Secretul Andreei Marin pentru un ten tânăr la aproape 50 de ani. Ce nu face niciodată: “Nu ai nevoie de asta”

Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Deși are 46 de ani însă, aceasta nu își arată deloc vârsta. Are un ten tânăr, iar mulți se întreabă care este secretul ei când vine vorba de înfrumusețare.

Secretul Andreei Marin pentru un ten tânăr

Spre deosebire de alte vedete din România care apelează la ajutorul medicului estetician, Andreea Marin crede în alte metode, mult mai naturale. Vedeta nu se lasă impresionată de intervențiile estetice, astfel că nu o vom vedea prea curând cu mici ”modificări”.

Are o frumusețe aparte, iar trăsăturile o ajută enorm. Ea spune însă că nu are niciun secret, ci pur și simplu are grijă la ce produse folosește. Mai exact, Andreea Marin optează mereu pentru un machiaj cât se poate de fin, care să nu îi încarce fața prea mult.

„Nu aș putea spune că am secrete. Pot să spun doar că e bine să-ți menții fața curată, machiajul să fie cât mai fin, mai natural. Nu-ți încărca fața, porii, mai ales că poate nu ai nevoie de asta, nu încerca să-l îmbătrânești. Până la urmă, ceea ce folosim în exces nu face decât să adauge ani”, a mărturisit Andreea Marin în cadrul unei emisiuni TV.

Andreea Marin nu este adepta operațiilor estetice

Și-ar face vedeta vreo operație estetică? Nu, după cum spune chiar ea. Aceasta nu este o adeptă a medicilor esteticieni. Uneori însă, când cearcănele sunt prea mari, Andreea Marin se bazează doar pe machiaj.

Andreea Marin a optat pentru un păr scurt, poate inegal uneori. De asemenea, de-a lungul timpului aceasta și-a tot vopsit părul și cel mai probabil o va face în continuare. Nimic mai mult însă, după cum povestește chiar ea.

„Au schimbat anii, eu nu. Nu sunt adepta intervențiilor. Un machiaj de poate ajuta să arăți mai bine într-o zi în care cearcănele sunt prea mari. Poate ca aș schimba, dar am făcut-o deja, culoarea părului.

Asta nu face decât să-ți aducă o prospețime, dar și lungimea, tunsoarea. M-am bucurat de un spirit mai tineresc cu părul scurt, uneori inegal. Schimbarea nu trebuie să fie mare, trebuie să te facă pe tine să te simți bine în propria piele”, a adăugat vedeta.

Menționăm că dincolo de un ten tânăr și impecabil, Andreea Marin știe și cum să se mențină în formă.