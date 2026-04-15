Secretele vilei de lux a bugetarului care ascundea 500.000 de euro în cutia de pantofi. Cum a ajuns Cristian Anton să pună mâna pe terenul primăriei

Bugetarul prins de DNA cu șpagă de 500.000 de euro în cutia de pantofi deține o vilă cu trei niveluri, construită în Ghiroda, cea mai bogată comună din Timiș. Cristian Anton și-a construit casa pe terenul primăriei, pe care ulterior l-a achiziționat în rate.

Cristian Anton, fostul șef al Autorității Rutiere Române (ARR), care a fost înregistrat de DNA în timp ce-și număra banii ”în șoaptă”, în propria casă, deține o vilă spectaculoasă în comuna Ghiroda, considerată a șasea cea mai bogată din România și prima din județul Timiș. Imobilul are o suprafață construită la sol de 195 mp și este construit pe trei niveluri: parter, etaj și mansardă.

Potrivit informațiilor din cartea funciară, Anton mai are o anexă de 24,3 mp, construită fără acte. În declarația de avere, Anton a trecut vila ca fiind edificată în 2007 și având o suprafață de 270 mp. De asemenea, în 2023, și-a mai cumpărat un apartament de 62 mp în București (vizat de perchezițiile DNA) și o casă de vacanță de 85 mp la Sasca Montană, jud. Caraș Severin (unde mai deține și un teren de 1.223 mp.

Cât a plătit Cristian Anton pe 930 mp de teren în cea mai bogată comună din Timiș

Un aspect interesant referitor la vila din Ghiroda este că aceasta a fost construită pe un teren de 930 mp care nu i-a aparținut lui Anton decât începând cu anul 2024. Până atunci, terenul s-a aflat în proprietatea privată a comunei Ghiroda, fiind concesionat către fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu.

La data de 1 martie 2023, soții Cristian și Bianca Anton au depus o cerere prin care solicita cumpărarea terenului de 930 mp pe care dețineau o casă. Cererea a fost însoțită de un raport de evaluare care stabilea prețul terenului la 261.181,20 de lei, adică aproximativ 52.000 de euro (inclusiv TVA) – cu destul de mult sub prețul pieței în zona respectivă.

În mai puțin de o săptămână, cererea lui Anton a trecut cu brio de votul consiliului local, după ce a primit aviz favorabil de la departamentele financiar și juridic, Ionuț Stănușoiu.

Războiul din Ucraina, invocat de primarul PNL în referatul de aprobare a vânzării terenului

În referatul de aprobare, edilul a scris că este nevoit să vândă terenuri din proprietatea comunei din cauza ”creșterii prețurilor de energie și a construcțiilor, accentuate pe parcursul anului 2022, pe fondul izbucnirii conflictului din Ucraina”, care au creat ”o presiune suplimentară pe bugetul UAT Comuna Ghiroda”.

Înstrăinarea terenului s-a făcut ”prin excepție de la procedura de vânzare prin licitație publică”, pe motiv că, deși se afla în proprietatea privată a UAT, ”constructorii de bună credință” care au edificat construcții pe respectivele terenuri beneficiază de un drept de preempțiune la cumpărarea acestora.

De asemenea, autoritățile locale nu și-au bătut prea mult capul nici cu prețul terenului (236 lei/mp), menționând că ”răspunderea juridică revine evaluatorului care a întocmit raportul de evaluare”.

Bugetarul de lux a plătit 50.000 de euro în 12 rate lunare

Și pentru a nu-i fi greu cu plata, Anton a avut posibilitatea de a achita suma totală în 12 rate lunare egale, cu un avans de 30% din valoarea terenului. În schimb, bugetarul de lux se obliga să achite ratele până la data de 20 ale fiecărei luni, fără acordarea unor termene de grație. Penalitățile de întârziere au fost stabilite la 0,1% pe zi, iar în cazul în care cumpărătorul nu reușea să achite 3 rate succesive, contractul de vânzare-cumpărare putea fi denunțat.

Cum își număra Cristian Anton banii din șpagă ”în șoaptă”

Cristian Anton a fost reținut la finalul lunii martie, într-un dosar de corupție instrumentat de DNA Cluj. Procurorii susțin că fostul șef al ARR era liderul unei grupări care, „contra unor sume de bani primite ca mită”, a permis „fraudarea examenelor teoretice pentru obținerea atestatelor/certificatelor de pregătire profesională”, atât proba la calculator, cât și proba scrisă.

La domiciliul său, oamenii legii au găsit peste 500.000 de euro cash, ascunși în mai multe locuri din casă, inclusiv în cutii de pantofi. Anton a fost înregistrat în timp ce își număra banii, în șoaptă, în propria casă: „1, 2, 3.. 8, 9. ‘Ai să-mi bag ****!”. El vorbea singur când verifica banii: „Să-l iau, în **** mea … Hai aici!”