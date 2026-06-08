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Secretul din spatele negocierilor pentru funcția de premier. Ce înțelegere ar fi făcut Nicușor Dan cu PSD

Dumitru Dragomir vede în spatele nominalizării lui Eugen Tomac pentru funcţia de premier o strategie negociată între preşedintele Nicuşor Dan şi PSD.
Daniel Spătaru
08.06.2026 | 08:08
Secretul din spatele negocierilor pentru functia de premier Ce intelegere ar fi facut Nicusor Dan cu PSD
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir este de părere că Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu "conclucrează" Foto: colaj Fanatik
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După o lună de aşteptare, România are un premier desemnat care în următoarele zece zile are misiunea de a forma un cabinet de miniştri, un program de guvernare şi, cel mai important, să adune majoritatea parlamentară necesară pentru învestirea guvernului său. Situaţia de pe scena politică a fost comentată la emisiunea „Profeţiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir crede că Eugen Tomac nu va avea susţinere în Parlament pentru guvernul său

În spatele nominalizării lui Eugen Tomac se află strategii şi jocuri de culise consideră Mitică Dragomir, iar şansele ca acesta să convingă până pe 14 iunie cel puţin 233 de parlamentari să îi dea votul sunt minime.

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„Mă gândesc că preşedintele a discutat cu Grindeanu înainte de a-l numi pe Tomac. Pentru că cei mai indicaţi erau Predoiu de la Interne şi Nazare de la Finanţe”, a comentat Mitică Dragomir.

„Oracolul de la Bălceşti” consideră însă că Eugen Tomac nu va reuşi să convingă suficienţi parlamentari să-i acorde susţinere. „Cade la vot, nu poate să facă Guvernul”, a prezis el, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Mitică Dragomir: „Părerea mea este că Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu conlucrează”

Dragomir mai afirmă că în spatele acestei numiri şi al unui probabil eşec al lui Tomac de a forma guvernul se află o strategie pusă la cale de PSD, împreună cu Nicuşor Dan.

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„Părerea mea este că Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu conlucrează. Nu au cum să nu conlucreze, pentru că nu se poate face guvern fără PSD. Dacă nu vrea PSD-ul, nu se face”, a mai spus fostul deputat şi om de fotbal.

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În ceea ce priveşte culoarea politică a celui ce va fi însărcinat de Nicuşor Dan să formeze guvernul, dacă Eugen Tomac nu va reuşi acest lucru, Dragomir consideră că acesta poate fi un social-democrat, precum Sorin Grindeanu, sau va fi un liberal, „dacă Bolojan o lasă mai moale”.

Secretul din spatele negocierilor pentru funcția de premier. Ce înțelegere ar fi făcut Nicușor Dan cu PSD

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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