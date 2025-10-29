Secretele liderului din SuperLiga! De ce Rapid performează și Craiova pierde teren în lupta pentru titlu

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că FC Botoșani este lider după 14 etape în SuperLiga, Dumitru Dragomir nu-i vede pe moldoveni să aibă forța de a se bate la titlu. Ce a spus despre posibilitatea ca Rapid și Universitatea Craiova să câștige trofeul.

Cum vede Mitică Dragomir lupta la titlu din SuperLiga

În cea mai recentă ediție a emisiunii ”Profețiile lui Mitică”, fostul conducător de la LPF a făcut o amplă analiză a luptei pentru titlu din SuperLiga și a precizat că nu este surprins de parcursul excelent al celor de la FC Botoșani.

”Căutați ce am vorbit noi la început de campionat când Botoșani nu a început bine. Și ce am spus eu aici? Unul dintre cei mai buni antrenori din România este Leo Grozavu și va face o treabă extraordinară. La locul 1 nici eu nu mă așteptam.

Nu e șocant, pentru că a învățat și Iftime fotbal în toți anii ăștia. Rezistă de 15-20 de ani. Nu știa nimic la început, acum se pricepe și el. E bun conducător. Dacă e seriozitate, banii se dau la timp, simbioza între jucători e făcută bine de antrenor, nu există să nu fie rezultate.

Uită-te la Craiova, a mers bine până a început scandalul. Rapid a început să joace bine când a liniștit scandalul. Când l-a adus pe ăla la galerie înapoi, când a adus un director nou care îi mângâie pe creștet.

FCSB a luat-o razna când a început Gigi cu criticile la adresa jucătorilor. În momentul în care dai în jucători… E ca atunci când ai acasă 2-3 copii, se mai ceartă, se mai bat între ei. Nu-i dai afară din casă, îi chemi, îi cerți, dar sunt copiii tăi. Asta este arta bunei conduceri, să știi să faci o atmosferă bună”, a declarat Dragomir.

De ce nu poate câștiga FC Botoșani titlul în SuperLiga

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul , dacă FC Botoșani poate câștiga titlul, Dragomir a spus apăsat că nu are această forță. Pe cine vede în lupta pentru trofeul SuperLigii.

”(n.r. – Am avut de-a lungul timpului Unirea Urziceni, Oțelul Galați, ASA Târgu Mureș, crezi că Botoșani poate să ia titlul?) Nu, dar se duce în cupele europene. Titlul e greu. Titlul îl iau una dintre Rapid, Craiova sau FCSB. Dacă Botoșani vine în primele 3 locuri, sunt tari de tot. Se înjumătățesc punctele, începe o fisură, se accidentează un jucător important și gata, cad.

(n.r. – Dacă ar lua Botoșani titlul ar fi cea mai mare surpriză de la Revoluție încoace?) Da, bineînțeles. Să ia în dauna Rapidului, a lui CFR Cluj, a Craiovei, ar fi mare surpriză. Lui Grozavu i-ar face la intrare în Botoșani o statuie ca a lui Stalin.

Ongenda e jucător bunicel, de pluton. Nu numai el face jocul. De la fundașul stânga care e de ani de zile la ei și până la atacant, sunt jucători de echipă. Nu au o vedetă, au o echipă. Știu să dea drumul la minge la timp, nu fac ceva în plus ca să iasă în evidență pentru a fi vândut cum se întâmplă la FCSB. La FCSB, la un moment dat, fiecare făcea ce voia”, a afirmat el.

Dragomir știe cum a reușit Rapid să aibă un parcurs excelent

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că , iar revenirea lui Liviu Ungurean ”Bocciu” în fruntea galeriei a fost un alt factor decisiv.

”Șucu are una caldă și una rece. Are Rapidul cald și Genoa gheață la mal. Nu are nici echipă, se zbate la retrogradare. Să se ducă să dea acatiste să scape de retrogradare. Iar aici poate să ia titlul. E liniște la Rapid. Nu știu cât ține, trebuie să se întâmple ceva la Rapid să se strice atmosfera. E prea bună atmosfera la această oră. Ia titlul.

(n.r. – Vezi ce înseamnă că s-a întors Bocciu) Liniștește puhoiul. Sunt oameni puțini care liniștesc puhoiul. El iese, ăia toți după el. Ca să te accepte mulțimea trebuie să fi omul dracului. Numai unii sunt înzestrați de Dumnezeu, chiar dacă nu ai cultură nemaipomenită, să domine masele”, a precizat Dumitru Dragomir, la ”Profețiile lui Mitică”.

Clasament SuperLiga

Cu o etapă înainte de finalul turului din sezonul regulat al SuperLigii, FC Botoșani este lider surprinzător, la egalitate de puncte cu Rapid. Imediat în spatele lor se află Universitatea Craiova, în timp ce FCSB și CFR Cluj, două pretendente la titlu, sunt în partea a doua a ierarhiei.