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, pornind cu dreptul și returul acestui sezon. Prahovenii continuă să se mențină în primele 4, iar suporterii simt gust de play-off. Vivi Răchită a vorbit în direct despre efectul benefic produs de antrenorul Ricardo Sousa, explicând cum a reușit să revitalizeze echipa din provincie.

Ricardo Sousa, lăudat pentru parcursul Petrolului în acest sezon

Petrolul, care de la revenirea în SuperLiga a luptat constant să evite retrogradarea, are acum un sezon excepțional. „ . Vivi Răchită a avut doar cuvinte de laudă la adresa tehnicianului portughez, despre care a spus că lucrul intens cu tehnologia s-a imprimat perfect asupra prestațiilor Petrolului. Fostul fundaș central al prahovenilor consideră că echipa este astăzi într-o postură în care nici cei mai optimiști suporteri nu sperau. „Îmi place Sousa. Cred că am nimerit cel mai bun antrenor din ultimii 10-15 ani la Ploiești. Omul a venit frumos, nu a dat declarații și s-a pus pe treabă, știind problemele de la club.

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Ziceau cei de la Dinamo că nu au unde să se antreneze… la Ploiești crezi că e vreo bază de pregătire? E un teren sintetic și localitățile din împrejurimi pe unde îi mai lasă să se antreneze. Sousa este un antrenor foarte, foarte apropiat de jucători. Și la meciuri mai slabe, nu a dat în jucători, le-a mulțumit. Totul este despre jucători. Are un staff normal și lucrează foarte mult cu calculatorul. Ieri, era cu tableta în tribună. Toate astea se văd în exprimarea echipei. Sperăm ca lucrurile să se îndrepte financiar la Petrolul, pentru că sportiv suntem mai bine decât sperau cei mai optimiști suporteri!”, a spus inițial Vivi Răchită.

Ricardo Sousa putea pleca de la Petrolul

Ulterior, Vivi Răchită a subliniat încă o dată faptul că cei din conducerea Petrolului au dat lovitura prin aducerea lui Ricardo Sousa, care a reușit să producă rezultate cu un lot format din jucători normali, aduși de prin eșaloanele inferioare din străinătate. El a mai spus și că, din sursele sale, Ricardo Sousa ar fi putut pleca în țările arabe, dar a refuzat acest lucru. „Conducătorii Petrolului au nimerit-o cu Sousa. Nu sunt jucători de valoare foarte mare, pentru că vin prin a doua ligă portugheză.

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Nlundulu n-a mai jucat de foarte mult timp. Papp joacă de atâția ani la noi. Se spunea în vară că au plecat Grozav, Mateiu, Dumitriu și că echipa se va duce în cap. Nu, sunt jucători pe piață, liberi de contract, care nu costă foarte mult din punct de vedere salarial, care fac diferența. Petrolul este echipă de antrenor. Din ce știu de la Ploiești, chiar a avut o ofertă din țările arabe și n-a vrut să plece!”, a mai spus Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

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