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Ricardo Sousa, antrenorul momentului în România. Un fost jucător de la FCSB și Craiova l-a adus la Petrolul

Ricardo Sousa (47 de ani) are un start de sezon excelent cu Petrolul. Iată rețeta de succes pusă în aplicare de fiul câștigătorului de Cupa Campionilor Europeni care îi conduce pe ”lupii galbeni”.
Ovidiu Minea
01.09.2026 | 09:57
Ricardo Sousa antrenorul momentului in Romania Un fost jucator de la FCSB si Craiova la adus la Petrolul
SPECIAL FANATIK
Ricardo Sousa (47 de ani), artizanul renașterii Petrolului. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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Petrolul este revelația startului de sezon în România. Considerați inițial drept principali candidați la retrogradare, după schimbările masive din vară și din cauza problemelor financiare,  ploieștenii sunt pe locul 3 în campionat după primele șapte etape. Iar acum trupa lui Ricardo Sousa vrea să înceapă cu dreptul și în Cupa României Betano.

Ricardo Sousa, antrenorul momentului în România, a fost propus la Petrolul de un fost jucător al lui FCSB și U Craiova

Rezultatele, dar și maniera de joc a Petrolului, i-au atras numeroase aprecieri antrenorului Ricardo Sousa, care fusese primit cu reticență de mulți, inclusiv de fanii ”găzarilor”. FANATIK vă prezintă cum a ajuns portughezul în România și care sunt secretele succesului acestuia.

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Câștigător al Cupei și Supercupei României cu Sepsi OSK, fostul stoper al lui U Cluj, Farul, FCSB și U Craiova, Bogdan Mitrea (38 de ani) s-a retras în 2025 din fotbal, el luându-și în același an licență de agent FIFA. Coechipier cu președintele Petrolului, Claudiu Tudor, la Poli Iași, în perioada 2011-2013, Mitrea l-a propus pe Sousa ploieștenilor.

”Claudiu mi-a spus că e în căutarea unui antrenor curajos, care promovează tineri și un fotbal plăcut. Împreună cu partenerul meu, portughezul Bernardo Vasconcelos, care a avut o carieră consistentă de fotbalist, cu sute de meciuri adunate în primele ligi din Cipru, Olanda, Polonia și Portugalia, am analizat numeroase variante și am considerat că Ricardo este soluția optimă”, a declarat Mitrea.

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Inspirația ”lupilor”

Claudiu Tudor a mărturisit că a avut numeroase oferte de tehnicieni în vară, însă a decis să riște cu Ricardo Sousa. ”Am căutat un profil anume de antrenor, care să ne pună în valoare talentele proprii și să schimbe stilul de joc, într-unul mai plăcut publicului. Pe radarul nostru au fost mulți antrenori.

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L-am ales pe Ricardo după ce am analizat mult toate variantele. Nu sunt ipocrit să nu spun că nu a fost și un risc, dar, până acum, lucrurile merg peste așteptări. Știm că drumul e lung, însă startul ne dă multe motive de încredere”, a spus el.

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Oficialul petroliștilor a explicat și care sunt secretele ascensiunii lui Ricardo Sousa și a echipei sale: ”În primul rând este foarte pasionat, stă de dimineață până seară la stadion, împreună cu staff-ul nostru și cu cei trei portughezi, care sunt la fel de preocupați ca și el. Apoi, este foarte ferm, hotărât, și un bun comunicator, vorbește perfect engleza, se face ușor înțeles”.

De unde vine talentul lui Ricardo Sousa

Președintele Petrolului este extrem de încântat de alegerea făcută și consideră că Ricardo Sousa este ajutat foarte mult și de faptul că a fost un jucător important la cel mai înalt nivel. În plus, portughezul este fiul unui fost fotbalist care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală cu FC Porto.

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”Totodată, simte foarte bine jocul, se cunoaște că a jucat fotbal la nivel înalt, la Porto, Boavista, la Hannover, care a dat 750.000 de euro pe el în 2004. A avut și de la cine învăța, tatăl lui a câștigat Cupa Campionilor Europeni și Cupa Intercontinentală.

Nu în ultimul rând, este foarte deschis la diferite idei. Pentru a se adapta rapid, dialoghează mult, analizează multe puncte de vedere înainte a de lua decizii”, a mai afirmat Claudiu Tudor.

Petrolul debutează pe Cluj Arena în grupele Cupei României

După ce a făcut 12 puncte în primele șapte etape ale campionatului și a urcat-o pe Petrolul pe ultima treaptă a podiumului, Ricardo Sousa își dorește ca echipa sa să aibă un start lansat și în faza grupelor din Cupa României Betano.

După ce în urmă cu trei zile au obținut o victorie surprinzătoare pe terenul lui U Cluj, scor 3-2, ”lupii galbeni” se întorc pe Cluj Arena pentru primul joc din Grupa B a Cupei României Betano. Duelul dintre U Cluj și Petrolul este programat marți, 1 septembrie, de la ora 21:00. Din Grupa B mai fac parte formațiile Concordia Chiajna, CFR Cluj, Sepsi OSK și Progresul Spartac.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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