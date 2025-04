Secretele vraciului Marijana, dezvăluite de un jucător din SuperLiga: cât durează un tratament și cât de dureros e?

Claudiu Petrila s-a accidentat în luna ianuarie a acestui an, iar . Jucătorul s-a recuperat în timp record, iar acesta a dezvăluit secretele din spatele medicului.

Claudiu Petrila, detalii despre tratamentele vraciului Marijana Kovacevic

În cadrul „Suflet de Rapidist”, Claudiu Petrila a transmis că o ședință cu Marijana Kovacevic durează o oră și jumătate în medie, iar durerile sunt suportabile. Fotbalistul a raportat nivelul de suferință cu cel de a-ți face tatuaje, iar zona în care este aplicată procedura indică chinul prin care treci.

„Greu de suportat nu cred că sunt tratamentele. Dor într-adevăr, e în funcție de zona în care îți faci. Eu cum am avut la hamstring… E suportabil, am rezistat. E durere ca și cum ți-ai face un tatuaj, cam acela e sentimentul. În funcție de zonă, așa cum e la tatuaj, doare mai tare sau mai puțin.

E o durere continuă, cam o oră jumătate, cât ține o ședință. Te doare o oră jumătate în continuu. Nu e ușor de suportat, dar uite că face minuni. Eu am stat un meci și după am jucat în meciul cu Slobozia. Am jucat atunci vreo 70-80 de minute. Orice ar face, funcționează!”, a declarat Claudiu Petrila.

„E ciudat ce face Marijana Kovacevic, dar e benefic într-un final”

Cel mai eficient jucător din atacul Rapidului a recunoscut că nu-i venea să creadă cât de repede s-a recuperat, iar la primele antrenamente masa zona pentru a vedea dacă mai resimte dureri. Claudiu Petrila s-a întâlnit cu .

„Mă tot masam după ce am venit de la Marijana, voiam să văd dacă mai simt ceva. Cred că din frică am făcut, voiam să văd în zona aia dacă mai simt ceva, dacă simt că s-a rupt puțin. Voiam să văd, să mă conving singur că sunt bine, să-mi pun în cap ‘Sunt bine, nu mă doare, hai la treabă înapoi!’ Cam aia cred că e povestea.

Condițiile sunt bune acolo, foarte bune. Nu erau fotbaliști celebri când am fost acolo, dar m-am întâlnit cu Vlad Chiricheș. Noi doi am fost acolo și încă doi băieți din Kosovo. Și el a jucat după ce a venit. Aparent… Ce ne face, ne face bine.

E ciudat ce face, dar benefic pentru noi într-un final. Având în vedere că nu am avut ceva foarte grav… În loc să stau două săptămâni, am stat trei zile când am fost acolo. Mi-a trecut repede și după a fost ca și cum nu s-a întâmplat nimic, deci consider că da, este bun tratamentul”, a completat Claudiu Petrila.