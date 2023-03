Secretele din spatele artistei care cântă hit-ul Mariola! Minelli: ”Nu ne așteptam”

Luisa Ionela Luca, cunoscută publicului sub numele de Minelli, vedeta care a lansat Mariola, face dezvăluiri exclusive despre viața de mama și ne vorbește despre cele mai mari realizări ale ei.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cunoscuta cântăreață Minelli, cea care cântă Mariola, face dezvăluiri despre copilăria și vacanțele la țară, unde ei nu-i prea plăcea să meargă, dar n-avea încotro.

Vedtea care a lansat hitul Mariola, Minelli, povestește când s-a îndrăgostit prima dată, ce și-a cumpărat din primii bani câștigați și cum, la 11 ani, și-a făcut o trupă cu verișoara ei. Minelli ne spune că încearcă să fie atât mamă cât și prietenă pentru cei doi copii ai ei și că nu s-a așteptat niciodată ca piesa ‘Mariola’ să aibă asemenea succes.

Cântăreața recunoaște că-i place să joace la Loto și că anul 2023 va veni cu primul album lansat. De asemenea, artista recunoaște că i-a plăcut să se distreze și face dezvăluiri de pe scenă, pe vremea când cunoștea succesul cu Mariola.

Minelli, cântăreață de mic copil

Cum a fost copilăria ta? Ce trăsnăi făceai?

– Hello! Am avut o copilărie foarte frumoasă, petrecută în fiecare zi afară în fața scării cu mulți copii, cu păpuși și muzică. Cântam mereu în casă, în fața oglinzii, chiar și afară de multe ori, ieșeam cu casetofonul din dotare și făceam spectacol pentru toți vecinii din cartier.

“Nu am fost niciodată fană a mersului la țară, dar nu aveam încotro”

Îți petreceai vacanțele la bunici?

– Daaa, era lege în vacanța de vară să mergem la țară, la bunici și eu nu prea agream acest lucru. Nu am fost niciodată fană a mersului la țară, însă rămâneam pentru că nu aveam încotro. Am multe amintiri frumoase, dar cea mai dragă îmi este aceea că bunica ne făcea mereu dimineață ceai de mentă proaspătă și biscuiți de casă și mirosul de lemn ars pe care iubesc să îl simt și acum și care mă întoarce în timp de fiecare dată.

Cum era Minelli în copilărie: “Aveam grijă să mă distrez”

Cum a fost perioada liceului? Erai genul timidă sau mai rebelă?

– A fost o perioadă frumoasă, pentru că mă înțelegeam bine cu mai toată lumea, nu eram nici prea timidă, nici rebelă și aveam grijă să mă distrez cu colegii în fiecare pauză. Dacă stau să mă gândesc am fost întotdeauna înconjurată de oameni frumoși. Și la liceu a fost la fel, am avut colegi frumoși și profesori la fel, am fost un colectiv de vis.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Da, clar. Era cazul când nu mă pregăteam destul sau când nu știam ceva anume. Nu cred că a trecut cineva prin școală să nu copieze la un moment dat.

Prima iubire a vedetei care cântă Mariola: “Am și suferit la un moment dat după el când ne-am despărțit”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

– Cred că pe la 15-16 ani, a fost un băiat care mi-a pus un pic inima pe jar. Am fost super îndrăgostită. Am și suferit la un moment dat după el când ne-am despărțit, dar apoi m-am mutat la București și am trecut la o altă etapă.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

– Da, la 16 ani am cântat la festivalul de la Amara. Am câștigat premiul 1 și cu banii primiți mi-am luat primul meu telefon, un Samsung cu clapă. Am fost cea mai fericită și cea mai mândră. (râde, n.red.)

Minelli, înainte de Mariola: “La 11 ani mi-am înființat o trupă cu verișoara mea, Cristina”

Cânți de la 11 ani, de când ți-ai făcut și o trupă. Nu te-a speriat faptul că erai atât de mică?

– Cânt dintotdeauna, dar da, la 11 ani mi-am înființat o trupă cu verișoara mea Cristina, ceva ce a venit foarte natural. Am vrut să trecem la un alt nivel și am început să cântăm la evenimente în oraș. E o altă perioadă frumoasă din viața mea.

“Am interpretat semnele invers, am înțeles că trebuie să închid momentul”

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

– Da, și îmi vine să râd și acum. Aveam un concert și după ce am cântat câteva piese, cineva din echipă mi-a făcut semn din backstage să o iau mai ușor, să vorbesc mai mult cu publicul. Însă eu am interpretat semnele invers, am înțeles că trebuie să închid momentul. Astfel că, după ce am terminat piesa în curs, deși eram și eu un pic uimită pentru că eram pe scenă de vreo 10 minute, mi-am luat la revedere de la public și am vrut să cobor de pe scenă.

În acel moment am început să văd oamenii din echipă foarte agitați. Au venit la mine să îmi zică că am înțeles total greșit și că trebuie să mă întorc pe scenă. Vă dați seama cât de penibil a fost momentul, dar am râs împreună cu toți oamenii care erau acolo și am continuat concertul.

Minelli, despre Mariola: “Nu ne așteptam să fie un hit atât de mare”

‘Mariola’ a fost un succes uriaș. Ai simțit din start că așa o să fie?

– Îmi aduc aminte că avea un feedback bun când am compus-o, cine o auzea rămânea cu ea în cap. Nu ne așteptam să fie un hit atât de mare. În perioada aceea, toată lumea era Mariola. Toată lumea se saluta cu „Hola, yo me llamo Mariola”, lucru care nu a putut decât să mă bucure enorm.

Care simți că a fost cel mai important moment în cariera ta?

– Momentul în care piesa Rampampam a început să își ia avânt puternic, a ajuns numărul 1 mondial. Am început să primim feedback foarte bun din foarte multe țări, lucru de care m-am bucurat enorm și încă mă bucur.

“Mă transform imediat în mamă responsabilă și pragmatică atunci când e cazul”

Cum este mama Luisa. Mai severă, mai permisivă?

– Cred că e un mix din amândouă, depinde mult de situație. Încerc să le fiu ca o prietenă, însă mă transform imediat în mamă responsabilă și pragmatică atunci când e cazul.

Ce ai învățat, în toți acești ani, de la copiii tăi?

– Învăț de la ei în fiecare zi câte ceva, să fiu mai calmă, mai bună și să mă bucur de lucrurile simple.

Artista, despre copii: “Nu știu dacă îmi va călca vreunul dintre ei pe urme”

Cine crezi că-ți va călca pe urme, Sarah Maria sau Filip?

– Le place amândurora muzica foarte mult, însă nu știu dacă îmi va călca vreunul dintre ei pe urme. Sarah cel puțin, pentru că e mai mare, știu că nu va face muzică. Nu o văd prinsă cu asta cum eram eu că să mă gândesc la o posibilă carieră în muzică. La Filip voi vedea mai târziu, însă nici nu cred că aș vrea să aleagă domeniul acesta, pentru că deși e frumos, e foarte greu și nesigur.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

– Din fericire, gândindu-mă acum, nu pot să zic că am avut un moment foarte greu până acum de care să îmi aduc aminte. Se pare că mă iubește cineva acolo sus foarte mult.

“Am scris o carte de poezii când eram însărcinată cu Sarah”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Că am scris o carte de poezii acum câțiva ani, care se numește ‘Gânduri’, pe care am și publicat-o din dorința de a avea o amintire din perioada respectivă, când eram însărcinată cu Sarah.

Care este cea mai mare realizare a ta de până acum?

– Nu aș putea să zic un singur lucru, tot ce am făcut până acum e o mare realizare. Faptul că nu m-am lăsat de muzică, când am devenit mamă prima oară la 21 de ani, că mi-am urmat visele, că reușesc să îmbin rolul de mamă cu rolul de artist… Că în sfârșit încep să îmi conturez o echipă cum mi-am dorit întotdeauna să am…

“Nu am vrut niciodată să ies în evidență prin atuurile fizice”

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în industria muzicală?

– Poate, deși nu am vrut niciodată să ies în evidență prin atuurile fizice. Am vrut și vreau ca munca mea să vorbească pentru mine.

“Lansez curând primul meu album”

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

– Ce nu făceam la început și mă enerva era că nu prea îmi spuneam părerea din dorința de a nu supăra pe cineva. Nu știam să zic și Nu când era cazul.

Ai jucat vreodată la Loto?

– Da, și chiar mai joc uneori, pentru că mi se pare fun și nu știi niciodată ce se poate întâmpla.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Lansez curând primul meu album, abia aștept, plecăm și anul acesta peste tot în lume, pregătim show-ul nou, deci muzică, muzică și iar muzică.