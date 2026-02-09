Secretele formei excelente a lui Dinamo din acest sezon: „Valoarea lui Cîrjan a crescut de 7 ori!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo nu a mai cucerit titlul de campioană din sezonul 2006-2007, de când antrenor era Mircea Rednic. „Câinii” pot repeta isprava, 19 ani mai târziu, sub comanda lui Zeljko Kopic. Antrenorul croat, care l-a transformat pe Cătălin Cîrjan într-un super jucător, a fost lăudat la FANATIK SUPERLIGA.

Cum s-a transformat Dinamo într-o candidată la titlu în SuperLiga

După 25 de etape scurse din sezonul regulat, . „Câinii roșii” sunt pe locul 3, cu 48 de puncte, cu unul mai puțin decât liderul Universitatea Craiova. Dinamo este echipa din SuperLiga cu cele mai puține înfrângeri, trei la număr.

„Diferența o face mentalul. Dar și pregătirea. Cum te antrenezi, așa joci. Dar, acolo, cel mai mare merit îl are Kopic. Pentru că e un antrenor foarte, foarte bun. A adus un echilibru și stabilitate echipei. Și transferurile care s-au făcut. Are jucători foarte buni. Cîrjan și Musi sunt jucători foarte, foarte buni pentru fotbalul românesc.

Un jucător care a plecat de la Rapid. Rapid a pierdut că nu a avut răbdare cu el. Și unul care a plecat de la FCSB, acest copil, Musi, care joacă foarte bine la Dinamo. S-a regăsit acolo, are poftă de joc, are încredere. Pentru FCSB e o pierdere. Când îl iei pe Politic, dai 1 milion, mai dai și un copil care este Under… Aici, FCSB a făcut cea mai mare greșeală.

Dinamo arată foarte bine. Am spus-o mereu. Nimeni nu se uită la Dinamo, dar ei acumulează puncte și acum lumea chiar se uită la Dinamo. Chiar pot emite pretenții la câștigarea campionatului. Nu e ușor. Pentru că dacă intră și FCSB și CFR în play-off, chiar nu știi cine câștigă, Dar pot emite pretenții la câștigarea campionatului”, a declarat Marian Aliuță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Meritele lui Zeljko Kopic și ascensiunea lui Cîrjan

Zeljko Kopic este aplaudat pentru evoluția lui Cătălin Cîrjan. Venit liber în vara lui 2024 după despărțirea de Rapid, La vremea respectivă, Cîrjan valora doar 350.000 de euro. Acum, site-ul de specialitate transfermarkt.com, îl evaluează la 2,5 milioane de euro.

„Cheia întâmplărilor fericite de la Dinamo este că fiecare își cunoaște rolul în club. Fiecare își cunoaște rolul în echipă și în lot. L-am văzut pe Pop marcând golul decisiv și apoi, venind la interviu, și, spre deosebire de alți jucători, care sunt rezerve prin Liga 1, și-a asumat acest rol. El nu a fost supărat nici când a intrat, nici că a jucat puțin. Ca dovadă că are deja trei meciuri la activ în care aduce 5 sau 6 puncte lui Dinamo. A dat gol decisiv la Cluj, cu Universitatea, a egalat-o pe Craiova și a dat gol decisiv la Constanța. Și, în ciuda faptului că dă goluri decisive, nu reclamă ostenativ postul de titular și să facă scandal. Își știe locul în lot și în echipă. Evident, aici, meritul numărul 1 e al lui Kopic.

Al doilea punct, care devine punct forte la Dinamo, e acela că valorifică fazele fixe. Dinamo are un joc bazat pe posesie, te toacă, dar există multe situații în care un adversar, cum a fost Petrolul și Farul în unele momente, se pune pe 2-3 linii și poate să îți zădărnicească acest efort.

Dinamo cum își deblochează jocurile? Prin faze fixe. Obține cornere, lovituri libere laterale și le valorifică. E foarte important lucrul ăsta când deja te știe Liga 1 și cum să joace împotriva ta. Ajungi la faze fixe și e un alt atuu. Ai jucători cu talie, ai executanți buni pe teren și printre titulari și printre rezerve.

O chestie lucrată, o chestie care funcționează. Un antrenor se consideră că e bun dacă face trei lucruri. Obține rezultate, crește valoarea jucătorilor din lot și a staff-ului lui. Rezultate Kopic a obținut. Mă uitam la valoarea jucătorilor conform transfermarkt.com. Știi de câte ori a crescut valoarea lui Cîrjan de când a venit la Dinamo? De 7 ori! De când a venit Cîrjan la Dinamo, sub comanda lui Kopic, valoarea lui Cîrjan a crescut de 7 ori! Asta înseamnă valoarea unui antrenor. Și prin asta se dovedește, să crești valoarea jucătorilor”, a declarat Andrei Vochin.