea m-a cerut în căsătorie. Ea a făcut primul pas. Prima dată m-a dus și am făcut verighetele. După ce am luat inelele – eu gândindu-mă că evenimentul va fi mai târziu, eram mai la început, urma să ne cunoaștem, poate ea nu o să fie de acord- și mi-a zis atunci ca nu cumva să scot verigheta vreodată de pe deget.

De acolo, mi-a zis că este cazul să ne căsătorim. M-a luat și pe mine prin surprindere, mai ales că eu eram văduv”, povestește, în exclusivitate pentru FANATIK, văduvul Ionelei Prodan.

Cum s-au cunoscut Ionela Prodan cu Toni Antohi

Toni Antohi, ajuns la 72 de ani, a fost inginer constructor și, la un moment dat, ajunsese să fie director al unei mari firme de construcții din București. În acest context, a dezvăluit el pentru FANATIK, a și cunoscut-o pe regretata cântăreață de la moartea căreia se împlinesc patru ani.

”Am cunoscut-o când eu lucram la o firmă de construcții. Ea a venit acolo și a întrebat cine e director. Eu eram. A intrat, mi-a zis așa: `Bună ziua, directore! Eu sunt Ionela Prodan! Directore, am de refăcut o casă!`. I-am zis, la acea vreme, că noi nu ne ocupam cu așa ceva, eram o firmă mare, nu făceam case.

Mi-a zis că va chema toate televiziunile dacă o refuz. M-a șantajat un pic (râde, n. red.). Am mers cu ea, am văzut despre ce e vorba – e chiar casa în care stau cei doi frați ai ei – am lucrat serios și am făcut-o.

Pe atunci, ea mi-a zis că mama ei își dorea ca cei trei frați – adică ea și frații săi – să locuiască împreună. Ea s-a luptat să facă asta. Am făcut, în aceeași curte și casa unde am locuit eu și cu ea, am terminat-o în 2008”, mai povestește Toni Antohi, văduvul Ionelei Prodan.

Toni Antohi nu a schimbat nimic în casa în care a locuit alături de Ionela Prodan

Acum, ne-a dezvăluit el, locuiește în casa pe care a construit-o pentru Ionela Prodan, o vilă situată în centrul Capitalei, a cărei valoare se ridică la mult peste 500.000 de euro. Iar amintirile pe care le are alături de Ionela Prodan, de-a lungul celor 13 ani de viață împreună, l-au făcut pe Toni Antohi să nu schimbe absolut nimic în casa în care au stat. Și, ne-a dezvăluit el, nici nu o va face.

”Eu, așa cum este acum casa la interior – casă făcută de mine și finanțată de Ionela – nu am modificat și nu o voi face, cât voi trăi, absolut nimic. Așa este, așa rămâne cât voi mai fi în viață. După aceea, Anamaria și cu Anca vor face ce își doresc ele acolo.

Da, mie mi-este foarte greu acum, la patru ani de când a plecat, pentru că îmi aduc aminte de toate lucrurile puse de ea în casă, trecute prin mâna ei. Și acum în dressing, în demisolul casei, sunt costumele ei.

Mai ales cele de la petreceri, cum se purtau pe atunci. Mai sunt și costumele populare… Pe unele le-am dat de pomană, dar pe cele la care a ținut, le-am păstrat”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Toni Antohi, văduvul regretatei Ionela Prodan.

Văduvul Ionelei Prodan: ”Ea era bun național”

Toni Antohi a povestit, pentru FANATIK, și felul în care reușea Ionela Prodan să se impună în discuțiile la nivel înalt pe când era secretar de stat. Erau anii `90, iar ea era printre personalitățile culturale care sprijineau Guvernele PSD din acea perioadă.

Doar că, povestește Toni Antohi, Ionela Prodan i-a destăinuit ce făcea la ședințele de Guvern și cum îi convingea pe premierul din acea perioadă – probabil Nicolae Văcăroiu – să îi asculte sfaturile și să pună în practică ideile pe care le avea.

”Să vă povestesc de ce ea era bun național. Într-o ședință cu un prim-ministru în activitate la acea vreme, nu contează cine e, era o ședință. A întrebat prim-ministrul dacă mai are cineva ceva de spus, iar Ionela s-a ridicat. `Domnule prim ministru, nu este așa că eu sunt bun național?`.

`Da, Ionela`, a replicat omul. `Atunci, eu vă spun ce trebuie făcut`. Și se apuca să înșire părerile ei. Așa își impunea punctul de vedere tot timpul, nu ceda niciodată, reușea pe toți să îi convingă”, mai povestește, în exclusivitate pentru FANATIK, Toni Antohi.

Ionela Prodan a murit acum patru ani

După o suferință îndelungată, cauzată de un cancer pancreatic, . Marea artistă a fost înmormântată pe Aleea Artiștilor din cimitirul Bellu din București, condusă pe ultimul drum de sute de oameni care au iubit-o și care iau apreciat muzica.

”Mi-am regăsit liniștea sufletească lângă cel de-al doilea soț, inginerul Toni Antohi, care s-a încumetat să clădească alături de mine un nou cămin…Am alături un bărbat extraordinar, un moldovean minunat, că, dacă era oltean, nu-l luam, doar ştiţi că oltenii sunt mai aprigi”, spunea Ionela Prodan, în urmă cu câțiva ani, despre Toni Antohi, soțul ei.