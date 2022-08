Daria Snigur a oferit marea surpriză a turului 1 de la US Open 2022, după ce , a şaptea favorită a turneului, scor 6-2, 0-6, 6-4. Sportiva de 20 de ani şi-a început ascensiunea în 2017, pe când avea 15 ani, când un politician ucrainean i-a oferit un ajutor nesperat.

În 2017, Daria Snigur şi Maria Dolzhenko, două junioare promiţătoare din Ucraina au semnat contracte cu International Tennis Academy (ITA), o academie susţinută de Igor Kononenko. Politicianul de 57 de ani era pe atunci deputat şi înfiinţase academia pentru a ajuta tinerii jucători de tenis până la vârsta de 18 ani.

La ITA, juniorii aveau parte de antrenamente coordonate de ucraineni, dar şi de tehnicieni din străinătate. În plus, jucătorii aveau asigurate costurile sesiunilor de pregătire, dar şi participarea la turnee în străinătate.

Ajutorul a fost imens pentru Daria Snigur, care în 2019, la 17 ani, reuşea să câştige turneul de junioare de la Wimbledon. Ucraineanca o învingea pe Alexa Noel, scor 6-4, 6-4, şi triumfa pe iarba londoneză, unde Simona Halep, în acelaşi an, .

Ajunsă la 20 de ani, Daria Snigur a reuşit s-o învingă pe Simona Halep, în turul 1 de la US Open 2022, la primul meci jucat pe tabloul principal de la turneul din New York. De asemenea, ucraineanca a obţinut, cu această ocazie, prima victorie în circuitul WTA.

Igor Kononenko, fostul protector al Dariei Snigur, a donat peste 800.000 de euro în lupta Ucrainei cu Rusia

Igor Kononenko a fost deputat al Ucrainei între 27 noiembrie 2014 şi 24 iulie 2019. În urmă cu trei ani, omul de afaceri de 57 de ani a ratat şansa unui al doilea mandat, după ce a pierdut alegerile din postura de independent.

Pe lângă diverse afaceri şi academia de tenis, Igor Kononenko este preşedintele unei fundaţii caritabile, iar de-a lungul timpului s-a implicat în mai multe cazuri sociale. În timpul pandemiei de COVID-19, politicianul a donat în jur de 5.500.000 de grivne (aproximativ 150.000 de euro) către diverse spitale.

După ce Ucraina a fost invadată de Rusia, pe 24 februarie, Igor Kononenko şi fundaţia lui au sărit în ajutorul Armatei şi spitalelor. Acesta a oferit maşini, veste anti-glonţ, căşti, truse de prim-ajutor şi autoutilitare blindate. În primele patru luni de război, costul total al ajutorului s-a ridicat la 30.000.000 de grive (aproximativ 810.000 de euro).

Daria Snigur a ajutat la strângerea de fonduri pentru Ucraina

Înainte să participe la US Open 2022, în săptămâna dedicată meciurile de calificare pe tabloul principal, Daria Snigur a participat la un demonstrativ, prin care americanii au strâns fonduri pentru Ucraina.

La evenimentul organizat pe 24 august au participat, printre alţii, Rafael Nadal, Iga Swiatek, Coco Gauff, John McEnroe sau Dayana Yastremska. Starurile din tenis au reuşit să strângă 1.200.000 de dolari cu această ocazie, bani care vor ajunge la ucraineni.

“Cred că m-a ajutat că am mai jucat aici, într-un meci demonstrativ. Dar am fost foarte, foarte emoționată. Am încercat să dau ce am mai bun”, a declarat Daria Snigur, după ce a învins-o pe Simona Halep.