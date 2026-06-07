Secretele din spatele transformării lui David Matei, cel mai bun under al momentului din România. Ce șanse are să plece de la Craiova în vară. Exclusiv

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Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu (70 de ani) l-a sfătuit pe David Matei să nu se gândească la o eventuală plecare de la Universitatea Craiova în această vară, chiar dacă suma de transfer ar putea fi una atrăgătoare.

Care sunt șansele ca David Matei să plece acum de la Universitatea Craiova

Întrebat de moderatorul Cristi Coste dacă este posibil ca Universitatea Craiova să-l vândă pe David Matei în intersezon și dacă suma de 5.000.000 de euro ar fi un satisfăcătoare pentru club, Sorin Cârțu a precizat că păstrarea jucătorului ar fi în beneficiul ambelor părți.

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”Nu știu strategia noastră neapărat, pentru că n-am intrat în discuții despre chestia asta. Cum s-a terminat campionatul, toată lumea a plecat. Strategia se face sigur cu Felgueiras, domnul Rotaru, antrenorii și așa mai departe, direct pe teleconferințe.

Matei este pe o pantă ascendentă pe care a început-o în perioada asta de sfârșit de campionat. A ieșit în evidență, mai ales cu primul gol ăla care a dat practic tonul la acea partidă cu U Cluj. Este un un tip pentru care mă bucur că are evoluții din ce în ce mai bune.

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Nu știu dacă trebuie neapărat să se gândească la transfer deocamdată, dar are multe de arătat și pentru Universitatea Craiova și din asta câștigă toată lumea. Și el câștigă ca prestație și ca experiență în evoluțiile lui și noi, pentru ca poziția de Under 21 să să nu se simtă o povară pentru echipă.

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Cu cât au trecut etape din ce în ce mai multe, pentru echipa noastră acel lucru nu s-a mai simțit. Am văzut că a devenit un jucător important. (n.r. – 5 milioane e un preț ok?) Nu mă pune pe mine să-ți spun, nu știu ce să zic. Că e mult, e puțin nu știu, e prea devreme. Pot fi discuții, nu știu, treaba lui”, a declarat Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

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David Matei, dorit de Mirel Rădoi în Turcia

Puștiul David Matei a venit la Universitatea Craiova în vara anului trecut la cererea expresă a antrenorului Mirel Rădoi, care l-a ochit în Liga 2 la Steaua. Tehnicianul ar vrea să-l ia acum în Turcia, la Gaziantep, mai ales că și .

Jucătorul care a avut cea mai mare creștere în ultimul sezon a fost chemat și de Gică Hagi la echipa națională. Selecționerul , iar Matei a arătat că poate fi oricând o soluție.

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Ce oferte există pentru Assad Al-Hamlawi

În ceea ce privește un eventual transfer al atacantului palestinian Assad Al-Hamlawi, Sorin Cârțu a mărturisit că nu știe despre vreo ofertă oficială. În plus, el a explicat că restul sunt doar niște tatonări ale impresarului.

”Nu știu nimic despre treaba asta. Interesul știi când este valabil? Atunci când vine o ofertă pe adresa clubului. Așa, când ți-o transmite impresarul, că știe cam cât ai vrea, că ar putea să facă rost de atâta, astea nu sunt oferte valabile. În momentul în care cineva este interesat, trimite o ofertă.

Și cam ăsta este stilul de lucru al domnului Rotaru în general. Nu am văzut niciodată să aibă discuții pe zvonuri, pe ce s-ar putea. În general se trimite ofertă pe adresa clubului și de acolo se discută, că e mult, că e puțin”, a spus fostul jucător al Craiovei Maxima, la FANATIK SUPERLIGA.