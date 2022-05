Secretele denunțătorului lui Oprescu. Bogdan Popa și-a zugravit restaurantul cu banii din mită, iar soția lui lucra la ”combaterea spălării banilor”

Sorin Oprescu a fost reținut la Atena, acolo unde fugise înainte de condamnarea la 10 ani și 8 luni de închisoare, iar subalternul lui, Bogdan Popa, este în continuare de negăsit. Fost director al Administrației Cimitirelor și a Centrului Cultural al Palatelor Brâncovenești, Popa este considerat un apropiat al lui Marian Vanghelie și e cel care l-a denunțat pe Oprescu, dar în final a primit 11 ani și 6 luni de închisoare, cea mai mare din întregul dosar.

Bogdan Popa îi ducea banii lui Oprescu într-o pungă de plastic

În prezent, Bogdan Popa este dat în urmărire generală, după ce pentru executarea mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.

ADVERTISEMENT

Bogdan Popa a fost omul cheie pe care procurorii l-au folosit pentru a proba vinovăția lui Sorin Oprescu. Sperând într-o pedeapsă mai ușoară, el a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției și a declarat în fața instanței că 45% din banii primiți ca mită ajungeau la Sorin Oprescu.

”Structura mitei era 33% pentru martorii denunțători, 45% către Oprescu, 10% la Constantinescu și restul la mine”, a explicat Bogdan Popa în fața instanței. El a povestit că în 2014 și 2015 i-a dus lui Oprescu diferite sume de bani, într-o pungă de plastic, pe care o lăsa sub o pernă în livingul casei fostului primar.

ADVERTISEMENT

L-a denunțat pe Oprescu mânat de conștiința civică: ”Am fost un dobitoc”

În fața instanței, Bogan Popa a explicat că a denunțat faptele de corupție ”din spirit civic” și că regretă că a fost implicat în această rețea infracțională.

”Nu mi-a spus nimeni să fac denunț, nu am fost amenințat. Am făcut-o din conștiință civică, însă aceasta nu a funcționat de la început pentru că am fost un dobitoc. Nu mai țin minte cu câte zile înainte de septembrie 2015 (data la care a fost organizat fragrantul lui Oprescu, n.r.) am anunțat parchetul. Suma de 25.000 de euro am primit-o de la procuror”, a declarat Bogdan Popa în fața instanței.

ADVERTISEMENT

Soția lui Popa a lucrat la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

FANATIK a aflat că, în 2012, anul în care , soția lui Bogdan Popa lucra pentru Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, o instituție din subordinea Ministerului Finanțelor, ca analist financiar.

Procurorii DNA au descoperit în conturile familiei Popa o sumă de bani pentru care, spuneau ei, nu este justificată. Judecătorii au decis, însă, că aceasta e legată doar parțial de dosarul pe care-l analizau.

ADVERTISEMENT

”Tot cu privire la măsura de siguranță a confiscării extinse solicitată de Ministerul Public față de inculpatul Popa Bogdan-Cornel, constată că, prin același raport privind rezultatul investigației financiare, întocmit de Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției, a fost analizată situația financiară a inculpatului și a soției sale, Popa Nicoleta Ioana Adriana, pe perioada anilor 2012 – 2015, stabilindu-se că între veniturile reale și veniturile ilicite ale acestora există o diferență în sumă de 1.076.322,8 lei.

ADVERTISEMENT

Însă, Curtea nu poate avea în vedere decât anii 2012 și prima jumătate a anului 2013, întrucât activitatea infracțională a inculpatului, în comiterea de infracțiuni de corupție în această cauză, a început de la jumătatea anului 2013, astfel că există prezumția de venituri ilicite constatate pentru perioada ulterioară, de până în anul 2015, inclusiv, au fost obținute din comiterea infracțiunilor în această cauză.

Totodată, cenzurând inclusiv veniturile reale din punct de vedere al sursei și titlului, Curtea, în majoritate, constată că doar suma de 537.121,4 lei nu este justificată, astfel că va fi confiscată special”, se arată în motivarea de săptămâna trecută a instanței.

Toată averea denunțătorului lui Oprescu, sub sechestru

De asemenea, procurorii au descoperit că soția lui Popa deținea un restaurant în centrul Bucureștiului (în spatele Pieței 1 Mai), care ar fi fost amenajat parțial cu banii obținuți din mită (103.079,29 lei).

Într-un final, judecătorii au stabilit valoarea mitei încasate și păstrate de Bogdan Popa se ridică la 7.687.753 lei, sumă care i-a fost confiscată. Toate bunurile și conturile fostului director au fost puse sub sechestru.

Bogdan Popa mai are doar datorii pe numele lui

Conform ultimei declarații de avere, depusă în anul 2015, Bogdan Popa nu avea bunuri în nume propriu. Soția lui, în schimb, deținea un apartament de 67 mp și un teren de 258 mp, în București, pe care le deținea în proporție de 100%, după partajul de Bogdan Popa.

Denunțătorul lui Oprescu mai avea doar 13.000 de lei în conturi și datorii de 70.000 de euro. În acel moment, Popa declara un salariu modest, de 25.910 lei pe an, în funcția de director al ACCU, iar soția lui câștiga 10.000 de lei din activitatea de avocat.