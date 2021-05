Gabriela Lucuțar, cea care s-a ocupat de organizarea înmormântării lui Ion Dichiseanu, a făcut, pentru FANATIK, o serie de dezvăluiri în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Cât a costat înmormântarea lui Ion Dichiseanu?

Ion Dichiseanu a avut parte de o înmormântare cu totul și cu totul specială, un eveniment personalizat conform dorințelor familiei și ale lui, costurile în acest caz fiind destul de mari.

”Ioana, fiica maestrului Ion Dichiseanu, mi-a spus clar: `El a vrut să plece ca un rege`, lucru care m-a impresionat enorm. Și, după ce ne-am sfătuit, în ciuda timpului scurt necesar pentru aranjarea tuturor amănuntelor, am organizat o înmormântare așa cum și-a dorit familia”, ne-a dezvăluit Gabriela Lucuțar, cea care s-a ocupat de toate nevoile familiei pentru acest eveniment trist.

”Avem un contract de confidențialitate pe care îl voi respecta. Nu pot să spun suma exactă cu privire la înmormântarea maestrului Ion Dichiseanu, dar pot să spun că totul a fost personalizat în funcție de dorințele familiei”, a explicat organizatoarea evenimentului.

ADVERTISEMENT

Mai mult, ne-a precizat ea, o înmormântare cu totul și cu totul deosebită, una personalizată, explicând că nu se referă fix la cazul poate ajunge la aproape 10.000 de euro, totul fiind în funcție de cerințele celor din familie.

”Ioana Dichiseanu și soțul ei, Adrian, sunt niște oameni extraordinari, cum nu am mai cunoscut, de o demnitate și cu un suflet rar. Mi-au spus că nu contează costurile, totul trebuie să fie în perfectă ordine și să fie exact așa cum am plănuit. Și așa a fost, împreună cu colegii mei de la Casa Funerară Memoria L, am avut grijă să respectăm indicațiile primite”, a explicat Gabriela Lucuțar.

Ion Dichiseanu, petrecut pe ultimul drum așa cum și-a dorit

În fapt, ne-a explicat Gabriela Lucuțar, familia lui Ion Dichiseanu și-a dorit câteva lucruri pentru înmormântare, unele care să amintească de viața și cariera marelui artist.

ADVERTISEMENT

”Totul a fost personalizat, de la eșarfe, la sicriu, totul! A fost un eveniment cu totul și cu totul special, unul în care Ion Dichiseanu a fost condus pe ultimul drum așa cum a trăit: ca un adevărat maestru al artelor”, a mai spus, pentru FANATIK, Gabriela Lucuțar.

Ion Dichiseanu a murit după patru luni în spital

Ion Dichiseanu a fost înmormântat pe 22 mai, pe Aleea Actorilor din Cimitirul Bellu, cu onoruri militare, el fiind decorat, în trecut, de Klaus Johannis cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de „Ofițer”. Marele artist a fost condus pe ultimul drum de apropiații săi, dar și de o mulțime de colegi și de admiratori.

Culmea, decesul actorului s-a produs chiar când familia începuse să fie optimistă cu privire la șansele sale de recuperare, mai ales că Ion Dichiseanu fusese victima unui presupus caz de culpă medicală la o clinică privată din București.

“A murit în brațele Ioanei, asa cum și-a dorit să se întâmple, să-i fie alături. A murit la ora 3 (n.r.- ora 15.00), atunci s-a constatat decesul. Nu ne vine să credem, se simțea mai bine până ieri. Chiar făcusem demersuri să îl ducem în Turcia, făcusem analize… De ieri se simțea mai rău, s-a decompensat și, după 4 luni în spital, a murit”, spunea , pe 20 mai 2021.

ADVERTISEMENT

Ion Dichiseanu, victima unui malpraxis?

”La clinica privată i s-a pus diagnosticul de tumoră, spuneau că e inoperabilă. (…) Probabil că dacă i s-ar fi făcut acea bronhoscopie nu ar fi avut nici infecția, nu ar fi luat bacteria aceea”, ne-a spus, în exclusivitate, chiar înainte de decesul actorului,

”Am sperat până în ultimul moment, credeam că, totuși, se va recupera, dar organismul lui nu a mai avut putere să lupte”, a spus, la scurt timp după ce Ion Dichiseanu a încetat din viață, Simona Florescu.