Secretele omului care poate decide Farul – FCSB, meciul de titlu în SuperLiga. De la Florinel din Ferentariul Brăilei la Coman milionarul. Dezvăluiri exclusive

că pot lupta cu șanse pentru titlu după 8 ani fără trofeu. Puștiul carismatic plecat dintr-un cartier al Brăilei s-a maturizat și s-a schimbat total în ultimele luni. , e fotbalistul care poate face iar ce vrea pe teren.

Secretul revenirii lui Florinel Coman, dezvăluit înainte de Farul – FCSB. Mental coach și minim o oră la sală după antrenamente

FANATIK face o incursiune în timp, de la vizita dinainte de pandemie la familia din Brăila a jucătorului la actualitate. Florinel Coman e acum un tip de 25 de ani, căsătorit, cu copil acasă, cu liniște, cu ambiția updatată și setată la cote maxime. Ce s-a schimbat la el? De unde revenirea aceasta spectaculoasă pe orbita performanței fotbalistice? Puse cap la cap, explicațiile au logică. Băiatul plecat spre glorie din Chercea, cel mai mare cartier de case dintr-un oraș al țării, supranumit „Ferentariul Brăilei”, și-a dat restart la carieră în poate momentul critic al formei sale.

Cele mai multe informații obținute de FANATIK vin dinspre cantonamentul de la Berceni. Este locul unde Florinel Coman își petrece foarte mult timp. Iar schimbările sunt evidente față de anii anteriori. Acum Coman este printre cei mai puternici jucători ai FCSB din punct de vedere fizic. Asta și pentru că undeva în luna octombrie a anului trecut a decis să pluseze cu pregătirea.

După fiecare antrenament de la Berceni, Florinel se oprește în sala de forță înainte de a ajunge la dușuri. Stă cel puțin încă o oră la sală după terminarea ședinței de pregătire cu Mihai Pintilii și staff-ul său. Mai este un detaliu deosebit de important de subliniat. Coman și-a angajat și un mental coach, având trei-patru ședințe săptămânal! Șeptarul a decis să se reîncarce pe toate planurile, iar rezultatele se văd în prestațiile sale din teren.

Alte aspecte care au condus la schimbarea lui Florinel Coman. Nașterea copilului și vizita obligatorie de duminică la biserică

Dar toate aceste schimbări pe care Florinel le-a făcut în viața sa profesională au avut un punct de plecare. Apropiații săi dezvăluie că nașterea copilului, în iulie 2022, a reprezentat punctul zero. Florinel și Ioana au realizat ce înseamnă „meseria” de părinți, ce responsabilități au, ce bucurie a sosit în viața lor. Florinel a devenit mult mai atent cu totul și toate din jurul său. Îi place foarte mult rolul de tată, a decis să tragă și mai tare pentru noul scop al vieții: copilul!

La „pachet” cu noul membru al familiei a apărut și aplecarea lui Florinel spre credință, spre Dumnezeu. De câteva luni merge tot mai des la biserică, pentru a se ruga, pentru a se liniști. Încearcă pe cât posibil, în funcție de meciurile programate în week-end, să ajungă în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. Și chiar îi reușește de multe ori! A devenit un alt om pe toate planurile: și ca fotbalist, și ca bărbat în viața de zi cu zi.

Giovanni Becali i-a promis că îi va găsi transfer în vara asta. Condiția: să fie „bombă” pe teren!

A mai existat un amănunt important în viața profesională a lui Florinel Coman în 2023. Este vorba despre o discuție pe care fotbalistul a avut-o cu Giovanni Becali, cel mai tare impresar român all-time. Deși cei doi au rupt relația contractuală în primăvara anului 2021, au rămas în relații amicale. Atunci Florinel nu traversa deloc o perioadă bună, a fost sfătuit prost și de logodnica sa, pur și simplu nu-i mai ardea de fotbal.

Cum spuneam, la începutul acestui an, Coman și Giovanni au avut o discuție bărbătească. Impresarul a simțit schimbările pe care Florinel le-a făcut în viața sa, a văzut eforturile acestuia de a-și recăpăta forma de milioane de euro. Becali i-a promis că va încerca să-i găsească echipă în această vară, ca să plece la bani mai mulți de la FCSB. Un singur lucru i-a cerut impresarul: să fie „bombă” pe teren, să redevină jucătorul pentru care-l sunau cluburi cu ștaif din Europa!

Ei bine, Coman a pus totul în practică. A pus totul pe „verde”. Este jucătorul decisiv de la FCSB, meci de meci. Trage echipa după el și a readus speranța titlului în finalul de play-off. Florinel pe care Gigi Becali îl scotea la pauză sau nu-l băga deloc a devenit în ultimele luni King Koman!

Ce spune tatăl lui Florinel despre băiatul său: „M-a deranjat că s-a scris că suntem săraci. Nu e adevărat! Florinel e cuminte, educat, bine crescut”

În momentul reportajului făcut de FANATIK la Brăila, o piesă importantă a puzzle-ului a fost și discuția pe care am avut-o cu Adrian Coman, tatăl lui Florinel. Acesta i-a făcut portretul actualului șeptar de la FCSB, Adrian Coman venind cu detalii despre copilăria băiatului său.

„Ce să zic? Fiecare om își laudă puiul. Critici au apărut multe, are și el destule scăpări. Mi-a spus de când a plecat la Steaua că e convins că va rezista la presiune. Sigur, ca orice tânăr, simte o remușcare, o durere în suflet, atunci când se ia cineva de el. Dar, dincolo de aparențe, e un băiat supus.

A fost un copil cuminte, educat, bine crescut. Noi am plecat în Spania pe când avea 8 ani. A rămas la părinții mei, care au avut grijă de școală, de antrenamente și de educația lui. M-a deranjat că presa a scris că suntem săraci. Nu este adevărat. Am fost o familie modestă, de oameni muncitori. Când am plecat, am lăsat acasă o mașină bună, cu doar trei mii de kilometri la bord, cu care bunicul îl ducea pe Florinel la stadion. Nu am fost săraci… Asemenea afirmații deranjează.

Apoi sunt problemele pe care le ai ca fotbalist. Nu ești mereu cel mai bun. Când ești sus, când cobori. E ca o morișcă. Și marii jucători au urcușuri și căderi. Și Ronaldo sau Messi au ratat singuri cu portarul. Dar Florinel este foarte puternic din punct de vedere mental. De aceea sunt convins că va reuși”, ne povestea Adrian Coman, „omul cu bascula”, cum îl alintă brăilenii lui.

„Mie îmi place stilul lui Gigi Becali. Acu’ te pupă, acu’ te bate, apoi iar te pupă. Așa e firea lui. E normal să se comporte așa, pentru că la mijloc sunt banii lui” – Adrian Coman, tatăl lui Florinel.

Cum s-a apucat Florinel Coman de fotbal: „Era timid când a venit la noi. Mai făcea pozne! A plecat repede la Hagi”

Florinel Coman a început fotbalul la Centrul Luceafărul Brăila, cu Nicușor Baldovin antrenor. A stat un singur an acolo, apoi a făcut pasul spre Academia lui Hagi de la Ovidiu. Cum era Florinel la 12 ani, când s-a prezentat pentru prima oară la „Luceafărul”?

„Era timid când a venit. Juca mijlocaș central, dar visul lui era să devină vârf de atac. Mai făcea pozne, dar era un copil liniștit. Singura lui pasiune era fotbalul”, ne povestește Baldovin. La centrul de la Brăila, condus de Laurențiu Calu, unul dintre oamenii care au avut un rol esențial în cariera lui Coman, sunt și acum fotografii cu vedeta locală. Calu dezvăluie cum a ajuns Florinel sub comanda lui Hagi. Gică pusese ochii pe el la „Talent Cup”, unde Coman a fost desemnat golgheterul și cel mai bun jucător al turneului la care Hagi invitase mai multe echipe de juniori din țară alături de cele ale Academiei sale.

„Când m-a sunat Hagi, mi s-au tăiat picioarele!”, mărturisește Laurențiu Calu momentul plecării lui Florinel de la Brăila la Ovidiu. Calu discutase cu Adrian Coman să-l ducă pe băiat la o academie în Anglia, dar telefonul de la malul mării i-a schimbat soarta noii perle. „Toată lumea vrea să meargă la Hagi, pentru că acolo te simți fotbalist. Există toate condiițiile, de la echipamente, camere, hotel, alimentație, medicamentație, ca la un club profesionist din străinătate”, a completat Laurențiu Calu.

Cum a vrut Florinel Coman să se lase de fotbal: „Mi-a dat telefon să vin să-l iau de la Ovidiu că nu mai vrea să joace!”

A existat un prim moment de cotitură pentru cariera lui Coman, în „perioada Ovidiu”. Se întâmpla undeva în toamna lui 2016, la câteva luni după ce Hagi l-a promovat pe Florinel la echipa mare. Coman a vrut să se lase de fotbal! Iar dezvăluirea este făcută, în co-producție, de Calu și tatăl lui Coman.

„Mi-a dat telefon și mi-a spus că vrea să plece de la Hagi. Și chiar să se lase de fotbal! M-a rugat să vin și să-l iau acasă de la Ovidiu”, ne-a spus Laurențiu Calu. Ce s-a întâmplat acum aproape 7 ani este confirmat de Adrian Coman, tatăl lui Florinel.

„Laurențiu mi-a spus că Florinel nu mai joacă la Hagi și că o să-i găsească el o echipă. Nu s-a materializat nimic”, spune părintele. Coman s-a întors pentru o scurtă perioadă acasă, la Brăila, la centrul lui Calu, dar apropiații l-au liniștit și l-au repus pe linia corectă. Tatăl a avut un mesaj clar pentru Florinel când acesta a revenit la Academie: „I-am spus: «Dacă te vrea Hagi, dă-i drumul, că nu se știe niciodată ce oportunități mai apar…»” Adrian Coman a avut dreptate: peste mai puțin de un an de la momentul critic, pe 21 august 2017, Florinel Coman a semnat cu FCSB! A devenit cel mai scump jucător al lui Gigi Becali!

Povestea transferului de 8 milioane de euro ratat în pandemie. Giovanni: „A negociat în biroul meu un salariu anual de un milion de dolari!”

În vara lui 2020, Florinel Coman era poate în cel mai bun moment al carierei. Era pandemie de câteva luni, dar fotbalul începuse să „iasă din casă”. Atunci Gigi Becali a avut pe masă o ofertă foarte bună din SUA pentru jucătorul său, a supralicitat și au pierdut toți. La câteva luni după ratarea acelei mutări, Coman s-a accidentat în Serbia, la Backa Topola. Detaliile transferului ratat din 2020 au fost povestite de Giovanni Becali într-un interviu premium pentru revista FANATIK.

„Uff, cât timp a pierdut băiatul ăsta din cauza accidentării din Serbia, aproape doi ani… Uite, aici, în biroul din fața noastră, am avut ofertă de la un club american, din Orlando. A venit directorul general, un brazilian, l-am chemat și pe Coman. Ofereau 8 milioane de dolari și 50 la sută! Era deja pandemie, vara lui 2020. N-a vrut Gigi! Era perioada când Gigi visa 25-30 de milioane de euro pe jucătorii lui, dar s-a convins că nu e chiar așa. Și pe Man vroia 18-20 și l-a dat până la urmă. A înțeles că, atunci când ai oferta, o plesnești și gata! Coman lua 1 milion de dolari pe an! Asta e! Acum îi trebuie sănătate și să revină în formă”, spunea celebrul impresar.

Ioana Timofeciuc, punctul de echilibru al lui Florinel. Gigi credea despre ea că e „noua Cruduța”!

Florinel Coman este căsătorit din vara trecută cu Ioana Timofeciuc. Cei doi sunt împreună din perioada în care Coman era la Academie, la Hagi. „Ioana e o fată din Constanța. Au fost colegi de clasă, s-au cunoscut la Ovidiu și de atunci sunt nedespărțiți”, povestea Adrian Coman. Ioana a fost cu Florinel peste tot, inclusiv la Europeanul de tineret din Italia 2019, și are o influență foarte mare asupra sa. Toate deciziile importante au avut și au girul ei. Este și motivul pentru care, la un moment dat, când Coman nu mai dădea semne că-și revine din cauza accidentărilor, Gigi Becali i-a transmis mai multe mesaje jucătorului său.

„Ai grijă că o să ajungi ca și Costea cu Cruduța”, l-a atenționat patronul FCSB, aluziile la epuizarea fizică și viața extra-sportivă fiind cât se poate de clare. Florinel a depășit acea perioadă delicată, un rol deosebit de important avându-l chiar jumătatea sa.

Momentul de blazare maximă: „Pot să stau toată viața la FCSB! Îmi ajung banii”

Din toamna lui 2020, timp de doi ani, Coman a trecut prin momente delicate din punct de vedere al carierei. Chiar și Gigi Becali ajunsese la concluzia că nu-și mai poate scoate investiția în Coman. Ce să mai și câștige? „Nici câteva sute de mii de euro nu mai pot lua pe Coman. Pare că nu-și mai revine, că a terminat-o definitiv cu fotbalul”, decreta șeful de la Palat.

Florinel „înota” pe teren, moralul era la cote joase. Părea împăcat cu situația, nici ambiție nu mai avea. Era pur și simplu blazat. Chiar le spunea colegilor în vestiar la FCSB că nici nu mai vrea să se transfere în străinătate, să câștige milioane de euro cum visa la început. „De ce să mai plec? Pot să stau toată viața la FCSB pe salariul ăsta! Îmi ajung banii, ce-mi trebuie mai mult?”, se confesa Florinel. Tănase, Moruțan, Man și ceilalți trăgeau de el să se restarteze. Într-un târziu, „minunea” s-a întâmplat!

Accidentările care l-au pus pe „hold” pe Florinel Coman din 2020 încoace

Pe 17 septembrie 2020, la Backa Topola, în celebrul thriller încheiat cu 11-10 pentru FCSB la penalty-uri, Florinel Coman a suferit o accidentare la genunchi. Ieșise în minutul 73, la 3-3. Era în cea mai bună formă a carierei, era în așteptarea concretizării unui transfer în străinătate. La acel moment site-urile de specialitate îl cotau ca fiind cel mai bun jucător din prima noastră ligă. Dar a venit acel ghinion, urmat de altele.

„A fost tare ciudată accidentarea aia a lui Florinel din Serbia. S-a zis că stă o săptămână și a stat vreo trei luni. Apoi încă un ghinion, accidentarea de la națională din martie 2021, cu Macedonia care i-a încheiat atunci sezonul… E adevărat că managerii de afară se uită la orice amănunt, inclusiv la problemele extra-sportive, și contează totul”, povestea Giovanni Becali într-o discuție cu FANATIK.

Cele două probleme medicale din septembrie 2020 și martie 2021 nu au fost totul. Pe 23 august 2021, la un meci FCSB – Sepsi, primul al lui Edi Iordănescu la „roș-albaștri”, Coman s-a accidentat din nou. A absentat mai bine de 3 luni, revenind pe final de 2021. Și în 2022, a mai avut mici probleme, dar încet-încet s-a întors pe teren. Iar din februarie 2023 a redevenit titular indiscutabil și, practic, liderul FCSB.

În februarie 2021, Florinel Coman s-a ales cu dosar penal: permis auto fals!

„Groapa” din care nu a putut Coman să iasă timp de doi ani și jumătate a mai înregistrat un episod care nu-i face cinste. În februarie 2021 i s-a făcut dosar penal după ce a fost prins circulând cu 165 de kilometri pe oră pe A3, cu un permis auto nevalid. El a prezentat un permis internațional obținut în Ucraina, dar autoritățile au considerat că e fals și i-au întocmit dosar penal.

„Nu-mi vine să cred! Știam că nu are permis, că se pregătește și că face școala de șoferi. Nu știu cine l-a sfătuit să facă treaba asta cu permis de Ucraina, dar l-a sfătuit foarte rău. Probabil e cineva din anturajul lui. Florinel nu e nici țigan, nici infractor. E o inconștiență ce a făcut, dar să știți că Florinel nu e un element rău. Trece printr-o perioadă mai grea și nu are niciun sprijin. Gigi Becali trebuie să aibă grijă de el, să-l ajute în aceste momente”, spunea Laurențiu Calu în februarie 2023.

Din ce a scris FANATIK la vremea respectivă, Coman l-a sunat plângând pe Gigi Becali în noaptea de după problema cu permisul și i-a promis că se va îndrepta.

Mutu l-a vrut anul trecut la Rapid, dar și Hagi era interesat de el! De ce i-a cerut hârtie lui Gigi?

La începutul actualului sezon, se punea chiar problema plecării lui Florinel Coman de la FCSB. A existat interes din două părți pentru el. Adrian Mutu l-a dorit la Rapid, recunoscând ulterior această informație, dar exista și varianta unui împrumut la Farul lui Gică Hagi. Becali se gândea că nașul său este singurul care l-ar mai putea pune pe picioare pe Florinel. Coman chiar i-a cerut lui Gigi hârtie să plece de la FCSB. Și nu demult, ci la finalul anului 2022!

„Florinel mi-a spus că ar vrea să-l dau undeva împrumut, probabil o avea ceva de prin România, că-mi cere o hârtie. Dar după aia, dacă are el hârtie, poate să plece oriunde. Cam bănuiesc eu ceva. Îi zic bine, mă, stai să vină perioada de transferuri, te împrumutăm undeva. Dar nu îți dau eu hârtie, că te duci la CFR, la Rapid, păi, eu îl dau la contracandidate?”, dezvăluia Gigi Becali în noiembrie 2022.

Totul a căzut pentru că Florinel și-a dat singur restartul așteptat. Acum luptă la titlu și așteaptă… străinătatea! www.fanatik.ro a dezvăluit recent interesul reapărut de la Sporting Lisabona. Mingea e la Florinel!

„Florinel Coman se joacă acum cu mingea ca Neymar! Șase a driblat la meciul de la Cluj cu CFR! Șase! Este cum era Messi la Barcelona. Dacă e Coman pe teren, se rezolvă meciul. E prea bun, niciodată n-a fost atât de bun. Nu vorbim acum de cote, stai să câștigăm campionatul, să mergem în Liga Campionilor. Acolo e altă piață, mai mare” – Gigi Becali, patron FCSB

„Florinel Coman este mai bun decât înainte. Este altceva, nu mai poate fi ținut. Ca dovadă că și-a revenit în formă, avea salariu 20.000, l-am făcut 30.000. Păi ce să fac? Trebuie să-i dai motivație: «Uite, Florinel, ca dovadă că sunt mulțumit de tine nu mai ai 20.000, ai 30.000»” – Gigi Becali, patron FCSB, la Fanatik SuperLiga

„Pe mine mă bucură că Florinel îi pune probleme lui Edi Iordănescu. Evoluțiile lui Alibec, ale lui Coman, nu pot decât să mă bucure pentru meciurile din luna iunie ale naționalei României” – Mihai Stoichiță, la Fanatik SuperLiga

„Nu-mi place să fac calcule. Suntem puternici, mult mai maturi, avem cea mai talentată echipă din campionat și ne gândim doar la titlu. Vrem să sărbătorim cu fanii noștri în ultima etapă, pe Arena Națională” – Florinel Coman

25 de ani a împlinit Florinel Coman pe 10 aprilie 2023

2,5 milioane de euro este cota lui Florinel Coman în acest moment

6 milioane de euro este cea mai mare cotă din cariera brăileanului și o avea în primăvara lui 2020

30.000 de euro pe lună este noul salariu al lui Florinel Coman de la 1 mai 2023. Are contract cu FCSB până pe 30 iunie 2024

3 milioane de euro a achitat Gigi Becali pentru transferul lui Coman de la Viitorul la FCSB în august 2017