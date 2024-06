Secretele nunții lui Daniel Pavel. Cine l-a convins să se însoare: „I-am mulțumit lui Dumnezeu”

Sâmbătă, 8 iunie 2024, Daniel Pavel și Ana, deja fostă Pop, s-au căsătorit civil și religios. Atât ceremoniile, cât și petrecerea au avut loc într-un cadru de vis, la Palatul Snagov și cu invitați de seamă. Dar ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca prezentatorul Survivor să-i jure credință veșnică logodnicei sale. Starul Pro TV a dezvăluit, în premieră pentru FANATIK.

Dedesubturile nunții lui Daniel Pavel. Marele absent de la nuntă l-a convins, de fapt, să se însoare

A plouat cu nunți de vedete în weekendul trecut. Pepe, Răzvan Simion, dar și Daniel Pavel au ajuns în fața altarului zilele acestea. Iar prezentatorul Survivor România ne-a dezvăluit cine l-a convins, de fapt, să facă nunta.

Pe Ana Maria, acum Pavel, fostă Pop, a cunoscut-o la o petrecere mondenă. Și în timp ce lui i-a luat mai mult să se convingă că sunt suflete pereche,

Și i-a reușit, de trei ori chiar, căci nu s-a putut decide la o singură ținută. Astfel că, la cununie a purtat o rochie scurtă și un accesoriu pe cap ce a făcută să pară desprinsă direct din filmele anilor ’30, la cununia religioasă o optat pentru o rochie tip sirenă, cu o trenă lungă,

Cea de-a treia ținută, ne-a dezvăluit chiar mireasa, a fost aleasă special pentru a se putea distra și dansa în voie. Ce-i drept, însă, a îmbrăcat-o abia spre dimineață, semn că s-a simțit prea bine la propria nuntă pentru a mai ține cont de ceva.

Daniel Pavel: „I-am mulțumit lui Dumnezeu”

Întregul eveniment pare desprins dintr-un basm. Pontonul pe care Daniel Pavel și Ana s-au căsătorit a fost decorat cu aripi de înger. Imediat după ce au rostit „da”-ul în fața ofițerului de stare civilă, cerul a căpătat culorile curcubeului, după care proaspeții însurăței au fugit cu barca.

Înainte de toate acestea, prezentatorul Survivor România a avut parte de un moment mai mult decât emoționant, care l-a convins că a făcut alegerea corectă. Marele absent de la nuntă, fiul său în vârstă de 19 ani, l-a sunat pentru a-i da binecuvântarea.

„M-a sunat băiatul meu. Are examen. Și mi-a zis, ‘Hai, poți să faci asta’. Vă rog să mă credeți, este, nu mai joc niciun fel de rol… Am fost extrem de emoționat. Și i-am spus, ‘Tată, nu știu cum am făcut eu în viață, dar dacă eu am binecuvântarea de la băiatul meu de 19 ani, când trebuia să fie invers… sau va fi invers, i-am mulțumit lui Dumnezeu’. Deci, sunt ok”, a povestit Daniel Pavel, în exclusivitate pentru FANATIK.

Au tăiat tortul cu sabia

Nu l-a avut alături pe băiatul lui, dar peste 385 de persoane au venit pentru el și Ana la Snagov. Iar invitații au avut parte de o mulțime de surprize și momente unice. Jorge, s-a numărat printre ei. Și cadou pentru domnul Dan a avut un superb moment muzical.

Starul Pro TV și proaspăta lui soție au dansat îmbrățișați pe versurile, „Nimeni nu-i perfect și niciuna nu-i perfectă ca tine”. George Hora a întreținut și el atmosfera. Cât despre momentului tortului, acesta a fost unul cu totul aparte.

După câteva luni petrecute în Dominicană, printre Războinici și Faimoși, Daniel Pavel și Ana Maria au tăiat tortul ca nimeni alții, cu ajutorul unei săbii, în aplauzele tuturor nuntașilor.