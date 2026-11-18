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Gigi Becali a găsit jucătorul cu care vrea să dea lovitura la FCSB. El a pus ochii pe fotbalistul sirian Ammar Ramadan, în vârstă de 25 de ani, care evoluează pe postul de extremă stânga la DAC 1904 Dunajská Streda, și Ramadan are 1,76 m înălțime, e jucător de picior drept, iar în sezonul 2026/2027 are următoarele cifre: 14 meciuri, 1.148 de minute, 10 goluri, 9 pase decisive

Cine este Ammar Ramadan. A fugit din Siria, a jucat la Juventus și a debutat în cupele europene chiar contra FCSB

În octombrie 2015, când avea 14 ani, familia a reușit să fugă din țara aflată în război și a ajuns în Lombardia. A urmat o perioadă în care nu a putut fi legitimat la niciun club din cauza actelor, iar tatăl lui l-a antrenat singur până când hârtiile s-au rezolvat.

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Era extrem de greu pentru oricine să iasă din Siria, dar eu și familia mea am reușit cumva. Nu toți au avut norocul ăsta. Am ales Italia pentru că era singura opțiune pe care o aveam în față.” – Ammar Ramadan, interviu pentru The Asian Game

Legitimat în final la Cimiano Calcio, a marcat 13 goluri în 5 meciuri în campionatul regional al Lombardiei și a devenit instantaneu una dintre cele mai căutate promisiuni din zonă. S-au bătut pe el AC Milan și Juventus. A ales Juventus și a devenit primul sirian care a jucat pentru echipa U17 a torinezilor, alături de Moise Kean, Fabio Miretti și Nicolò Fagioli. Nu a reușit saltul la prima echipă și a plecat la Ferencváros, apoi la Soroksár și Spartak Trnava, iar în vara lui 2022 a ajuns la DAC după un stagiu de probă care l-a convins pe antrenorul de atunci, Adrián Guľa.

Debutul european a fost chiar pe Arena Națională, împotriva FCSB

Pe 11 august 2022, Ammar Ramadan și-a făcut debutul în cupele europene exact împotriva campioanei României. DAC juca returul turului trei preliminar din Conference League pe Arena Națională, în fața a peste 40.000 de spectatori, după ce pierduse acasă cu 0-1. Ramadan a fost titular, a jucat pe banda stângă într-un sistem 3-5-2 și a fost schimbat în minutul 80. FCSB s-a impus cu 1-0, gol Andrei Cordea, și s-a calificat cu 2-0 la general.

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Un an mai târziu a marcat cu Dila Gori în preliminariile Conference League și a devenit primul sirian care a înscris în această competiție europeană. În februarie 2026 a reușit un hat-trick în șapte minute chiar la meciul cu numărul 100 în campionat pentru DAC.

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PERIOADĂ CLUB CONTEXT 2005-2015 Jableh, Baniyas, Al-Khor Juniorat în Siria, apoi o scurtă etapă în Qatar 2015-2016 Cimiano Calcio Primul club din Italia după fuga din Siria, 13 goluri în 5 meciuri 2016-2019 Juventus (juniori) Primul sirian din istoria echipei U17 a torinezilor 2019-2022 Ferencváros Un meci de campionat, titlu în Ungaria în 2019/2020 2021 Soroksár, împrumut 17 meciuri și 2 goluri în liga secundă maghiară 2021-2022 Spartak Trnava, împrumut 12 meciuri în Slovacia, câștigă Cupa 2022 până azi DAC Dunajská Streda Peste 110 meciuri și 35 de goluri pentru club, al cincilea sezon

De ce contează povestea pentru evaluare

Ramadan a trecut prin fuga din zona de război, prin blocajul administrativ care l-a ținut fără club, prin academia lui Juventus și prin două împrumuturi fără randament. La 25 de ani, nu e un jucător care se sperie de schimbare de țară sau de presiune în afara terenului. Este, în schimb, un jucător care nu a mai jucat niciodată în afara unui campionat de palierul Slovaciei sau Ungariei la nivel de seniori.

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Cum se citesc cifrele. Profilul general, cea mai dezechilibrată formă pe care o poate avea un jucător

Ce înseamnă, de fapt, procentele din acest raport. Nu sunt procente de reușită. Sunt poziția lui Ramadan în ierarhia jucătorilor de pe același post, din campionatul Slovaciei și din palierul valoric al acestuia.

Un 100 înseamnă că nimeni din campionat nu stă mai bine la acel capitol. Un 7 înseamnă că 93% dintre colegii de post îl depășesc. Prima coloană compară cu extremele din Niké liga, a doua cu cele din tierul valoric al campionatului, același în care intră și SuperLiga României.

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Jumătate plină, jumătate goală

Rareori un radar arată atât de brutal de clar. Tot ce înseamnă acțiune cu mingea la picior îl plasează în primele procente ale campionatului: creare de ocazii 100, finalizare 99, implicare în joc 94, purtarea mingii 92, dueluri ofensive 90. Tot ce înseamnă acțiune fără minge îl trimite la coada clasamentului: muncă fără minge 32, volum de alergare 8, joc aerian 7.

DREPTACI PE BANDA STÂNGĂ: Folosește piciorul drept în 82% dintre atingeri. Joacă aproape exclusiv pe banda stângă, de unde taie spre interior pe piciorul bun, ca să șuteze sau să paseze în careu. Este tiparul clasic al extremei inversate.

FOARTE AGIL, NU FOARTE ALERGĂTOR: Are 75,7% driblinguri reușite și procentul 81 la decelerări puternice, dar procentul 8 la distanța totală parcursă. Este rapid și agil pe spații mici, nu un jucător de volum.

DIMENSIUNE PROCENT CITIRE Creare de ocazii 100 Primul din campionat la postul lui, fără excepție Finalizare 99 Volum uriaș de șuturi, execuție peste medie Implicare în joc 94 Echipa construiește prin el Purtarea mingii 92 Dribling, conducere, intrări în careu Dueluri ofensive 90 Câștigă peste jumătate din duelurile cu mingea Muncă fătă minge 32 Presează rar și nu se retrage Volum de alergare 8 Printre cei mai economi jucători din campionat Joc aerian 7 Practic inexistent, la 176 cm

Zona de excelență. Nu există extremă mai periculoasă în campionatul Slovaciei

Aceasta este partea raportului unde cifrele nu lasă loc de interpretare. La nouă indicatori diferiți de creare de ocazii, Ramadan este literalmente primul din campionat la postul lui, cu procentul 100. Nu este o exagerare statistică, este pur și simplu cel mai productiv jucător ofensiv din Niké liga în acest moment.

Cifrele brute

9 pase decisive și 60 de șuturi în 14 meciuri. Media de 0,53 goluri așteptate din pase la 90 de minute îl pune la procentul 100 atât în campionat, cât și în palierul valoric. Creează 1,04 ocazii mari la fiecare 90 de minute, adică mai mult de una pe meci. Presa slovacă a notat deja recordul: Ramadan a creat 20 de ocazii mari în acest sezon, cel mai mare număr din întregul campionat, iar în primele 13 etape a fost de zece ori în echipa etapei.

Serviciul în careu

4,60 pase în careu la 90 de minute, cu o precizie de 67,7%, ambele la procentul peste 84. Dă 0,96 centrări spre poarta mică pe meci, procentul 98, iar valoarea de gol imediat generată din centrări îl plasează la procentul 97. Nu e doar volum. Trei sferturi dintre pasele lui lungi ajung la destinație, procentul 91, iar modelul care măsoară dacă pasele lui ies mai bine decât ar fi de așteptat îl pune la procentul 90.

Finalizarea. Trage de patru ori și jumătate pe meci, și aici apare singura contradicție din dosar

Ramadan are 4,45 șuturi la 90 de minute, procentul 100 în campionat. Niciun alt jucător de bandă nu trage atât. A marcat 10 goluri din aproximativ 4,9 goluri așteptate, o supraperformanță masivă, iar modelul de abilitate de finalizare îl plasează la procentul 99. Și totuși, există o cifră care contrazice tot acest tablou.

Cifra care merită citită de două ori

Valoarea adăugată echipei prin șuturile lui este negativă, procentul 12 în campionat. În schimb, valoarea adăugată prin pasele lui este la procentul 99. Explicația stă în calitatea medie a situațiilor din care trage: 0,09 goluri așteptate per șut, procentul 59, adică poziții mediocre. Modelul spune, practic, că de multe ori ar fi fost mai bine să paseze decât să șuteze, chiar dacă marchează mult.

Cum se împacă cele două

Ramadan marchează mult pentru că trage enorm și pentru că execuția lui este peste medie, nu pentru că ajunge în poziții excelente. 40% dintre șuturi ajung pe poartă și transformă 16,7% dintre ele, ambele peste medie, dar nu excepționale. Indicatorul care măsoară exclusiv calitatea loviturii, diferența dintre valoarea șutului după lovire și înainte de lovire, îl plasează la procentul 41. Cu alte cuvinte: nu e un executant de forță, e un jucător care își creează singur un volum uriaș de ocazii și bagă din ele.

Autosuficiența totală

3,26 șuturi generate pentru sine la 90 de minute, procentul 99. Nu are nevoie să fie servit. Își construiește singur situațiile de finalizare, prin dribling și prin conducerea mingii. Asta se vede și în 3,78 acțiuni cu mingea care se termină în șut, tot procentul 99, și în 0,21 goluri așteptate din tranziții, procentul 99. Este un jucător de contraatac și de spațiu, nu unul care așteaptă pasa finală.

Traducerea pentru un antrenor

Dacă îi dai mingea în bandă, în situație de unu contra unu, produce. Dacă îl pui să aștepte servirea în careu, dispare. Contribuția lui nu vine din poziționare, vine din acțiune individuală.

Mingea la picior. Agilitatea este arma lui principală, nu viteza și nu forța

Driblingul, la cel mai înalt nivel

5,19 driblinguri încercate la 90 de minute, cu 75,7% reușite. Reușește 3,26 driblinguri în treimea adversă pe meci, procentul 90, adică exact acolo unde contează. Datele slovace confirmă: în sezonul trecut nu a existat jucător în campionat cu mai multe driblinguri reușite (78) sau mai multe dueluri ofensive câștigate (137) decât el.

Agilitatea se vede în combinația dintre procentul 81 la decelerări puternice și procentul 84 la reușita driblingului. Frânează brusc, schimbă direcția și pleacă. Nu are nevoie de spațiu lung ca să fie periculos.

Centrul de greutate al echipei

14,63% din progresia totală a echipei trece prin el, procentul 94 în campionat și 98 în palierul valoric. Rata de utilizare îl pune la procentul 97. Primește 27,73 pase la 90 de minute și are 5,49 atingeri în careu pe meci, procentul 93. DAC joacă, practic, prin el.

JOC DIRECT, NU POSESIE LENTĂ. Indicatorii de verticalitate îl plasează la procentul 92 la direcțional în posesie și 94 în tranziție. Nu e un jucător care circulă mingea lateral, ci unul care caută imediat pe verticală.

DAC conduce campionatul Slovaciei cu 38 de puncte din 14 etape, 12 victorii, 2 egaluri și niciun eșec, cu un golaveraj de 42-9. Ramadan a fost direct implicat în 19 dintre cele 42 de goluri, adică în 45% din producția ofensivă a liderului.

Profilul fizic. Rapid în vârf de viteză, foarte econom în volum

Partea bună

33,13 km/h viteză maximă, procentul 85, iar media vârfurilor de viteză îl urcă la procentul 89. Este printre cele mai rapide extreme din campionat pe distanțe scurte. Decelerările puternice, procentul 81, sunt indicatorul cel mai relevant pentru stilul lui. Capacitatea de a frâna violent și de a reporni este ceea ce face diferența în unu contra unu, și se leagă direct de procentul 84 la reușita driblingului.

Partea care trebuie știută

9,69 kilometri parcurși în medie, procentul 8. Doar 8% dintre extremele din campionat aleargă mai puțin decât el. La distanța parcursă pe minut e tot la procentul 8, iar la alergarea de viteză mare la procentul 18. Accelerările medii, cele care compun volumul de muncă repetitiv, îl plasează la procentul 15. Nu este un jucător de intensitate continuă, ci unul care economisește și explodează de câteva ori pe meci.

De ce nu e neapărat un defect

Ramadan joacă într-o echipă care domină posesia și adversarul în aproape fiecare meci. Într-un astfel de context, un extremă care conservă energie pentru momentele de unu contra unu are sens. Într-o echipă care apără jos și aleargă mult fără minge, acest profil devine o problemă reală.

Limitele. Ce nu face Ammar Ramadan

1. Jocul aerian este inexistent. La 176 cm, dispută 0,82 dueluri aeriene la 90 de minute, procentul 5, și câștigă 18,2% dintre ele. Nu este o soluție la mingi lungi, la centrări și nici la fazele fixe defensive. Este o limită structurală, nu una de formă.

2. Presingul este sub medie. 13,42 presiuni la 90 de minute, procentul 32, dintre care doar 3,85 în treimea adversă, procentul 30. Distanța medie la care își face acțiunile defensive îl plasează la procentul 28, deci nu presează sus. Contra-presingul, imediat după pierderea mingii, îl trimite la procentul 28.

3. Tacklingul este slab, dar interceptează bine. Aici apare o nuanță care contează. Reușita la tackling este de 38,1%, procentul 14, foarte slabă. Dar interceptările îl plasează la procentul 90, iar cele ajustate la posesie la 94. Nu intră în dueluri, citește traiectoriile. Este un tip de contribuție defensivă pasivă, nu agresivă.

4. Rar e pus sub presiune, și asta ascunde ceva. Dă doar 4,08 pase sub presiune la 90 de minute, procentul 14. Cifra poate însemna două lucruri: fie primește mingea în spații libere pentru că echipa îl caută bine, fie evită zonele aglomerate. Când totuși e presat, reușește 71,9% dintre pase, procentul 70, deci se descurcă. Este o zonă pe care un campionat mai intens o va testa imediat.

Un plus care echilibrează tabloul

Comite doar 0,37 faulturi la 90 de minute, procentul 95, și are 0,15 cartonașe galbene pe meci. Zero eliminări în ultimele cinci sezoane la DAC. Este un jucător disciplinat, care nu creează probleme arbitrale și nu lipsește prin suspendări.

Contexul. Obișnuit să joace într-o echipă care domină

Este cel mai important filtru prin care trebuie citit tot acest dosar. Ramadan nu a jucat niciodată, la nivel de seniori, într-o echipă care suferă. DAC este liderul neînvins al campionatului Slovaciei, cu 42 de goluri marcate și 9 primite în 14 etape, și a terminat constant în zona de sus în toți cei cinci ani petrecuți de el acolo.

Graficul arată două lucruri. Primul: saltul din 2024/2025, când a trecut de la 3 goluri la 11 și a devenit titular constant, cu aproape 2.000 de minute. Al doilea: sezonul actual este cel mai bun din cariera lui, cu 10 goluri și 9 pase decisive în doar 1.148 de minute, adică mai mult decât a produs în sezoane întregi anterioare.

Ce înseamnă pentru o echipă din România

Palierul valoric este comparabil. Niké liga și Superliga României intră în același tier valoric, iar procentele din a doua coloană a graficelor arată că randamentul lui nu se prăbușește la comparația extinsă. La creare de ocazii rămâne la 99 și 100.

Niké liga și Superliga României intră în același tier valoric, iar procentele din a doua coloană a graficelor arată că randamentul lui nu se prăbușește la comparația extinsă. La creare de ocazii rămâne la 99 și 100. Nu e un jucător de reconstrucție. Are nevoie de o echipă care ține mingea și care îl caută în bandă. Cota lui din progresia echipei, 14,63%, arată un jucător în jurul căruia se construiește, nu unul care se adaptează la ce există.

Are nevoie de o echipă care ține mingea și care îl caută în bandă. Cota lui din progresia echipei, 14,63%, arată un jucător în jurul căruia se construiește, nu unul care se adaptează la ce există. Are experiență europeană reală. Patru meciuri în preliminariile Conference League, un gol istoric pentru Siria, și debutul chiar pe Arena Națională contra FCSB.

Patru meciuri în preliminariile Conference League, un gol istoric pentru Siria, și debutul chiar pe Arena Națională contra FCSB. Riscul principal este intensitatea. Într-un campionat cu mai multe tranziții și cu echipe care presează mai agresiv, profilul de volum scăzut de alergare devine vizibil imediat.

Într-un campionat cu mai multe tranziții și cu echipe care presează mai agresiv, profilul de volum scăzut de alergare devine vizibil imediat. Nu aduce nimic la fazele fixe defensive. La 176 cm și cu procentul 5 la dueluri aeriene, este un jucător pe care trebuie să îl acoperi în propriul careu.

La 176 cm și cu procentul 5 la dueluri aeriene, este un jucător pe care trebuie să îl acoperi în propriul careu. Internaționalul sirian cu 23 de selecții înseamnă și absențe pentru meciurile din zona Asiei, un detaliu de calendar care trebuie luat în calcul.

Nu o să mint. Toată lumea visează să urce mai sus. În ligi mai bune, la echipe mai bune. Dar adevărul este că iubesc clubul ăsta. Sunt aici de patru ani. Dacă vine o ofertă, nu știu ce voi face” – Ammar Ramadan, august 2026, citat de Sportnet

Verdict. Nota finală

CONCLUZIA ANALIZEI: Un jucător de diferență în atac, cu puțină contribuție în apărare. Ramadan este, în datele acestui sezon, cel mai periculos jucător ofensiv din campionatul Slovaciei. Creează, driblează, marchează și adună aproape jumătate din producția liderului. În același timp, nu aleargă, nu presează, nu câștigă dueluri aeriene și nu face tackling. Valoarea lui depinde integral de cât de mult îl lasă sistemul să joace cu mingea la picior. Intrebarea e cât de mult se va simți contribuția defensivă în relație cu Pădurariu, care nici el nu excelează la capitolul astă.

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