Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB: „Transformare incredibilă în doi ani”. Exclusiv

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Mihai Stoica a vorbit pe larg despre situația lui Matei Popa, noul portar titular de la FCSB, în vârstă de doar 18 ani.

Mihai Stoica a dat toate detaliile despre Matei Popa, titularul de doar 18 ani din poarta celor de la FCSB

Întrebat dacă el are anumite probleme musculare după ce s-a remarcat că întâmpină dificultăți când vine vorba despre degajările lungi, președintele Consiliului de Administrație de la campioana României a transmis că nu se pune problema de așa ceva, dar într-adevăr tânărul goalkeeper mai are de lucrat în continuare foarte mult la capitolul pregătire fizică.

Pe de altă parte, MM Stoica a dezvăluit și că Popa a trecut în ultimii doi ani printr-un proces mai mult decât impresionant de dezvoltare din acest punct de vedere.

Cum s-a transformat din punct de vedere fizic în ultimii doi ani și care este capitolul la care mai trebuie să lucreze

De asemenea, oficialul clubului roș-albastru a mai apreciat cu această ocazie și că , cu mențiunea însă că nici nu a fost vorba despre partide în care să fi fost foarte mult solicitat.

„Să nu ne grăbim, sunt două meciuri, da, a arătat bine. Da, a avut o evoluție foarte bună chiar, nu bună, ci foarte bună, dar încă e mic, mai are mult de lucrat, mai are de pus forță. Ok, Botoșaniul o fi echipă bună, dar sunt echipe poate mai bune decât Botoșaniul pe care le vom întâlni, care ne vor pune mai mari probleme probabil.

Eu nu știu dacă vreau neapărat să-l văd sub presiune, s-ar putea să vreau să văd altceva, dar să vedem. Deocamdată în două meciuri nu i se poate reproșa nimic, e bine.

Nu are nicio problemă musculară, este lipsit de forță. Pregătești debutul unui portar cu perspective în timp, nu-l arunci. La noi a fost o situație de pe o zi pe alta. El a avut o transformare fizică colosală, dacă vă arăt niște poze de acum doi ani o să spuneți că nu are cum să fie Matei Popa copilul ăla. Și bineînțeles că asta este problema, el trebuie să lucreze foarte mult la forță.

Sigur, biomecanica o are, lovirea mingii o are foarte bună, în momentul în care mingea vine spre el degajează puternic, dar mingea stâng încă are o problemă la lungimea mingilor, dar nu are probleme fizice. El mai are de lucrat foarte mult, e foarte mic, nu ne gândeam.

Ne gândeam din vară să fie o competiție între el și Alexandru Maxim care este acum împrumutat la Voluntari, amândoi portari de 2007, care să prindă lotul, în niciun caz nu ne-am gândit că el va apăra acum. A fost pur și simplu… Na, știți foarte bine. Problemele pe care le avem cu under 21.

O decizie inspirată până acum, doar că am jucat cu Csikszereda și Botoșani. Botoșani care nu mai marcase de 700 de minute sau nu știu cât. Deocamdată jucăm la Galați și acolo nu e ușor, eu chiar cunosc stadionul ăla”,

Cum vede Andrei Vochin această situație

De asemenea, în cadrul aceleiași discuții, consilierul lui Răzvan Burleanu, președintele FRF, și-a prezentat punctul de vedere vizavi de această chestiune:

„Sunt copii de 15 ani care nu au o problemă în a degaja la poartă peste mijlocul terenului. De asta am remarcat. Iar el nu poate să facă lucrul ăsta. Poate că a avut un puseu de creștere, poate că s-a lungit foarte mult într-un timp foarte scurt și nu a apucat să pună masă musculară, dar ca să aperi în Liga 1 îți trebuie asta.

Mai sunt momente în joc, și FCSB a demonstrat că are în multe momente în joc nevoia asta, să plece de la poartă cu minge lungă. Acum mulți antrenori pregătesc portarii pentru plecare de la poartă cu pasă scurtă și uită să mai exerseze și tehnica lovirii balonului”.