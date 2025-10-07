News

Secretele familiei Deliei Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Tatăl responsabilei cu protocolul de la Cotroceni, om cu greutate

Tatăl Deliei Dinu, șefa de protocol a președintelui Nicușor Dan, a fost militar de carieră? Femeia provine dintr-o familie cu greutate. Consiliera mai are un frate, și el cu funcție importantă.
07.10.2025 | 21:00
Secretele familiei Deliei Dinu consiliera lui Nicusor Dan Tatal responsabilei cu protocolul de la Cotroceni om cu greutate
Secretele familiei Deliei Dinu, șefa de protocol de la Cotroceni. Foto-montaj: FANATIK

Delia Dinu, șefa de protocol de la Cotroceni, cea care se ocupă ca toate evenimentele la care participă președintele Nicușor Dan să iasă impecabil, provine dintr-o familie cu greutate. Ce rol important a avut tatăl ei, de ce a fost acuzat la un moment dat și cu ce se ocupă fratele?

Secretele familiei Deliei Dinu, șefa de protocol de la Cotroceni. Din ce familie se trage

Despre familia Deliei Dinu s-a scris destul de puțin de-a lungul anilor, șefa de protocol de la Palatul Cotroceni fiind destul de discretă, limitându-se la jobul care a consacrat-o. A avut grijă și de predecesorii lui Nicușor Dan, fiind atât în echipa lui Traian Băsescu, încă de la primul mandat, cât și în perioada lui Iohannis sau a interimatului lui Ilie Bolojan.

Delia a plecat de la Cotroceni, pentru scurtă vreme, dar Nicușor Dan a rechemat-o, fiind și acum pe funcție. În cariera pe care a urmat-o, Delia a fost inspirată de tatăl ei, un general al Armatei Române al cărui nume a stârnit, la un moment dat, câteva controverse la nivel local, în Sibiu.

Tatăl Deliei Dinu, figură importantă în Armată. A condus și instituții culturale în Sibiu

Ion Dinu, despre care publicația Tribuna a dezvăluit că este tatăl consilierei de la Cotroceni, s-a născut în decembrie 1948 în județul Argeș, a devenit doctor în științe militare, specializarea Sociologie Militară în anul 1999, iar după perioada comunistă s-a dedicat câtorva proiecte culturale, fiind la cârma Centrului „Junii Sibiului” din 2002 în 2005, surprinzător sau nu, când primarul fostei capitale culturale europene era, ați ghicit, Klaus Iohannis. Despre legătura apropiată a lui Iohannis cu familia Deliei Dinu, presa locală a făcut câteva relatări de-a lungul timpului. La un moment dat, Carmen și Klaus Iohannis au participat, în Sibiu, la nunta fratelui Deliei.

Ion Dinu a fost lector la catedra de științe sociale din cadrul Academiei Forțelor Terestre și președinte al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, filiala Sibiu. Pentru perioada când se afla în fruntea Centrului Județean pentru Conservarea și Valorificarea Creației Populare „Cindrelul-Junii” din Sibiu, conducând, de altfel, și alte instituții de cultură, dincolo de cariera militară, a primit câteva critici.

Ce acuzații i s-au adus lui Ion Dinu pe vremea când Iohannis era primar la Sibiu

O scrisoare anonimă trimisă la începutul anilor 2000 către Consiliul Județean Sibiu, condus atunci de Martin Bottesch, semnată de „mai mulți ofițeri în rezervă ai UM 01512”, i-a stârnit indignarea generalului, conform unui material apărut în Ziarul de Sibiu în luna martie 2005. În acea scrisoare, semnatarii care nu au vrut să își dea numele, s-au întrebat cum a ajuns tatăl Deliei Dinu în fruntea acelui centru cultural, acuzându-se că a folosit ansamblurile folclorice în campaniile electorale ale PSD.

„Ne întrebăm nedumeriți cum de a putut ajunge un asemenea personaj la conducerea Centrului, cunoscut fiind faptul că faptul că, pe timpul regimului trecut, făcea propagandă comunistă. Cu sprijinul celor din regimul lui Iliescu a fost numit șeful Casei Armatei, unde s-a îmbuibat de multiple foloase materiale și financiare, închiriind cu șpagă sălile de spectacol, la diferiți afaceriști. După ce a trecut în rezervă, a primit și un ajutor de 650 de milioane de lei, pentru a-și cumpăra locuință. Obișnuit cu propaganda, în anul electoral a făcut propagandă PSD. Nu are ce căuta un astfel de ofițer corupt până în măduva oaselor la conducerea unor instituții de cultură”, suna o parte a scrisorii prezentată în Ziarul de Sibiu. Tatăl șefei de protocol de la Cotroceni a negat informațiile, dreptul său la replică fiind postat în același articol.

tatăl deliei dinu
Tatăl Deliei Dinu, acuzat în trecut că făcea campanie PSD folosind Ansamblul „Junii Sibiului”

 

tatăl deliei dinu
Ion Dinu organiza un festival internațional de folclor la Sibiu

Ce spunea tatăl Deliei Dinu acum 15 ani despre profesia sa și familie

O altă faptă de ispravă, despre care a relatat Ziarul Tribuna în august 2002, a fost organizarea de către Ion Dinu a Festivalului Internațional de Folclor „Cântecele Munților”.

În, probabil singurul său interviu, publicat în ziarul Adevărul, tatăl Deliei Dinu a vorbit despre motivele pentru care a îmbrățișat cariera militară, dar și drumul pe care l-au urmat cei doi copii ai săi.  „Mie mi-a plăcut mereu să citesc, să aflu, să cercetez. Dar după doi ani de liceu civil, timp în care lucram la fermă ca să mă întreţin, mi-am dat seama că nu mai am cum să continuu. Cum îmi doream foarte mult să fac liceul în continuare, am ales liceul militar”, spunea generalul Dinu, în 2010.

Cât despre familia sa, Ion Dinu a spus că este una unită și că pentru asta meritele sunt ale soției, femeie despre care nu se cunosc prea multe detalii: „Probabil (n. red.: se referă la copii) au simţit în casă acea disciplină şi mi-au călcat pe urme. Oricum, în tot ceea ce faci trebuie să pui suflet, că altfel, doar treci prin viaţă. Am o familie foarte unită şi meritele sunt ale soţiei care a știut mereu să asigure pacea şi liniştea în familie. Ea s-a ocupat de creșterea şi educarea copiilor”.

Șefa de protocol a președintelui Nicușor Dan are mai multe decorații. A fost distinsă cu ordine importante de Regele Belgiei și președintele Portugaliei

Și Delia Dinu are o activitate remarcabilă, obținând multe distincții de-a lungul anilor. În luna iulie 2009, Delia Dinu a fost decorată de Regele Albert II al Belgienilor cu Ordinul Coroanei în grad de Comandor. A primit, de la Traian Băsescu, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, iar de la Alteța Sa Eminentisimă Principele Fra Matthew Festing a primit un ordin suveran militar de Malta, „Pro Merito Melitensi”. În 2015, a fost decorată de președintele Portugaliei cu „Ordinul de Merit” în grad de Comandor.

Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
