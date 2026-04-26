Secretul din familia lui Hagi. Gică a fost, de fapt, al doilea băiat

Gică Hagi, 61 de ani, are în prezent o familie perfectă. Soția sa, Marilena, 56 de ani, i-a dăruit doi copii: Kira, 30 de ani, și Ianis, 27 de ani. Tehnicianul naționalei are și două surori care îi sunt foarte apropiate, pe nume Elena și Sultana. Puțină lume știe însă faptul că „Regele” a mai avut un frate. Așadar, fost mare fotbalist a fost, de fapt, al doilea băiat al cuplului Iancu și Chirața Hagi.

Ce tragedie a lovit familia lui Hagi în urmă cu mai mulți ani. Ce s-a întâmplat cu fratele lui Gică, Gheorghe

În episodul cu numărul 48 al emisiunii „Oldies but Goldies”, dedicat exclusiv lui Gică Hagi, Horia Ivanovici și Andrei Vochin au vorbit și despre un eveniment trist din viața familiei actualului selecționer. Puțină lume cunoaște faptul că Gică a fost, de fapt, al doilea băiat al cuplului Iancu și Chirața Hagi. În urmă cu mai mulți ani, familia Hagi a trecut printr-un moment de cumpănă. Despre acesta, Gica Hagi a vorbit foarte rar.

În emisiunea de la FANATIK au fost prezentate imagini cu casa din Săcele (județul Constanța) în care s-a născut și a copilărit Gică Hagi. În acest context, Andrei Vochin a adus aminte de . Acest eveniment explică într-o oarecare măsură grija cu care a fost crescut Gică Hagi de familia sa.

Înainte ca Gică să vină pe lume, 5 februarie 1965, părinții săi au fost loviți de o dramă fără margini. Aceștia au pierdut un băiețel. Gheorghe, așa cum se numea primul băiat al cuplului Iancu și Chirața Hagi, a murit la doar 9 luni. „Povestea e tristă, într-un fel e tristă, dar explică foarte mult grija cu care el a fost crescut de întreaga familie pentru că înainte să apară el pe lume la 5 februarie 1965 familia a trecut printr-o dramă, a pierdut un băiețel. El ar fi avut un frate”, a spus Vochin.

Ce a spus tatăl lui Gică Hagi după ce „Regele” a venit pe lume

, prin pierderea lui Gheorghe, la doar 9 luni, Gică avea să fie plasat într-o postură extrem de importantă. Tatăl său chiar le-a cerut tuturor să aibă mare grijă de Gică. Practic, de mic, acesta a fost „Rege” în casa sa. „Acum în casă erau două surori. Astfel, tatăl lui, în momentul în care a aflat că i s-a născut un alt băiat și știind ce s-a întâmplat înainte, a dat alarmă generală acolo. A spus că dacă și cu ăsta se mai întâmplă ceva nu mai aveți viață cu mine. La machedoni e tradiția asta cu băiatul care înseamnă ceva în familie”, povestește ziaristul.

Andrei Vochin a redat niște povești spuse de un alt analist FANATIK, Marius Mitran, conform cărora Hagi era mereu primul în tot și toate. „Povestea odată Marius Mitran, care a stat foarte mult cu el (n.r. cu Hagi) că inclusiv chestiunile de genul ăsta că, nu știu, apăreau cireșele sau căpșunile și nimeni n-avea voie să se înfrupte din ele până nu lua Gică”.

Sfatul pe care Gică Hagi l-a primit de la părinții săi

de mic în casa sa. Cu toate acestea, educația primită de la părinți era una mult mai complexă. Andrei Vochin spune că Gică Hagi a avut grijă, mai apoi, să transforme această generozitate a familiei și grija față de el în grijă și generozitate față de alții în viața lui ulterioară.

„În casă era Rege de mic. Dar, ca educație, părinții spuneau: ‘Ai grijă, aici ești Rege în casă, dar când ieși afară trebuie să fii cel mai umil și cel mai respectuos copil de pe de aici. Da? Să dai bună ziua, să spui pentru că Rege vei fi numai la noi în casă’. N-aveau de unde să știe că el va deveni Rege pentru o întreagă țară, într-un fel sau altul”, mai spune Vochin.

