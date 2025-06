Secretele fotbalistului de la Rapid pe care Dumitru Dragomir l-ar vinde cu milioane de euro. Cine e femeia care stă în spatele său: „Mă culcă devreme!”

Cristian Ignat (22 de ani), despre care „Oracolul” a prevăzut că va fi vândut de a povestit la emisiunea „Suflet de rapidist” secretele din spatele formei sale ce l-au transformat în titular, în angrenajul lui Marius Șumudică.

Secretele lui Cristian Ignat, pariul lui Dumitru Dragomir de la Rapid

Ignat a fost integralist în ultimele trei confruntări ale giuleștenilor din play-off. Internaționalul României U21 (11 selecții) născut la Chișinău a recunoscut că prietena sa este cea care îl sprijină să se concentreze 100% pe viața sa sportivă.

ADVERTISEMENT

„Da, îmi place să fiu calculat, la locul meu, și îmi place să petrec timpul cu ea. Mă ajută foarte mult, vorbim, discutăm. Da, mă ajută foarte mult și vorbim. Și îmi place să îmi văd de treaba mea, să fiu liniștit, să îmi văd de fotbal. Și ea mă ajută să mă focusez pe fotbal. A făcut și ea sport.

Asta cred și eu, că te ajută în primul rând ca sportiv când îți oferă siguranță, stabilitate. Nu te duci prin cluburi, nu ajungi să faci prostii. Nu mergem în cluburi că avem alte activități pe care le facem și nu e nevoie să mergem în club. Cum te mai refaci? S-a terminat meciul și după poți să îți faci de cap. Începe refacerea, sunt lucruri care contează pentru următorul meci.

ADVERTISEMENT

Ea niciodată nu îmi zice să mergem în club. Ea chiar mă ceartă și îmi zice: ’bagă-te la somn’. Mă culcă devreme, da. Nici ei nu îi mai place. A zis că nici ea nu mai are interes să meargă în club. Mă ceartă și îmi zice să mă bag la somn. ’Trebuie să te odihnești, trebuie să dormi. Mâine mergem la o plimbare să dai drumul la picioare un pic’.

Cristian Ignat, pariul lui Dumitru Dragomir de la Rapid: „Distracția nu e mereu totul”

Îmi si gătește, stăm împreună. Mai gătesc și eu, mai gătim împreună. Sunt activități de făcut, distracția nu e mereu totul. Avem chiar alte activități care nu-mi influențează mie performanța în teren, chiar mă face să mă relaxez. E important să te poți relaxa și în afara fotbalului. Ca mai apoi să poți să muncești mai tare, să tragi mai tare. Așa ne place nouă să fim și eu cred că e corect. Te ajută să te odihnești, te ajută să te refaci și sunt activități care ne plac.

ADVERTISEMENT

Eu când îi zic că următoarea zi am de tras tare la antrenament, că avem cel mai greu antrenament al săptămânii sau așa, zice: ‘Gata, hai! Ne odihnim, ne băgăm la 12 la somn și ne trezim la 9, 8 ore de somn, 8 ore și jumătate, cât dormi‘. Da, e foarte important suportul pe care îl am acasă și eu am și studiat pe partea asta.

ADVERTISEMENT

M-am uitat așa. M-am documentat și toți sportivii mari și toți sportivii care au reușit să aibă o carieră minunată au avut lângă ei o persoană care i-a ajutat, i-a înțeles și le-a oferit stabilitatea asta. Adică și Messi și Ronaldo până și-au găsit ceva stabil. Atunci a început cariera lor s-o ia-n sus, că sportivii care s-au plimbat și au mers așa nu au reușit. Pentru că nu ești concentrat în situația asta pe ce ai de făcut. Ești concentrat la alte și atunci nu reușești.

Ignat: „Eu nu m-am lăsat influențat”

Da, au mai fost colegi de-ai mei care ziceau… ‘te culci acum sau hai să mergem, hai să mergem în club sau să ne ducem să bem sau nu știu ce’. Dar eu am știut ce vreau de la mine și acum, din păcate, colegii mei fac altceva. S-au lăsat sau nu știu ce au ajuns. N-au știut ce vor de la ei și atunci eu nu m-am lăsat influențat. Eu am știut ce vreau de la mine, dar din păcate colegii mei s-au lăsat sau nu știu ce au ajuns. N-au știut ce vor de la ei.

Da, da, păi mie mi-a plăcut și asta la ea că mereu m-a înțeles și că a făcut și ea sport și știe ce necesită. Adică n-am mai trebuit eu să explic chestia asta de viață de sportiv. Sau ’hăi că eu vreau pizza sau șaorma’, eu având meci mâine. Sunt foarte atent și la alimentație. Toate chestiile îmi plac să le fac. Adică, am și brățară de monitorizat somn, antrenament, refacere, odihnă, alimentați corectă, tot, tot, tot.

Cu mental coach am mai lucrat, nu mai lucrez acum. Mă simt bine și pe partea asta. M-a ajutat și prietena mea. Mai discutăm, mai ne informăm împreună, mai vedem lucruri. Pe internet poți găsi o grămadă de lucruri benefice, nu doar chestii proaste”, a declarat Cristian Ignat, în direct la .

1.000.000 de euro este cota de piață a lui Cristian Ignat, conform .