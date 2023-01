Secretele lui Marian Andrei, vedeta iLike IT de la Pro Tv. Ce spune despre familie, mașini și tehnologie

Adesea îi vedem la televizor, însă, de foarte puține ori știm care este adevărata lor față atunci când nu sunt în lumina refectoarelor. Așa este cazul și lui Marian Andrei, vedeta iLike IT de la Pro Tv, pe care o vedem zilnic, dar, despre a cărei viață știm foarte puține. Ei bine, într-un material marca FANATIK vom afla cum este prezentatorul în postura de tată, de om familist, nu omitem nici latura lui profesională. Ce tehnologii noi ne aduce 2023, descoperim în rândurile următoare.

Marian Andrei, totul despre omul din spatele emisiunii iLike IT de la Pro Tv

Noul an vine cu provocări pentru moderatorul de la iLike IT. , dorința de aventură, dar și curiozitatea determinându-l să-și caute proiecte în care să investească timp și know-how, proiecte care să nu aibă neapărat legătură cu televiziunea. Un loc important în viața lui o ocupă și fiul său, iar regula de bază în relația cu el este deschiderea de a-i răspunde la orice, indiferent de dificultatea subiectului adus în discuție.

După cum se știe, zilnic apare la iLike IT de la Pro Tv, tehnologia fiind una dintre pasiunile lui, despre care vorbește cu entuziasm. Astfel, oferind mici spolere din noul sezon, ne divulgă faptul că vom vedea , roboței, avioane, drone rapide, chiar și vehicule militare. De asemenea, aflăm și cine i-a fost model atunci când și-a ales domeniul de activitate, dar, și trei lucruri pe care oamenii nu le știu despre omul Marian Andrei.

Care sunt planurile lui Marian Andrei de la iLike IT pentru 2023

– Cum a debutat noul an pentru tine?

Cu treabă multă, devreme. Inovația nu se oprește niciodată, iar iLike IT ia foarte rar pauză. În același timp, e și perioada din an pe care o folosesc să-mi planific bine ce vreau să fac în 2023. Și asta mă aduce perfect la următoarea întrebare.

– Ce planuri ai pentru 2023? Atât pe plan personal, cât și profesional.

Personal? Mi-ar plăcea să pot să călătoresc mai mult. Tot pe plan personal, mi-ar plăcea să găsesc câteva proiecte în care să investesc timp și know-how, proiecte care să nu aibă neapărat legătură cu televiziunea. Profesional? iLike IT este proiectul meu favorit, în care investesc cel mai mult timp. Ador să testez produse abia lansate și să explic pe înțelesul tuturor tehnologiile noi. E uimitor ce-am văzut în ultima lună, de exemplu: ChatGPT de la OpenAI, Perplexity sau MindJourney.

Regula în relația tată-fiul a vedetei de la Pro Tv

– Cu toții știm că nu este ușor să aloci timp familiei când un job îți ocupă o treime din zi. Cum este viața de tătic, atunci când apari în fiecare zi pe sticlă?

Pe sticlă nu apar chiar atât de mult, doar 10 minute pe zi. În rest, este o meserie ca oricare alta și fiul meu mă vede mai des în carne și oase decât pe sticlă. După ce ies din studio, mă mut în redacție, unde caut subiecte, filmez, scriu și pregătesc emisiunea din weekend.

– Care sunt regulile de bază în creșterea și educarea fiului tău?

Să petrecem cât mai mult timp cu el, să-i răspundem la toate întrebările, oricât de ciudate ar fi unele dintre ele.

”Mașini care se conduc singure, soluții pentru smart-home”

– Toată lumea așteaptă sezonul nou din cea mai urmărită emisiune de tehnologie din România. Ce ne poți spune despre acesta?

Colega mea, Iulia Ionescu, s-a întors de curând de la CES, cel mai mare târg de tehnologie. A filmat acolo câteva dintre cele mai noi lucruri de pe planetă: mașini care se conduc singure, soluții pentru smart-home, roboței și multe alte lucruri cool… Eu? Găsesc mereu motive să mă ”joc”. Sezonul acesta o să vedem avioane, drone rapide, mașini de curse, simulatoare, chiar și niște vehicule militare. Plus jocuri pentru console și computere.

– Ce așteptări își pot crea telespectatorii în legătură cu noul sezon iLike IT?

Tehnologia nu înseamnă doar rețele de socializare și telefoane rapide. Promit să ne distrăm împreună!

Modelul care a stat la baza carierei lui Marian Andrei, vedeta de la iLike IT

– Dacă tot suntem la capitolul muncă și carieră, a existat o persoană care să îți servească drept model atunci când ți-ai ales domeniul în care profesezi?

Am fost foarte norocos să fiu înconjurat de persoane care m-au lăsat să învăț de la ei. PRO TV este plin de oameni cu experiență multă. Am încercat să iau de la fiecare câte ceva pentru a ajunge ceea ce sunt astăzi. Și da, am un model. Îl cheamă Jon Bentley și a fost prezentatorul emisiunii ”The Gadget Show”, la care mă uitam în adolescență. Avem destul de multe în comun, chiar și pasiunea pentru mașini. A fost producător Top Gear și Fifth Gear, două dintre cele mai urmărite emisiuni auto din lume.

– În încheiere, te rog să ne spui trei lucruri pe care oamenii care te privesc zilnic pe micile ecrane nu le știu despre Marian Andrei.

Curând, împreună cu prietenul Andrei Gheorghe (aka Diud) vom lansa un scurtmetraj de tip documentar despre cel mai în vârstă pilot din România. Încă zboară și are 87 de ani. Sunt comentator al Campionatului Național de Drift, iar 2023 va fi al treilea an în care colaborăm. Am fost pilot în Campionatul Național de Viteză în Coastă. Am fost Campion Național la Debutanți și la Grupa A1. Am fost și instructor de conducere defensivă și sportivă cinci ani.