Secretul celor 9 victorii consecutive de la CFR Cluj: “Plecarea lui Louis Munteanu a adus liniştea la echipă!”

Giovanni Becali a dezvăluit care este secretul celor 9 victorii consecutive obținute de CFR Cluj în SuperLiga. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre strategia lui Daniel Pancu.
Iulian Stoica
24.02.2026 | 20:02
CFR a obținut o victorie importantă în etapa a 28-a din SuperLiga, scor 2-1 în fața lui Petrolul Ploiești. Forma de vis a ardelenilor continuă, iar succesul cu formația din Ploiești este al 9-lea consecutiv. Care este secretul lui Daniel Pancu.

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a transmis că secretul din spatele formei de senzație a lui CFR Cluj este aducerea lui Daniel Pancu la echipă, antrenorul aducând liniștea de care era nevoie în vestiar. Totodată, impresarul a expus că și vânzarea lui Louis Munteanu a contat mult, din banii obținuți plătindu-se salariile restante.

„CFR are doi fundași buni centrali, Matei Ilie și Sinyan, la fel și fundașii laterali. Mijlocul terenului e foarte bun… Pancu a creat o echipă, se joacă fotbal. Au controlat jocul, se văd niște pase lucrate.

(n.r. – Care e secretul lui Pancu?) A adus liniștea de care echipa avea nevoie. A contat și vânzarea lui Louis Munteanu, s-au rezolvat problemele financiare. La echipă sunt și străini, nu erau plătiți de câteva luni”, a declarat Ioan Becali.

Liniștea financiară a contribuit decisiv la seria ardelenilor

În continuare, Giovanni Becali a amintit că și Daniel Pancu a recunoscut că transferul lui Louis Munteanu a rezolvat multe dintre problemele din cadrul echipei. În schimb, impresarul se teme că resursele s-ar putea epuiza în play-off, însă este convins că patronul Neluțu Varga va găsi soluții.

„A și spus-o Pancu, anume că vânzarea lui Munteanu va aduce liniște la echipă. Exact așa a și fost. Să nu uităm că fotbalul e o meserie. Dacă un ștrungar nu primește salariul, ce duce acasă? Fotbalistul are alt nivel, are salariul lui și trebuie să îl ducă acasă.

Sunt unii africani care trimit bani și către părinți. E adevărat, au intrat niște bani, dar ei nu o să ajungă până la finalul play-off-ul, însă Neluțu o să vină cu ceva, are intrări. Nu o să lase echipa, acum sunt la zi, însă într-o lună sau două vor avea din nou nevoie de un stimul financiar”, a conchis Giovanni Becali.

În urma victoriei cu Petrolul, CFR Cluj a urcat până în poziția a 5-a în SuperLiga. Ardelenii au acumulat 47 de puncte în cele 28 de etape disputate și sunt cu un pas deja calificați în play-off.

