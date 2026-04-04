MM Stoica nu e impresionat de dubla lui Ongenda: ”Fără calitate! Jucător de Botoșani”. Secretele francezului, dezvăluite: “Are 3 tătici” 

FC Botoșani a făcut cel mai bun meci al său din ultimele luni și a învins pe FCSB, scor 3-2, în etapa a 3-a din play-out. Victoria gazdelor s-a datorat în mare măsură unui Hervin Ongenda, 30 de ani, în formă de zile mari. Francezul a marcat o ”dublă” de senzație. Sâmbătă, la o zi după meci, patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, a dezvăluit care sunt secretele francezului trecut pe la academia lui PSG.

De ce joacă atât de bine Hervin Ongenda, marcatorul unei duble cu FCSB: “Are trei tătici!”

Trupa lui Marius Croitorul a dominat de la un capăt la altul meciul cu FCSB și s-a impus cu 3-2, vineri seara. În ciuda faptului că bucureștenii au avut 2-1 la pauză, gazdele au insistat mereu, au presat și au dominat la toate capitolele. În a doua repriză a venit și recompensa: întoarcerea tabelei. Ongenda a apărut în momentele decisive: în prima repriză a egalat la 1-1, apoi la 2-2, după pauză.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, finanțatorul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, 65 de ani, a vorbit despre . Ongenda are un secret care îl face atât de bun în tricoul echipei moldave. Iftime dezvăluie cine sunt cei trei ”tați” pe care îi are francezul.

”(n.r. Ce are Ongenda de face spectacol doar la FC Botoșani, iar când pleacă de acolo…?) El are trei părinți: unul natural care e tata lui, care în Franța, acolo trăiește. Apoi unul adoptiv, care este Marius Croitoru, și are unul afectiv, care sunt eu. Și atunci, când cei trei se aliniază, el joacă fantastic. Eu nu-l cunosc pe cel din Franța, să-i dea Dumnezeu sănătate. Îl cunosc pe cel de la Botoșani, pe Marius. El spune că, fără Hervin, echipa nu are un șurub”, spune Iftime.

MM Stoica explică de ce nu este impresionat de omul care a răpus-o pe FCSB, Hervin Ongenda

Sâmbătă, și la emisiunea MM la FANATIK s-a discutat despre forma din acest moment a lui Hervin Ongenda. Francezul de 30 de ani a marcat o ”dublă” de vis în duelul dintre Botoșani și FCSB. Mihai Stoica nu a fost dat pe spate de mijlocașul lui Marius Croitoru și spune că acesta nu este un fotbalist de mare calitate. În opinia lui Meme, Ongenda este doar un jucător de nivelul lui FC Botoșani.

”(n.r. Este Ongenda un fotbalist de mare calitate cum a apărut în meciul cu FCSB?) Nu. Nu pentru că, dacă era un jucător de calitate mare, nu juca doar la FC Botoșani. El a plecat în fotbal jucând în compania unor fotbaliști mari. Cred că a jucat chiar în echipă cu Ibrahimovic (n.r. la PSG). După care a plecat la Botoșani la Chievo, nu a jucat, la Rapid nu a făcut nicio impresie. În Cipru, la fel, fără să-și lase amprenta.

La Botoșani e un mediu bun pentru el. Se simte bine acolo. E un jucător de Botoșani. Dacă avea 20 de ani, poate te gândeai. El este jucător pe aceeași poziție cu Olaru. E o diferență mare între ei”, a notat Stoica.

Ce planuri are Valeriu Iftime cu Ongenda: ”Îl pun să învețe limba română”

Tot despre Hervin Ongenda, același Valeriu Iftime a anunțat, la FANATIK SUPERLIGA, că are planuri mari. îl va pune să învețe limba română și să rămână astfel în SuperLiga. ”Îl pun să învețe limba română, să facă școala de antrenori pe Ongenda, să rămână la Botoșani. Înțelege limba, dar nu vorbește.

El e un băiat foarte respectuos, politicos. Numai că mintea lui înseamnă fotbal, înseamnă spectacol, înseamnă plăcerea de a juca fotbal. Nu și-a calculat bine pașii. Dacă termini fotbalul în România, la 34 – 35 de ani, nu prea ai ce face apoi în Franța”, mai spune oficialul lui Botoșani.