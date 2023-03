Secretele Marijanei Kovacevic au fost dezvăluite: „E gelul inventat de ea!”. Video exclusiv

Robert Niță a dezvăluit în FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că Marijana Kovacevic are un gel propriu, al cărei rețetă este secretă și pe care îl folosește în tratarea fotbaliștilor.

Secretele Marijanei Kovacevic au fost dezvăluite

Secretele Marijanei au fost dezvăluite de către FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Specialistul Fanatik a povestit ce i-a transmis Răzvan Raț, atunci când fundașul naționalei a urmat tratamentul celebrului „vraci”:

ADVERTISEMENT

„Raț mi-a povestit, juca în Grecia sau la Rayo Vallecano. Face niște proceduri cu un gel inventat de ea, e marcă înregistrată, nu știe mai nimeni ce e în componența gelului respectiv.

Când făceai câte un hematom, o lovitură din aia oarbă, îți dădeai cu un lasonil, cu fel și fel de unguente și cu un dispozitiv de masaj, cumva să spargă hematomul. Nu sunt infiltrații, e introdus acest gel”.

ADVERTISEMENT

„Rețeta e secretă, e invenția ei și Raț mi-a spus că sunt niște dureri intense când se fac acele proceduri. Lucrează direct pe zona afectată. Te doare foarte rău, că atunci când ai întinderi sau rupturi nu e bine să faci masaj.

Ea dizolvă hematomul ăsta și gelul ajută să îți legi fibrele musculare. Asta durează ore în funcție de profunzime, secretul e în gelul ăla”, a mai spus Robert Niță.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

„Și eu am avut o ruptură și am jucat după două săptămâni!”

Și Dănuț Lupu a vorbit în FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI dezvăluind că a avut o ruptură musculară, însă a reușit să joace după numai două săptămâni, deși trebuia să se refacă în patru luni.

„Eu am avut de-a lungul timpului anumite accidentări, dar se spune că dacă ești bun de carne, treci peste accidentări. Și eu am avut o ruptură și am jucat după două săptămâni și trebuia să stau vreo patru luni”, a spus Dănuț Lupu

ADVERTISEMENT