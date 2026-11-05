Secretele strategiei lui Como. Lecția de club de fotbal din care Craiova, Dinamo, Rapid sau FCSB au numai de învăţat

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Pe 4 noiembrie 2026, A devenit prima echipă din istoria Ligii Campionilor care marchează nouă goluri în deplasare. Diferența de opt goluri egalează recordul competiției din era modernă. E primul sezon european din cei 119 ani ai clubului. După patru etape, Como are 9 puncte și e a patra în faza ligii, după victorii cu 4-1 contra lui RB Leipzig și Manchester United.

Como, noua senzație din fotbalul mondial. Drumul de la Serie D la Champions League în doar șapte ani

Como a dat faliment și a căzut în Serie D în 2017. Grupul indonezian Djarum, al familiei Hartono, a preluat clubul în 2019. De atunci, fiecare sezon a însemnat un pas:

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2023-24: promovare în Serie A, după 21 de ani;

promovare în Serie A, după 21 de ani; 2024-25: locul 10, cel mai bun loc din 1987;

locul 10, cel mai bun loc din 1987; 2025-26: locul 4, 71 de puncte, golaveraj +36;

locul 4, 71 de puncte, golaveraj +36; 2026-27: debut în Champions League, 9 puncte după 4 meciuri.

Calificarea s-a decis în ultima etapă. Como a câștigat la Cremona, iar AC Milan a pierdut cu Cagliari. Pentru prima dată, Champions League se joacă fără AC Milan și fără Juventus. lucru care poate părea surprinzător, având în vedere că Interul lui Chivu a făcut un sezon excepțional. Totuși, de ce Fàbregas și cum s-a putut dezvolta acest proiect?

Como, clubul din Serie A cu cei mai bogați patroni. În ce au fost investiți peste 300 de milioane de euro

Como a avut la dispoziție foarte mulți bani. Are, probabil, cei mai bogați patroni din Serie A, dar chiar dacă bugetul e mare, e folosit pentru a dezvolta proiectul în toate direcțiile care contează. Clubul a fost cumpărat cu bani puțini, în jur de 1 milion de euro, suma de cumpărare efectivă fiind de 200.000 de euro, restul fiind anumite datorii.

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Pentru averea patronilor, care au în jur de 45 de miliarde de euro, par bani găsiți prin buzunarele de la o geacă uitată în dulap. Apoi, în următorii ani, până în acest moment, au investit în total cam 300 și ceva de milioane, toți din fonduri proprii. Primii patru ani au fost relativ ieftini, de câteva milioane până la câteva zeci pe an. Explozia vine odată cu Serie A: 167 de milioane într-un singur sezon.

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În ce au investit. Costurile din 2024-25 au fost de 156 mil. € la club și 190 mil. € la nivel de grup:

Jucători, adică majoritatea banilor. Salariile au fost 86 milioane de euro, iar amortizarea transferurilor 26 milioane de euro, deci 112 milioane de euro pe lot. Doar nouă cluburi din Serie A au cheltuit mai mult. În vara lui 2025 au plătit circa 89 milioane de euro pe transferuri, cu Jesús Rodríguez (23 milioane de euro), Kühn (19 milioane de euro), Baturina (18 milioane de euro) și Addai (14 milioane de euro), iar cu Perrone se ajungea la circa 102 milioane de euro. În vara lui 2026 au plătit circa Discuția inițială era că Paz poate fi răscumpărat de Real cu 6 milioane de euro, dar acum, cu acești bani plătiți, Real are o opțiune de 80 de milioane, dacă îl vrea înapoi.

Salariile au fost 86 milioane de euro, iar amortizarea transferurilor 26 milioane de euro, deci 112 milioane de euro pe lot. Doar nouă cluburi din Serie A au cheltuit mai mult. În vara lui 2025 au plătit circa 89 milioane de euro pe transferuri, cu Jesús Rodríguez (23 milioane de euro), Kühn (19 milioane de euro), Baturina (18 milioane de euro) și Addai (14 milioane de euro), iar cu Perrone se ajungea la circa 102 milioane de euro. În vara lui 2026 au plătit circa Discuția inițială era că Paz poate fi răscumpărat de Real cu 6 milioane de euro, dar acum, cu acești bani plătiți, Real are o opțiune de 80 de milioane, dacă îl vrea înapoi. Infrastructură, sume mici comparativ. Baza de la Mozzate a costat cam 1 milion de euro plus renovări. Lucrările la stadion au costat sute de mii în 2024, iar noua peluză pentru UEFA în 2026 are o sumă nedezvăluită. Stadionul nou, estimat la circa 170 milioane de euro, încă nu a început.

Baza de la Mozzate a costat cam 1 milion de euro plus renovări. Lucrările la stadion au costat sute de mii în 2024, iar noua peluză pentru UEFA în 2026 are o sumă nedezvăluită. Stadionul nou, estimat la circa 170 milioane de euro, încă nu a început. Afacerile din jurul clubului. Diferența dintre pierderea clubului (105 milioane de euro) și cea a grupului (132 milioane de euro) vine din firmele surori: SENT Academy, Property, Retail, Digital și Tourism. Acestea acoperă hoteluri, imobiliare, merchandising și turism pe lac. Asta e partea „Disney” a planului.

Strategia de marketing cu care Como domină fotbalul italian

Mirwan Suwarso, președintele clubului, a spus în mai multe interviuri că el vede acest proiect ca o divizie de parc tematic a afacerii și adevărul e că spune cu subiect și predicat ceea ce mai toată lumea observă de ceva ani, că fotbalul e o industrie de entertainment. Poate cândva ne vom da și noi seama local că „mută-mută”, „ieși” și „simplu cu out” nu mai sunt atractive. Lumea din România și-a pierdut respectul pentru fotbalul local și pentru că, probabil, ce se întâmplă după meci e mai interesant decât meciul în sine. Como nu e gândit ca un club de fotbal care face și puțin turism. E gândit ca o destinație turistică de lux în care fotbalul e atracția principală. Suwarso o spune direct: echipa de fotbal e „divizia de parc tematic”. Lacul e parcul, iar meciul e cel mai spectaculos carusel din el.

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De ce au ales asta: Como are circa 80.000 de locuitori, e al doilea cel mai mic oraș din Serie A. Are Milan și Inter la 50 de kilometri și un stadion mic. Din bilete, drepturi TV și fani locali nu poți construi un club mare. În schimb, lacul are peste 5 milioane de turiști pe an, o industrie de circa 1,5 miliarde $. Planul e să captezi o parte din acești bani prin club.

Cum funcționează în practică, pe piese:

Meciul ca experiență turistică. Pachete de bilet plus excursie privată cu barca, cazare și experiențe pe lac. În 2024-25, pachetele VIP porneau de la 490 de euro, iar cele complete cu cazare treceau de 2.600 de euro. Fani din 122 de țări cumpărau bilete încă din Serie B.

Vedetele ca reclamă gratuită. Actori și sportivi care au case pe lac vin la meciuri, iar clubul i-a invitat la weekenduri all-inclusive. Fiecare poză din tribună devine marketing global.

Pachete de bilet plus excursie privată cu barca, cazare și experiențe pe lac. În 2024-25, pachetele VIP porneau de la 490 de euro, iar cele complete cu cazare treceau de 2.600 de euro. Fani din 122 de țări cumpărau bilete încă din Serie B. Vedetele ca reclamă gratuită. Actori și sportivi care au case pe lac vin la meciuri, iar clubul i-a invitat la weekenduri all-inclusive. Fiecare poză din tribună devine marketing global. Brand de lifestyle, nu doar de fotbal. Colecții de streetwear cu Adidas și designeri ca Rhude, cu tricouri vândute cu 275 de euro. Merch în dialectul local, „Semm Cumasch”, vândut și în Japonia și SUA. Patru magazine în oraș și magazin online, cu circa 12% din vânzări în SUA. Au transformat chiar modelul de colaborare cu designeri într-un serviciu pe care îl vând altor cluburi: Tottenham, Everton, LAFC.

Colecții de streetwear cu Adidas și designeri ca Rhude, cu tricouri vândute cu 275 de euro. Merch în dialectul local, „Semm Cumasch”, vândut și în Japonia și SUA. Patru magazine în oraș și magazin online, cu circa 12% din vânzări în SUA. Au transformat chiar modelul de colaborare cu designeri într-un serviciu pe care îl vând altor cluburi: Tottenham, Everton, LAFC. Firme surori pentru tot ce e în jurul meciului. Sub umbrela SENT funcționează Academy, Property (imobiliare), Retail, Digital și Tourism. Clubul își controlează singur cazarea, transportul și experiențele, ca să nu lase banii turiștilor la alții.

Sub umbrela SENT funcționează Academy, Property (imobiliare), Retail, Digital și Tourism. Clubul își controlează singur cazarea, transportul și experiențele, ca să nu lase banii turiștilor la alții. Stadionul ca spațiu deschis tot anul. Noul Sinigaglia ar avea hotel, restaurant pe acoperiș, piscină, sală de sport, magazine și farmacie. Ideea e să producă bani în cele 340 de zile fără meci, nu doar în 20 de zile pe sezon.

Tehnologie

Grupul tehnologic, deasupra clubului. Mo Dabbah e CTO la SENT Entertainment, firma mamă. A fost Head of AI la StatsBomb și înainte a lucrat în AI pentru apărare și sănătate. Construiește instrumente AI interne pentru scouting, performanță și analiză tactică. Tot el face platformele de ticketing și e-commerce, ca toate datele, sportive și comerciale, să stea în aceeași infrastructură.

Mo Dabbah e CTO la SENT Entertainment, firma mamă. A fost Head of AI la StatsBomb și înainte a lucrat în AI pentru apărare și sănătate. Construiește instrumente AI interne pentru scouting, performanță și analiză tactică. Tot el face platformele de ticketing și e-commerce, ca toate datele, sportive și comerciale, să stea în aceeași infrastructură. Kitman Labs, platforma de performanță. Din octombrie 2024, Como folosește un grup complet de iP: Intelligence Platform la prima echipă, la Primavera (U19) și la academie (U7–U17). Platforma adună într-un singur loc datele medicale, de performanță fizică și de dezvoltare. Fiecare jucător are un profil complet, care îl urmează de la academie la prima echipă. Clubul a declarat explicit că o folosește și pentru deciziile de cumpărare și vânzare.

Din octombrie 2024, Como folosește un grup complet de iP: Intelligence Platform la prima echipă, la Primavera (U19) și la academie (U7–U17). Platforma adună într-un singur loc datele medicale, de performanță fizică și de dezvoltare. Fiecare jucător are un profil complet, care îl urmează de la academie la prima echipă. Clubul a declarat explicit că o folosește și pentru deciziile de cumpărare și vânzare. Jamestown Analytics, firma lui Tony Bloom, pentru modele de date în recrutare. Colaborarea e confirmată indirect, prin alți clienți și presă. Como nu a anunțat-o oficial. Aceeași firmă are colaborări cu Brighton, Hearts și Union Saint-Gilloise.

Scouting și recrutare

Structura: directorul sportiv Ludi coordonează o rețea de scouteri care înțeleg valoarea datelor și aplicabilitatea lor.

directorul sportiv Ludi coordonează o rețea de scouteri care înțeleg valoarea datelor și aplicabilitatea lor. Principiul declarat: scouterii, echipa de date și staff-ul tehnic lucrează împreună la aceeași decizie, nu în departamente separate.

scouterii, echipa de date și staff-ul tehnic lucrează împreună la aceeași decizie, nu în departamente separate. Recrutare de oameni neconvenționali: clubul a angajat tineri analiști găsiți pe Twitter, după analizele pe care le publicau.

Din punct de vedere al scoutingului, Como se comportă diferit față de trendul actual din fotbalul mondial, în sensul că nu sunt într-o căutare constantă de jucători tineri. În loc să cumpere potențial, încearcă să cumpere performanță directă, jucători care excelează în date în campionatele și mediul lor, dar care trebuie să se potrivească pe modelul propriu.

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Personal cred că goana non-stop după tineri nu face decât să scadă nivelul unor cluburi care erau importante, vezi Manchester United, și în egală măsură pune o presiune mare pentru performanță la o vârstă încă de formare, iar dacă acești jucători nu performează, sunt înlocuiți imediat, tot cu alți jucători la fel de tineri, în speranța că cineva își va atinge potențialul așteptat. João Félix, Sancho, Ansu Fati, Giovanni Reyna, Renato Sanches sunt doar o parte dintre jucătorii pentru care s-au creat așteptări mari, bazate doar pe un potențial și nu pe un nivel actual arătat pe mai multe sezoane.

Cesc Fàbregas, antrenorul care a pus Como pe harta fotbalului european

Fàbregas a venit la Como ca jucător și acționar, lucru important , pentru că i-a cerat un sentiment de apartenență, a fost antrenor interimar din noiembrie 2023 și principal din iulie 2024. La 39 de ani, este primul lui post de antrenor principal la seniori. Spune că după meci nu poate dormi, pentru că are toate fazele proaspete în minte. Îi place momentul în care stă singur și face analiza post-meci. Staff-ul a studiat fiecare structură tactică din fotbal ca să găsească cum se atacă fiecare. Un bloc jos 4-5-1 se atacă altfel decât pressingul om la om al Atalantei.

Vizavi de relația cu jucătorii, spune că la prima întâlnire cu un jucător pe care vrea să-l aducă nu vorbește despre fotbal, ci despre viața lui. Consideră că datele nu pot înlocui încrederea dintre antrenor și lot. Un exemplu: l-a convins pe Mërgim Vojvoda să vină la Como chiar în tunelul stadionului Torino, la pauza unui meci.

Cu presa își protejează ideile. Când un analist TV i-a cerut detalii tactice după meciul cu Inter, a refuzat direct. În schimb, își asumă greșelile: după o înfrângere a spus că poate nu a reușit să explice echipei ce fel de adversar are în față. Înaintea meciului cu Milan a spus că se întreabă cum vrea să piardă: cu frică sau fiind cine sunt. Fața cealaltă: presa italiană îi reproșează că se plânge mult când lucrurile nu merg cum vrea.

Totuși, probabil cea mai interesantă declarație pe care am văzut-o este cea în care conducerea explică relația cu antrenorul. Fàbregas scrie pentru fiecare meci un plan tactic detaliat și îl prezintă proprietății cu o zi înainte. Planul conține, de exemplu:

cum construiește echipa, adică 2+3 sau 2+4 în spate;

care jucător coboară ca să deschidă spațiu;

ce rol are vârful. Uneori acesta doar trage fundașii după el, nu neapărat cel care trebuie să marcheze.

ce strategii și ce așteptări are pentru meciul respectiv, în funcție de adversar.

Cumva asta e în contradicție cu imaginea de șef pe care o avem despre un antrenor în România. E o diferență mare în a înțelege leadershipul și ce înseamnă asta. Leadershipul nu înseamnă a fi o persoană autoritară care ține toată decizia și motivele ei în argumente proprii și fixe, ci a înțelege că colaborarea, comunicarea și deschiderea către opinii sunt puncte forte ale unui management modern și corect.

Conceptul tactic și principiile de joc implementate de Cesc Fabregas la Como

Como joacă de bază în 4-2-3-1: posesie pentru construcție, dar cu intenția clară de a penetra. Trei mecanisme explică aproape tot ce face echipa. În diagrame, Como atacă spre dreapta; albastru înseamnă Como, gri înseamnă adversarul.

Construcția

Un pivot coboară între fundașii centrali: construcție cu trei în spate. Ambii laterali urcă, o extremă intră în interior, iar 10-le se mută lateral. Romb central (pivot, 10, extremă interioară, vârf) pentru pase printre linii.

Rotația creează superioritate în centru și pune un jucător în plus între linii. Prețul este o tranziție defensivă mai fragilă, pe care Fàbregas o acceptă în funcție de adversar și de jucătorii disponibili.

Atacul

Vârful și extremele atacă spatele: Como, a 4-a în Serie A la pase în adâncime (2024-25). Fundașii adverși se retrag ca să acopere alergările. Între linii apare spațiu: 10-le și extrema care joaca la inetrior, primesc și combină.

Alergările în spate nu produc doar ocazii. Ele împing linia adversă înapoi și deschid spațiu pentru jucătorii care primesc între linii. De acolo vin combinațiile scurte, un-doi-urile și șuturile de la distanță. Asera cu Lens, 5 din cele 9 goluri au fost marcate dupa ce jucatorii au cerut mingea in profunzime. Golul 8 insa arata un element interesant, 1-2ul care, inmod normal nu este element central in jocul pozitionalal clasic, el fiind un principiu functional, si asta arata ca Fabregas nu este atat de obsedat de control precum toti disciopilii lui Guardiola (Maresca, Kompany si mai ales Arteta).

Presingul

9 și 10 formează prima linie și împing construcția adversă spre o margine. Un mijlocaș stă „jumătate-jumătate”, gata să sară pe pivotul advers. Extrema de pe partea mingii presează pe tușă, susținută de fundașul lateral. Extrema opusă strânge centrul.

Como nu așteaptă greșeala adversarului, o provoacă. Echipa duce mingea spre tușă, unde linia de margine devine un jucător în plus, apoi atacă om la om. De aceea a fost ultima din Serie A la interceptări, dar a 5-a la PPDA (pase pe care le poate face adversarul per posesie) și a 3-a la intensitatea pressingului. Este important să înțelegem că pressingul are ca scop principal izolarea unei zone de teren pe care noi o controlăm, recuperarea sau greșeala adversarului vin ca elemente secundare ale intenției principale.

Ce trebuie să învețe Craiova, Dinamo, Rapid sau FCSB de la „succesul” Como

Como, deși așa pare, nu e povestea unor miliardari care au cumpărat succesul. Mulți proprietari bogați au eșuat cu bugete mai mari. Asta trebuie să înveţe Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid sau FCSB. Diferența e ordinea în care s-a construit: întâi oamenii și structura, apoi identitatea de joc, apoi infrastructura și brandul. Ar fi extrem de important să înțelegem că puterea principală a oricărei organizații stă în oamenii pe care îi avem la dispoziție și, mai important ca toate, înainte de a fi fotbaliști sau conducători, suntem oameni și trebuie să înțelegem la nivel structural și emoțional ce se întâmplă între relațiile dintre noi și mai ales în relația cu noi înșine. De ce cu noi înșine? Pentru că nu te poți dezvolta ca om și profesionist dacă nu îți pui întrebări și, din păcate, nu prea o facem. Putem să plecăm de la una clasică, care are legătură cu subiectul. Fotbalul și performanța. Como se dice?