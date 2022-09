Secretele orașului-fantomă care e de 30 de ori mai mare decât Bucureștiul! Pe autostrada cu 20 de benzi poți să te plimbi pe jos sau cu bicicleta

Unul dintre cele mai ciudate orașe din lume se află pe partea cealaltă a globului, la mii de kilometri distanță de România. Oferă, însă, priveliști unice pe care merită să le vezi dacă ajungi vreodată acolo.

Orașul fantomă care este la fel de mare ca județul Constanța

Este vorba despre orașul Naypyidaw, din Myanmar. Este noua capitală a țării, fiind un oraș planificat, construit de la zero de către autorități. Totuși, mai nimeni nu stă aici, astfel că așezarea a dobândit renumele de oraș-fantomă.

Desigur, nu este abandonat întru totul și există o oarecare populație, însă raportul dintre aceasta și dimensiunile orașului este extrem de disproporționat. Asta face ca zone întregi din întinsa așezare urbană să fie de-a dreptul goale, fără picior de om prin preajmă.

Capitala Naypidaw are suprafața de 7.054 de kilometri pătrați! Dacă nu îți dai seama cât de însemnată este această suprafață, este bine să o contextualizăm. Suprafața orașului este de 240 de kilometri pătrați. În paralel, județul Constanța are 7.071 de kilometri pătrați, iar Hunedoara are 7.063 de kilometri pătrați!

Așadar, capitala Myamnar-ului este de aproape 30 de ori mai mare decât Bucureștiul, însă are o populație de doar 924.608 locuitori. Este lesne de înțeles acum de ce orașul pare mai degrabă unul pustiu. Majoritatea locuitorilor trăiesc doar în câteva concentrări din oraș, zone întregi fiind absolut lipsite de prezența umană. Pe de altă parte, capitala României are peste 1,8 milioane de locuitori. Cifra reală ar putea fi chiar mai mare.

Se estimează că planificarea și construirea orașului Naypidaw a costat în jur de 4 miliarde de dolari. Aici au fost gândite și realizate străzi largi, dar și autostrăzi cu 20 de benzi, totul în anticiparea expansiunii și mai avansate a orașului, în viitor. Totuși, orașul este gol-goluț. Nici autostrada nu duce prea departe; aceasta trece pe lângă Parlament și ajunge… nicăieri. Se oprește brusc într-o intersecție de tip T.

Există chiar o zonă întreagă dedicată turismului, cu multe hoteluri impresionante din punct de vedere arhitectural. Totuși, nici aici nu e aglomerație, pe bună dreptate. Turiștii nu se prea înghesuie în acest oraș, care este clasificat mai degrabă ca unul periculos pentru străini.

Nu au prea multe motive: din punct de vedere istoric, orașul nu are nimic de oferit, fiind construit în urmă cu mai puțin de două decenii. Astfel, cei ce ajung aici doresc doar să experimenteze această ce îi cuprinde odată ce ajung pe străzile imense și pustii.

Orașul Naypyidaw nu are mai nimic de oferit, nici locuitorilor și nici turiștilor

Obiective turistice există, într-o oarecare măsură. Unul este chiar autostrada cu câte 10 benzi pe sens. E atât de liberă încât poți merge cu bicicleta sau chiar la pas pe șosea. Mai există și un muzeu al pietrelor prețioase, având în vedere că mineritul reprezintă o parte semnificativă din economia țării.

Pagoda Uppatasanti ar putea fi cel mai important obiectiv turistic. Este o replică în mărime naturală a pagodei Shwedagon, din Rangoon (fosta capitală a Myamnar-ului, pe care multă lume încă o consideră ca fiind principalul oraș al țării). Aici se adună ocazional locuitorii orașului, cu ocazia diverselor sărbători și evenimente.

Nu este clar care este raționamentul real din spatele construcției acestui oraș, care nu are nimic de-a face cu alte așezări din Myanmar. Modernitatea sa nu are mai nimic asemănător cu restul orașelor din țară. Unii spun că ar fi un proiect născut din vanitatea fostului lider militar al țării, Than Shwe.

Alții cred că junta militară ar fi luat decizie de mutare a capitalei, într-o zonă care să nu fie atât de ușor accesibilă. Iar noul amplasament al orașului Naypyidaw ar fi putut ajuta dictatura să exercite mai mult control asupra anumit regiuni cheie din țară.

E clar, însă, că proiectul a eșuat, oamenii din țară nefiind dornici să se mute aici. Astfel, un oraș de 30 de ori mai mare decât Bucureștiul are o populație nici măcar la jumătatea capitalei României.