Secretele succesului obținut de Rapid cu Dinamo. Robert Niță, dezvăluiri din interior: „E victoria lui!”

Rapid a obținut o victorie mare în derby-ul cu Dinamo de duminică seară, deși a suferit în multe momente din joc și a jucat aproape 30 de minute în inferioritate numerică. Cu toate acestea, giuleștenii au înscris și în „10”, iar Robert Niță îi atribuie victoria lui Costel Gâlcă, în timp ce unul dintre fotbaliștii lăudați a fost Marian Aioani.

Robert Niță, dezvăluiri din inima Giuleștiului. Cum a reușit Rapid să câștige trei puncte cu Dinamo

Deși multă lume contestă victoria Rapidului, considerând că nu este una meritată, Robert Niță a făcut o analiză amănunțită prin care a explicat ce factori au adus cele trei puncte în Giulești. În direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul atacant al Rapidului a analizat prestația elevilor lui Costel Gâlcă:

„Echipa a făcut un meci bun aseară, din toate punctele de vedere. Ca pregătire a jocului, ca strategie, ca și construcție, cu jocul acela de la portar. Rapid are un mare avantaj aici pentru că Aioani are un joc de picior extraordinar. Dacă ați observat, după eliminare, Aioani joacă lung, ori pe Koljic, ori pe Baroan.

Una peste alta, Rapid face un meci solid, chiar dacă scorpionul mușcă la 0-0 (n.r. – Respingerea lui Koljic de pe linia porții). Nu cred că se poate pune problema dacă Rapid a meritat sau nu a meritat victoria de aseară. Rapid marchează și în 10 oameni, să ne înțelegem. A avut niște situații de gol și în prima repriză. Nu la fel de clare ca ale lui Dinamo, dar are și Rapid vreo 2-3 faze pe început de meci, când ajunge cu lejeritate în ultimii 16 metri, dar s-a greșit la ultima pasă și la șuturi. Mă refer la Dobre și Gojkovic, care nu prind cadrul porții.

Faze dezvoltate pe o posesie progresivă, care trec de prima linie de pressing a lui Dinamo, cu niște pase a lui Aioani perpendiculare pe Christensen sau pe Keita. Este și victoria lui. Ține echipa și face o partidă bună. În momentul când portarul joacă printre atacanții adverși și el joacă pe unul dintre mijlocașii centrali, automat ai scos trei oameni din joc”, a analizat Robert Niță, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA

Robert Niță a ales „omul meciului” după Dinamo – Rapid 0-2: „E victoria lui!”

Robert Niță este de părere că iar o mare parte a victoriei i se datorează lui. Analistul permanent al FANATIK a explicat cum a reușit antrenorul giuleștenilor să-i învingă pe rivalii de la Dinamo:

„Eu cred că victoria Rapidului este meritată. Dinamo a fost foarte bună, dar Rapid a știut să sufere și să speculeze. Cred că asta, în mare proporție, este victoria lui Gâlcă. Schimbă bine, îi dă mai multă libertate lui Tobias Christensen, îl lasă pe Koljic între fundașii centrali dinamoviști. Ca drept dovadă, ocaziile Rapidului vin din pasele pe poziție viitoare ale lui Christensen”, a explicat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo, fără victorie în fața Rapidului de 10 ani

Dinamo avea toate motivele să spere că va sparge gheața împotriva Rapidului duminică seară, însă norocul nu a fost de partea lor. și au terminat partida de pe Arena Națională fără gol înscris. Ultima victorie a lui Dinamo în fața Rapidului datează din aprilie 2015, când, spre exemplu, pe teren se aflau fotbaliști precum Marius Niculae pentru Dinamo și Daniel Niculae pentru Rapid.