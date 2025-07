Secretele din spatele succesului lui David Popovici, dezvăluite de psihologul său: „Abuzul de putere naște numai frică!”

Secretele lui David Popovici au fost dezvăluite de Marcel Ivan cu ocazia unui în august 2024, deci la scurt timp după ce înotătorul român a devenit campion olimpic în proba de 200m liber.

Psihologul lui David Popovici a dezvăluit pentru Fanatik secretele dublului campion mondial de la Singapore

La acel moment, psihologul sportivului legitimat la CS Dinamo, , în probele de 100 și 200m liber, a scos în evidență în mod special, printre altele, modul în care parcursul celui poreclit „Rechinul” a fost influențat decisiv, în mod pozitiv bineînțeles, de colaborarea sa cu antrenorul Adrian Rădulescu.

De altfel, după cum a povestit chiar el, Marcel Ivan a ajuns să îl consilieze pe Popovici tocmai în baza faptului că lucra în acea perioadă cu un alt sportiv, care îl avea antrenor tot pe Rădulescu.

De asemenea, întâmplarea a făcut ca psihologul să aibă o relație chiar mult mai mai veche, la nivel personal, cu familia Popovici, prin prisma tatălui campionului român.

„Stăteam de vorbă cu cei din echipă, cu antrenorul, cu preparatorul fizic, și mi-am dat seama că îl cunosc dinaintea lor. Am fost coleg de serviciu cu tatăl lui acum 20 de ani, stăteam față în față la birou așa cum stăm noi doi acum. A fost plecat în Canada la un moment dat și mi-a trimis o poză cu ei, în fotografie era și David. Era micuț, avea trei sau patru ani.

Începusem sa lucrez cu un sportiv care avea același antrenor pe care îl are David, Adrian Rădulescu. Am mers la bazin și l-am cunoscut, mă interesa care era perspectiva antrenorului și cum puteam să îi ajut. Am stat de vorbă două, trei ore și mi-a plăcut foarte mult ca om, ca profesionist. David deja era campion mondial, făcuse record mondial la Roma. După puțin timp mi-au propus să mă alătur echipei lor”, a spus Marcel Ivan în interviul respectiv.

A fost dirijat „Rechinul” cu biciul de antrenorul său Adrian Rădulescu? „Nu și nici nu cred că o să văd așa ceva”

Revenind la colaborarea profesională dintre David Popovici și Adrian Rădulescu, Ivan a subliniat că a fost extrem de important faptul că antrenorul nu l-a condus „cu biciul” pe înotător spre marea performanță.

„Nu și nici nu cred c-o să văd așa ceva. În momentul în care tu, ca antrenor, simți că trebuie să dai cu biciul ar trebui să te întrebi care mai e motivația intrinsecă a acelui sportiv, din moment ce ajungi să apelezi la bici!

Utilizarea biciului nu e o soluție în nicio situație. Autoritatea înseamnă capacitatea de a-l influența pe sportiv să-i permită antrenorului facilitarea îndeplinirii obiectivelor.

Autoritatea trezește respect, motivare, entuziasm, încredere, autodisciplină. Abuzul de putere naște numai frică!”, a mai spus psihologul.