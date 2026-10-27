Secretele Balonului de Aur 2026: tot ce camerele nu aveau cum să surprindă! Organizare suficientă, reguli absurde, urlete în sală și informație zero! Cum s-a trăit gala din interior

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Evenimentul ținut în cartierul Soho nu a respirat britanic decât la început, când Jorja Smith a interpretat superb piesa „Blue Lights”. Și accentul prezentatoarei Kate Scott ne-a adus aminte unde suntem, apoi, la final, vorbele . Cu excepția numărului de iluzionism dinaintea intrării în scenă a celor două trofee de la masculin și feminin, show-ul a fost unul anonim, cu puține momente care ar depăși granița unuia banal. FANATIK îți prezintă 9 momente pe care de la Londra.

Întârziere de 45 de minute la startul ceremoniei

Programată să înceapă la 22:00, gala n-a luat startul decât trei sferturi de oră mai târziu, . Organizatorii n-au prezentat scuze pentru delay, nici vreo explicație. Singurul anunț a fost făcut cu 15 minute înainte de ora 22:00, când de la boxe s-a transmis că evenimentul va fi împins în față cu 30 de minute. Au fost, până la urmă, 45. Delegațiile cluburilor au continuat să apară până aproape de 22:40.

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Announcer cu texte obositoare

Pentru a umple spațiul lipsă din programul serii, pe scenă a urcat un bărbat care s-a prezentat drept „Charlie”, cu toate că avea un accent franțuzesc proeminent. După ce a cerut gălăgie din partea celor aflați în sală, a repetat obsesiv, minute la rând, faptul că vrea ca toată lumea să-și ocupe locurile. „Charlie” a intervenit și în momentele de publicitate. Nu pentru vreo glumă sau pentru un moment care să facă plăcere cuiva, ci tot pentru a le cere oamenilor să se întoarcă pe scaune cât mai repede.

Bariere permanente pentru jurnaliști și reguli stupide

Presa a avut acces în sală, la ultimul nivel al teatrului Palladium, cel de-al treilea. Și nu pe primele două rânduri ale lui, s-a transmis categoric, din mers. „În peluză”, cât se poate de sus, să se vadă cât mai puțin. Ca să vă dați seama pentru comparație, cam acolo unde sunt izolați, mai nou, oaspeții la meciurile de fotbal din România. Ținând cont că e organizată de France Football și L’Equipe, două reprezentante de top ale jurnalismului mondial, gala mi-a ridicat mult nivelul așteptărilor. Mă gândeam că presa va face tot posibilul pentru… presă și că vom avea condițiile cele mai bune pentru a ne face meseria. În cel mai inofensiv mod de exprimare pe care mi-l permit, să zicem doar că n-a fost așa. Noroc de zoom-urile competente ale telefoanelor din ziua de azi. Dar ajungem la o nouă situație…

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„Nu faceți poze și video-uri, strict interzis”. Doar pentru unii!

Deși interdicția de a face poze și de a filma a fost transmisă întregii săli, doar jurnaliștii au fost cenzurați permanent de unul dintre oamenii de securitate. Acesta a circulat prin spatele scaunelor și a evaluat fiecare smartphone, închis sau deschis, luându-se după poziția corpului și a mâinilor posesorului. Pleca dezamăgit când vedea că cineva NU are camera pornită. Pe deasupra, și fără să-și prezinte vreo scuză. Alături, în sectorul gălăgios se făceau poze fără nicio problemă. Dată fiind distanța până la scenă, precum și faptul că niciunul dintre cei din sectorul media nu părea să aibă tool-uri de spionaj care să ducă realitatea la 1000X, cred că nu era chiar o dramă să poată fi făcute poze măcar cu momentul decernării Balonului. Fără să stai să te furișezi și să apară cenzorul imediat.

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O singură priză pe nivelul 3. Acces 10 minute și o explicație absurdă: „Se împiedică lumea și cade”

Pe lângă faptul că nu s-au ocupat în niciun fel de spațiul propriu-zis pentru a-l face utilizabil de către jurnaliștii acreditați, organizatorii au pus și piedici stupide. Același om de securitate plin de zel de mai devreme s-a opus utilizării singurei prize de pe nivel pe motiv că există riscul unor accidente. Asta în condițiile în care era protejată de un afiș și se afla într-o zonă puțin traficată. Iar dispozitivul periculos consta într-un încărcător cu fir scurt lipit de perete, deci imposibil de agățat dacă nu o faci intenționat. După ce a schimbat mai multe versiuni de grimase, a fost, totuși, de acord cu „fix 10 minute”. I-a atras atenția unui agent și a insistat ca telefonul să fie îndepărtat imediat ce gongul a bătut 9 și 3/4. Ca-n Harry Potter, doar că pe versiunea de „noaptea minții”.

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Thierry Henry a produs singurele zâmbete ale serii

Obișnuiți să lucreze împreună de la CBS, Thierry Henry și Kate Scott n-au avut o seară ușoară la microfon. Scott a fost departe de spontaneitatea din emisiuni și s-a limitat la script. Așa cum reușea și pe teren, Henry a profitat de „spații” și le-a acoperit cu câteva glume care au făcut sala să chicotească.

Nimic despre clasament în timp real

Probabil forțați de întârzierea de la start, prezentatorii n-au făcut nicio mențiune în legătură cu pozițiile pe care le-au ocupat fotbaliștii din top 10. Pe ecran au rulat în câteva rânduri jucători clasați pe locurile 11-30. Desemnarea Balonului de Aur s-a realizat după ce s-a amintit aleatoriu care sunt ultimii 10 aflați în luptă.

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Atmosferă de stadion: amuzant, dar nu prea…

Pentru prima oară de când se organizează gale de acordare a trofeului, fanii au putut să-și cumpere bilete pentru a asista la eveniment. Un pachet pentru o persoană a costat 3.000 de lire și a inclus catering la restaurantul Aqua Kyoto și un loc în public, în sectorul de jos. Deasupra, în dreapta zonei media, cu fața la scenă, au stat, însă, câteva sute de oameni care s-au manifestat ca pe stadion în multe momente. După reacțiile pe care le aveau, am putut să-mi dau seama că sunt susținători PSG și englezi. Și toți sunt fie cu Messi, fie cu Ronaldo, desigur, ca oricine pe planeta asta. Ideea de a avea suporteri în „tribune” a dat puțină autenticitate de stadion evenimentului. Dar nu doar atât. În multe momente, intervențiile publicului i-au încurcat pe prezentatori din cauza volumului. Au lipsit incidentele, dar un eveniment cu o asemenea etichetă poate că ar recomanda o abordare de altă clasă.

Conferințele de presă i-au încurcat pe cei care făceau curat

La aproape jumătate de oră după decernarea trofeelor, întâlnirea dintre mass-media și câștigători a avut loc sub forma unui dialog deschis între Alexia Putellas, apoi Harry Kane și jurnaliștii coborâți pe primele locuri din public. În timpul galei, s-a vorbit în spaniolă, catalană, foarte puțin în franceză și în engleză, fără să se traducă nimic. Nu am avut o problemă cu asta, pentru că înțeleg până și „barceloneza”. Dar cred că pe britanici i-a încurcat puțin. La conferința Alexiei Putellas s-a asigurat o traducere amuzantă, nici măcar aproximativă. Noroc de Kane, că n-a vrut să o dea pe germană, că o încurcau toți. 😄 Oamenii implicați în organizare și tehnicienii coborau pe lângă jurnaliști, grăbiți să termine curățenia, să pună echipamentele în siguranță și să se poată retrage. N-a fost o conferință de presă convențională. O fi bine, o fi rău…

Balonul de Aur 2026 a fost o experiență pe care mă simt onorat că am trăit-o. Pentru emoția celor premiați, pentru normalitatea care a însoțit bucuria unor realizări excepționale ale unor jucători din altă lume. Și pentru că, peste ani, niciunul dintre punctele despre care ați citit mai sus nu va fi decât un zâmbet pe o față recunoscătoare că a fost acolo.