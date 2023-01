Secretele românului care a câștigat de 14 ori la loto. Aceasta este combinația de numere care te poate face bogat

Pare împosibil, însă, un român pasionat de cifre a găsit formula prin care a devenit câștigător de 14 ori la loto. După îndelungi cercetări, a implementat un sistem matematic care să-i arate combinația de numere norocoase. Schema descoperită de el i-a adus sume cu multe zerouri în cont.

Românului care a câștigat de 14 ori la loto, formula secretă a milioanelor

Numele lui a devenit cunoscut după ce, la 30 de ani, intra în p .

Deși, prima dată a fost doar norocul cel care l-a ajutat să câștige suma colosală, câțiva ani mai târziu reușea un nou record, ajutat însă de un calculul matematic prin care afla numele norocoase.

Într-un interviu acordat ziaristul Florian Goldstein, Ştefan Mandel, contabil de profesia, a lucrat ani la rând pentru a descoperi schema prin intermediul căreia să fie un constant câştigător al jocurilor de tip loto.

”Dintotdeauna am fost acuzat de cei apropiaţi că sunt visător. Timp de 30 de ani am făcut studii în matematică pentru a descoperi modele noi din şirul lui Leonardo Fibonacci (matematician din secolul al XIII-lea) şi pentru a formula conceptul de `condensare combinatorică`. Din când în când cineva mă întreabă: `N-ai mai terminat odată?`”,mărturisea Ştefan Mandel.

”Nu se poate, n-ai să reuşeşti!”

Cel mai cunoscut jucător de loto al lumii continuă și povestește că nimeni nu a crezut în el, dar, cu multă muncă și ambiția, a obținut un record mondial pe care cu greu îl va întrece cineva vreodată: 14 ori marele premiu şi 400 de mii de câștiguri mai mici.

”În momentul cînd am ajuns la rezultate, am demonstrat tuturor că acestea sunt concrete şi nu visuri: am anunţat că voi lua premiul cel mare la loteria de la Sydney, în 1987. Toată lumea – şi ziarele şi cunoscuţii – mi-au zis: `Nu se poate, n-ai să reuşeşti!`.

Mi s-a mai spus: `Domnule Mandel, dacă aşa ceva ar fi posibil, altcineva ar fi făcut-o, deja!`. M-am înfuriat; în acel an am spart loteria de la Sydney şi apoi am mai câştigat, consecutiv, de 13 ori marele premiu, şi 400 de mii de premii mai mici. Deţin `recordul mondial` în acest top; pe locul doi se află un elveţian care a câştigat doar de 3 ori, din noroc. Acum, vocile care, lung timp, au susţinut că sunt un visător, au amuţit”, mai explicat românul.

Combinația de numere care te poate face bogat

Ştefan Mandel a dat una dintre cele mai mari lovituri din lume la loteria din Sydney, când a câștigat 1.400.000 de dolari.

Întrebat de reporterul Florian Goldstein despre susține că nu ar exista o formulă exactă. Totul stă în acoperirea tuturor variantelor de câștig.

”Nu există această formulă, singura cale de câştig cert stă în acoperirea tuturor posibilităţilor. Nu toate loteriile sunt rentabile din punctul de vedere al jucătorului. Dar cea de la Sydney mi-a dat posibilitatea să investesc 7 milioane de dolari şi să câştig 27 milioane. Un fapt pe care l-am putut prevedea prin calcul matematic. În ultimă instanţă, teoria rămâne doar teorie, faptele vorbesc!”, a mai spus celebrul câștigător.

”Îmi asum riscuri, dar într-un mod calculat”

Validarea formulei l-a determinat să pună bazele Fondului Internaţional de Loto, unde mii de oameni din întreaga lume, dornici să obțină sume colosale, se înscriu. Schema lui Mandel dă rezultate și 14 mari premii au fost încasate, astfel peste 40 de milioane de dolari au fost câștigați de la sucursalele loto.

Toată viața, Ştefan Mandel s-a ghidat după următoarea filozofie: ”Şi când îmi tund barba e o loterie. Există întotdeauna posibilitatea să mă tai, să fac o infecţie în sânge şi să mor. Dar o fac oricum, pentru că şansele sunt în favoarea mea. Profesia mea este aceea a unui om care îşi asumă riscuri, dar într-un mod calculat”.