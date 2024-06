Secretele din vestiarul naționalei României. Ce fac „tricolorii” înaintea meciurilor și ce superstiții au. Episodul 19

Debutul Euro 2024 se apropie cu pași repezi, iar pregătirile sunt în toi. Până atunci, FANATIK face o incursiune în vestiarul echipei naționale și vă dezvăluie o parte dintre secretele celor

„Hai la Euro!”, episodul 19. Superstițiile „tricolorilor” convocați de Edi Iordănescu pentru Campionatul European

„Hai la Euro!”, serialul premium realizat de FANATIK în colaborare cu STALINSKAYA, se apropie de final. După ce am ascultat povești nespuse de la Campionatele Europene, am vorbit despre idoli și vedete, am analizat la „sânge” lotul României și al adversarelor din Grupa E, am ajuns și la penultimul episod, cel cu numărul 19. Va fi un episod de relaxare, în care moderatorul Horia Ivanovici și invitatul permanent Andrei Vochin vă vor dezvălui secrete din vestiarul „tricolorilor”.

„Am ajuns la penultimul episod din serialul nostru «Hai la Euro!», un serial de mare succes, care a mers la mințile și mai ales la sufletele dumneavoastră. Va fi un episod mai altfel, pentru că vom discuta despre lucruri mai puțin știute din interiorul familiei «tricolorilor». Obiceiuri, ce mănâncă băieții, superstiții, credințe… Și o să-l rugăm pe Andrei Vochin să ne fie ghid în această zonă”, e „deschiderea” pe care o face Horia Ivanovici acestui nou episod.

„Surpriza este că sunt mult mai puține decât în trecut. Adică erau perioadele anilor ’70-’80, când astea cu obișnuințele, rutinele, superstițiile dacă vrei era ceva wow… Țin minte că la un turneu final, cred că în 2004, am scris un material despre superstițiile lui Terry, fundașul central de la Chelsea. Avea nu mai puțin de 54 de superstiții pe care le făcea înaintea fiecărui meci. Uite una care mi-a plăcut mie… Își punea căștile în urechi, asculta muzică R&B, Usher cred, și în momentul în care ajungea aproape de stadion punea exact aceeași melodie care lui îi făcea bine.

La noi, de exemplu, Adi Mutu juca tot timpul cu chiloții puși invers, deci nu pe față, îi punea pe dos. Marele Pele nu dădea tricouri. Dar i s-a întâmplat o dată să dea un tricou, și după aia a avut o serie de vreo trei luni în care a fost ieșit din formă. Nu-i mai ieșea nimic, nu mai dădea goluri, era terminat.

Știi ce a făcut? L-a trimis pe un prieten să ia tricoul de la omul respectiv. Ăsta s-a dus și i-a zis «Dă tricoul, îți dau bani pe el!». «Nu-ți dau niciun tricou, lasă-mă în pace. E tricoul meu, mi l-a dat marele Pele». Și atunci s-a dus, a cumpărat un tricou identic și i l-a adus lui Pele înapoi. Iar Pele a fost convins tot restul carierei că ăla era tricoul norocos și a început să dea iar goluri…”, sunt amintirile lui Andrei Vochin despre superstițiile pe care le aveau marii jucători în urmă ce ceva vreme.

Cum se roagă „tricolorii” în vestiar înainte de meciuri

Revenind la zilele noastre și vorbind despre actuala echipă națională a României, Andrei Vochin începe să dezvăluie o parte dintre secretele de vestiar ale „tricolorilor”, pe care le cunoaște foarte bine din postura de oficial al FRF. Dar are și o dilemă…

„Nu prea îi înțeleg pe oamenii care au superstiții, dar cred și în Divinitate. Mi se pare că sunt două lucruri cam antagoniste. Ori crezi în Dumnezeu, ori crezi în pisica neagră… Ai noștri de acum sunt foarte credincioși și poate că din acest motiv numărul superstițiilor, eu nici nu le-aș numi superstiții, ci mai degrabă rutine, e mai mic….”, dă Vochin din casă…

„Ambele generații, și cea mai veche și cea tânără, sunt credincioase? Inclusiv selecționerul e credincios, se știe lucrul acesta. Ce înseamnă asta, se roagă înainte de meciuri? Se roagă împreună sau fiecare în felul lui?”, vrea moderatorul să afle ce se întâmplă în vestiar înaintea unui joc al echipei naționale.

„Se roagă înainte de meciuri… Înainte de orice fel de cantonament, vine un preot și face o procesiune acolo, la care participă toți. Se duc la biserică și cred în lucrul ăsta. În momentele în care au liber, se duc frecvent la biserică.

Fiecare se roagă separat. Chiar de aici pleacă un alt ritual, dacă vrei ca exemplu… Pușcaș ar dori să iasă ultimul din cabină de fiecare dată. Jucătorii se duc în zone mai retrase ale vestiarului, ca să aibă parte de intimitate, iar George prelungește cât de mult poate acest ritual pentru că are în cap să iasă ultimul din vestiar”, completează consilierul lui Răzvan Burleanu seria dezvăluirilor.

„Stau în genunchi atunci când se roagă?”, e curios Ivanovici să afle cu lux de amănunte ce face fiecare jucător înainte de a ieși pe teren.

„Nu i-am văzut niciodată, pentru că nu am intrat în vestiar. Nu știu dacă se pun în genunchi, dar au un moment al lor. Dacă vrei tot o chestiune de superstiție sau de rutină, Edi, de exemplu, ține să facă lucrurile cu toată lumea lângă el. Nu vorbesc aici de discuții individuale, dar dacă există un moment important, nu începe discursul până nu se asigură că e și ultimul magazioner acolo. Are o chestiune de asta, cred că îl și ajută în carieră, să fie toți împreună”, mai adaugă Andrei Vochin.

Andrei Vochin face lumină după opt ani în scandalul cu Denis Alibec la Euro 2016. Rutina care i-a creat necazuri atacantului

După care, oficialul FRF vine și cu exemple concrete, scoțând la iveală o parte dintre obiceiurile pe care le au jucătorii înaintea sau în timpul meciurilor: „Radu Drăgușin… Își leagă părul cu un elastic, ca să nu-l deranjeze în timpul jocului, și are și unul de rezervă, în caz că îl pierde pe primul. Și i-l dă lui Cătălin Gheorghiu, team-managerul echipei naționale, înainte de fiecare meci. Acel elastic de rezervă stă în buzunarul lui Cătălin…”.

„Invariabil în buzunarul lui Cătălin Gheorghiu. Asta e o superstiție. Se poate spune că este o rutină”, remarcă Horia Ivanovici, iar Andrei Vochin e total de acord: „Rutină sau se poate spune un element de încredere, pentru că managerul nostru e un om de încredere”.

Dezvăluirile nu se opresc aici. Și următorul jucător „luat la țintă” este Denis Alibec, ale cărui obiceiuri sunt puțin atipice. „Alibec are un alt tip de rutină, care i-a creat la un moment dat și un prejudiciu. După încălzire, în pauza meciului, în orice moment în care vine din nou de pe teren, merge în vestiar și se spală pe picioare. Probabil că transpiră, probabil că îl jenează… Cred că îi dă și o stare de relaxare, cred că e și fiziologică.

Din acest motiv, Cornel Mateiași, care e kit managerul nostru, știe foarte bine că lui Alibec îi trebuie trei-patru prosoape, pentru că el se spală pe picioare și după încălzire, și în pauză. În Franța s-a întâmplat lucrul ăsta și Alibec a întârziat în pauză puțin, pentru că nu terminase să se spele ca să iasă pentru a doua repriză. Și atunci s-a speculat și a apărut în presă ca o certitudine că Alibec a fumat în vestiar și a fost un tămbălău imens. Nu era absolut nimic adevărat”, dezvăluie Andrei Vochin un amănunt extrem de interesant din vestiarul naționalei, făcând totodată și lumină în scandalul în care a fost implicat Denis Alibec la Europeanul din urmă cu opt ani.

„În Franța, la meciul naționalei… Ca să se înțeleagă lucrul acesta. Deci el nu fumase, bietul băiat… Rutina dura mai mult”, intervine moderatorul Horia Ivanovici.

„El se spălase și întârziase să se șteargă. Rutina a durat mai mult. S-a ajuns și la proces, s-au judecat și evident că a câștigat, pentru că au venit martori care au spus ce s-a întâmplat. Tot Alibec are altă rutină. Poți să-i spui și superstiție… Nu folosește șort pentru dimensiunea lui, folosește unul cu un număr mai mare. Se simte foarte bine să fie lălâu pe el… I-am și zis o dată «Nu înțeleg, că pe mine m-ar deranja să fâlfâie alea pe lângă mine».

Dar sunt alții care vor super slim. De exemplu, Nicu Stanciu e între mărimi. El e între M și S la tricou, îi place să fie fix pe el tricoul, dar nu să-l strângă. Și atunci, de fiecare dată, Cornel îi modifică tricoul. Și cred că lucrul ăsta îl mai au Man și Mihăilă. Pentru că dacă ești între mărimi, pentru confortul tău trebuie să îți găsești mărimea potrivită.

Și mai e un lucru pe care eu nu îl înțeleg, cel cu tăiatul jambierelor. Aproape toată lumea își taie jambierele, și le secționează în spate, în zona gambei. Înțeleg lucrurile astea dacă sunt jucători cu gambe foarte mari, pentru că fiind elastice se strâng acolo și te deranjează în timpul meciului. Dar am văzut jucători pe la echipe de club și chiar și pe la echipa de tineret care le taie fără niciun motiv”, sunt alte informații de vestiar pe care oficialul FRF le aduce la lumină.

Preferințele culinare ale „tricolorilor”. Ce meniu special are căpitanul Stanciu

Evident că printre obieciurile sau preferințele „tricolorilor” înaintea partidelor nu puteau lipsi nici cele culinare. Și toate le sunt satisfăcute de chef Andrei Voica, omul care are grijă ca fiecare jucător să aibă un meniu așa cum își dorește.

„De Ianis ai zis că nu știi nimic. Bine, el are rutina lui frumoasă, e mereu cu tricolorul pe umeri”, continuă să „preseze” Horia Ivanovici cu întrebările.

„Sunt și unii care își ascund lucrurile. Cred că sunt multe lucruri pe care le fac în cameră. Cu siguranță, rutinele alimentare sunt foarte importante și le dau o stare de bine. De exemplu, chef Andrei Voica îmi zicea că în ziua meciului face peste 4 kilograme de paste, ele îți dau foarte multă energie… Pentru Stanciu și Nedelcearu, omleta de dimineață e făcută numai din albușuri, pentru că în albuș se află proteina și în gălbenuș se află ceea ce se transformă în colesterol.

Burcă, de exemplu, nu aș putea să spun despre el că este vegetarian, dar nu consumă aproape deloc carne. El se duce foarte mult pe zona asta de năut, linte, fasole, foarte multă proteină vegetală. Apoi, sunt înnebuniți cu toții după o specialitate de somon făcut într-un sos de soia. Are chef-ul nostru o rețetă specială, îl face într-un mare fel. Și băieții sunt înnebuniți după chestia asta.

Mai e un obicei de a se bea după masa de seară un pahar de vin roșu. Și surpriza plăcută e că paharul rămâne pahar… Adică 28 de oameni consumă vreo 5 sticle de vin la masa de seară”, sunt culisele din „bucătăria” naționalei pe care le dezvăluie Andrei Vochin.

Discursul din vestiar și extravaganța lui Rațiu

„Au vreo rutină înainte de meci, să se strângă toți în cerc, să strige «Hai România!»? Cine ține discursurile?”, continuă moderatorul să-l ia la țintă cu întrebări pe invitatul său permanent al serialului „Hai la Euro!”, un produs premium realizat de FANATIK în colaborare cu STALINSKAYA.

„Asta o fac în vestiar, se țin discursurile… Edi în primul rând, apoi Stanciu, mai intervine Burcă, după care ultimul cuvânt tot Edi, iar apoi se strâng și fac poza împreună cu staff și cu tricolorul. Și totul se termină cu «Hai România!»”, începe Andrei Vochin.

„Edi? Iconițe…”, deschide Horia Ivanovici discuția pe un alt subiect interesant, iar răspunsul vine instant: „Se știe foarte bine că Edi este un tip religios. Nu încearcă să arate lumii că face lucrurile alea, dar sunt momente în care poți fi surprins făcând anumite lucruri. Așa cum și la biserică, când te duci, vezi oamenii închinându-se”.

„S-a vopsit vreun fotbalist acum?”, mută Ivanovici tema dialogului pe partea extravaganțelor pe care le au unii jucători ai echipei naționale.

„Rațiu a venit vopsit într-un albastru metalic. Nu cred că o va face toată echipa, că atunci când s-a întâmplat așa n-a ieșit bine. El are o chestie de asta, vine vopsit într-o altă culoare. A venit și când am jucat cu Spania, era vopsit roșu atunci… Sau galben, nu mai știu… Cert e că îi mai lipsește o culoare din tricolor și ne întrebam când o va face și pe asta”, răspunde amuzat Andrei Vochin, care la Euro 2024 va participa din nou în postură de oficial al FRF.

Superstiția lui Andrei Vochin pentru Euro 2024: „Să nu pierdem primul meci!”

„Vreo superstiție a băieților legată de antrenament? Că n-a dat mingea în vinclu unde a vrut sau că n-a marcat la penalty…”, face Horia Ivanovici o nouă încercare de a afla lucruri „bombă” din vestiarul echipei naționale.

„Nu i-am auzit, dar probabil că da. Până și eu, în Cupa Presei, când ieșeam încălzire, intram cu o minge și o dădeam de la mijlocul terenului. Dacă intra în poartă, simțeam că voi da goluri și va fi bine, dacă ratam poarta, din momentul ăla deja aveam o problemă. Chestiunea cu superstițiile și cu rutinele astea e că de fapt sunt niște shortcut-uri ale creierului, niște intrări într-o zonă de siguranță a ta. Dar astea le și fac.

De asta și Nadal își așează sticlele alea. Are toate gesturile alea, pentru că ele îi dau lui o siguranță că a făcut lucrurile așa cum trebuie și le va face bine în continuare. Dar să nu ajungi la aia a lui Bumbescu. Nu știu cât e de reală, dar când am scris cartea, mi-a povestit că nu schimba niciodată chiloții câștigători. Nu șortul, chiloții… Dar a avut o serie de 108 meciuri fără înfrângere”, încearcă Andrei Vochin să explice comportamentul jucătorilor înaintea unui meci.

Ajugem spre final și discuția se mută spre partea administrativă. „Răzvan Burleanu are superstiții?”, își chestionează Ivanovici partenerul de dialog. „Răzvan e un tip credincios, dar cred că are și superstiții. Știu că de fiecare dată când e o chestie importantă, când pleacă de acasă, are o piesă a celor de la B.U.G. Mafia, pe care și-o pune foarte tare în boxe, dar nu mai știu care-i piesa. La alegerile din 2014 a plecat de acasă cu piesa asta și a câștigat. Și de atunci își pune piesa asta de câte ori are ceva important de câștigat”, își „pârăște” Vochin șeful.

„Vine Euro… Care ar fi superstiția la Euro? Cred că una singură… Să ieșim din grupă!”, încheie în forță Horia Ivanovici acest episod, iar Andrei Vochin răspunde ferm: „Care cred eu că ar fi superstiția? Să nu pierdem primul meci!”.

Ce SUPERSTITII si RITUALURI au tricolorii