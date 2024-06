Nu doar fotbalul îl pasionează pe Sebastian Burduja, ci și tenisul. Președintele PNL București a jucat recent cu Mihaela Buzărnescu și a dezvăluit care sunt secretele relației cu sportiva româncă la Sport și Politică.

Secretele relației dintre Sebastian Burduja și Miki Buzărnescu: „E o tipă super mișto!”

se uită atent la fotbalul românesc și îndrăgește și tenisul. Sebastian Burduja a practicat sportul alb în tinerețe, iar acum s-a bucurat de compania Mihaelei Burzărnescu.

Sebastian Burduja a jucat împotriva Mihaelei Buzărnescu, însă cei doi nu au ținut contul punctelor. Președintele PNL București a dezvăluit și care este secretul relației de prietenie cu sportiva din România la Sport și Politică, show live pe .

„Nu am jucat pe puncte din fericire pentru mine. Miki este o tipă super mișto, e în revenire după o accidentare. I-am spus că sper că nu i-am stricat stilul, pentru că nu mai sunt ca odată când jucam tenis de performanță.

Nu am fost un mare tenismen, dar am fost locul 40 pe țară la un moment dat. Cea mai tare amintire e la Cupa Aerostar Bacău, am ajuns într-o finală de concurs, eram mândru de mine. M-am bătut cu cealaltă mână, a fost un 6-3, 6-2”, a spus Burduja.

Mihaela Buzărnescu, gata să revină în circuit: „Am pus mâna pe rachetă”

și a revenit la antrenamente. Fostul număr 20 mondial a transmis un mesaj pe pagina de Instagram după ce a pus din nou mâna pe racheta de tenis.

„Ieri a fost o zi cu multe emoții, trăiri, curiozități și amintiri. După 10 luni și jumătate am pus prima oară mâna pe rachetă și am călcat pe terenul de tenis, să joc, nu să mă uit.

Bineînteles că am jucat foarte light, de la mijlocul terenului și 10% din capacitatea mea, dar o iau pas cu pas, treptat. Ușor și sigur cum s-ar zice, ca să pot reveni în competiții 100% fit (se vede că am de lucru și pe partea aceasta) and cured from injuries.

Răbdare și perseverență, pentru că personal nu mi-am dorit ever să-mi iau la revedere de la tenis din cauza unor accidentări, așa că one more time vreau să văd ce și cât pot. Wish me luck people!”, a spus Miki Buzărnescu.

RELATIA STRANSA si NESTIUTA dintre Sebastian Burduja si Mihaela Buzarnescu