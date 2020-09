Secretul ascuns al noului concurent de la Puterea Dragostei. Seba a păcălit pe toată lumea

Gala din weekend-ul trecut a adus nu doar eliminarea lui David, picat la mijloc în războiul dintre Adriana și ceilalți concurenți, precum și intrarea lui Seba în casa Puterea Dragostei. Tânărul pare să fi pus ochii pe Aya.

Unde mai pui că a invitat-o la dans din prima clipă, iar aceasta nu l-a refuzat, spre indignarea lui Akebono, care privea nedumerit întreaga scenă. Dacă nu va reuși să o cucerească își va îndrepta atenția către Alexandra sau Mădălina, cărora le-a intrat deja în grații cu ajutorul buchetelor de flori oferite. Se știe că fetele nu pot rezista unui astfel de gest.

Are 21 de ani și este extrem de atrăgător, mai ales dacă ar fi să ne luăm după reacțiile concurentelor, dar recunoaște că nu a avut nicio relație serioasă până acum. De altfel, acesta a fost și motivul pentru care a decis în mare secret să participe la emisiune.

Noul concurent de la Puterea Dragostei a stârnit admirația fetelor

„Trebuia să plec în America vara asta, cu work in travel, am terminat anul doi la facultate, la Economie. Am simțit că o să fie ceva. După mine, orice lucru din viașă are un scop, nu e doar așa, să se întâmple”, a dezvăluit Seba în momentul intrării în competiție.

Tânărul a preferat să țină secretă participarea la Puterea Dragostei și să-i pună pe toți în fața faptului împlinit. Nici măcar prietenii apropiați nu au știut până să vadă promo-ul care anunța venirea sa.

„O să vin în curând în Iași, ne întâlnim și vă spun totul”, le-a transmis Sebastian Nechifor. Cât despre activitățile din ultima perioadă, ei bine, trebuie să știți că și-a câștigat banii cu sudoarea frunții, lucrând ca ospătar în Iași.

Bianca dă de pământ cu Livian după ce l-a văzut în brațele noii iubite

Chiar dacă nu se mai află în competiție, Bianca și Livian sunt urmăriți îndeaproape de cei care așteaptă ca povestea lor de dragoste să meargă mai departe. Din păcate, un astfel de scenariu pare aproape imposibil în momentul de față, mai ales că tânărul are deja o nouă iubită, lucru pe care bruneta nu îl agreează.

Acesta este și motivul pentru care a lansat acuzații dure într-un interviu acordat recent. „Nu mi-a plăcut că în live el a spus că mergeam la hotel, (n.r. în timp ce aflau în concurs, lucru interzis de regulament), după ce un an el a spus că noi nu am mers la hotel, deși mergem și se vedea pe chipul meu.

Eu am spus că el. De ce a trebuit să spună că a plătit el hotelul? Nu era cazul să spună. El a spus că nu o să spună că am mers la hotel, deși noi ne vedeam weekend de weekend”, a spus Bianca Comănici.

