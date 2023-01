Secretul din viața actorului Daniel Nuță, Vlad Țepeș de pe Netflix: „Le oferim șansa de a greși într-un mediu controlat”

FANATIK a aflat ce face actorul Daniel Nuță, Vlad Țepeș din Rise of Empires: Ottoman atunci când nu este pe scenă sau în fața camerelor de luat vederi. Și, deloc surprinzător, actrul are grijă să pregătească o nouă generație de artiști, el fiind implicat până peste cap în această activitate.

Daniel Nuță, celebrul Vlad Țepeș din Rise of Empires: Ottoman, ocupat să educe copiii

Credeați că le știți pe toate despre , cel care l-a interpretat impecabil pe Vlad Țepeș în producția Rise of Empires: Ottoman? Cu siguranță nu! FANATIK vine cu cele mai proaspete informații despre tânărul care a făcut ravagii pe micul ecran și despre care se va vorbi mult timp de acum înainte.

ADVERTISEMENT

Pentru cei care nu știu, încă, Daniel Nuță este trainer la Academia Studiourile Buftea, acolo unde lucrează cu cei mici și îi învață ce presupune meseria de actor. Le oferă sfaturi, îndrumare și este lângă ei zi de zi, pentru a-i sprijini chiar și atunci când greșesc.

Actorul de 30 de ani dispune de o răbdare uluitoare atunci când vine vorba de lucrul cu cei mici. Din experiența lui, îi învață și pe ei ce presupune această frumoasă meserie de actor.

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru FANATIK, Daniel Nuță a vorbit despre cursurile de actorie de la Buftea, despre ceea ce îi place să facă pentru a fi mereu sănătos atât din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere psihic, despre piesele de teatru în care joacă acum, dar și despre experiența din producția românească Adela, care i-a oferit un alt rol extrem de îndrăgit de oamenii din fața micilor ecrane.

Daniel Nuță: ”Pentru a face actorie, e o muncă zilnică”

Spune-mi ceva despre cursurile de actorie. Cum este să lucrezi cu cei mici? Ți se pare greu? Cum te simți atunci când vezi că lucrurile pe care le împărtășești cu ei prind contur și se maturizează sub ochii tăi? Cum îi încurajezi și ce anume le spui despre meseria de actor? Cum îți dai seama că un copil este născut pentru a fi actor, cu ce anume iese în evidență?

ADVERTISEMENT

– E foarte simplu, totul depinde de nivelul de implicare și de pasiunea fiecăruia. În momentul în care un cursant înțelege că pentru a face actorie, e o muncă zilnică, lucrurile devin mult mai ușoare. Ai nevoie doar de curaj, libertate să spui ceea ce gândești și încredere în propriile forțe.

E greu pentru un copil de 13 ani să aibă foarte multă încredere în sine, dar de asta suntem noi acolo, trainerii de la Academia Studiourile Buftea. Să le oferim încredere, sprijin și o șansă de a greși într-un mediu controlat. Doar din greșeală se învață. Asta le spun mereu. Aaa, și încă ceva, să nu-și irosească timpul.

ADVERTISEMENT

Cum ai timp pentru toate, în viața de zi cu zi? În ce piese de teatru joci și ce proiecte viitoare ai? Cum te destresezi, după o zi plină? Am văzut că îți place să mergi la sală.

ADVERTISEMENT

– Am niște spectacole în care joc și în București și prin țară: De ce să fii frumos? – la Teatrul Bulandra, Care pe care? – în turneu prin toată țara, Crima și Pedeapsă sau Othello la Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște. Mai joc la Teatrul Sică Alexandrescu din Brașov în alte două proiecte, iar la Teatrul Elisabeta din București vă invit la două comedii.

Nu simt, neaparat, stresul. Pentru mine nu există zile pline și zile mai puțin pline, fiecare zi e o nouă zi în care lucrez la visul meu, așa că nu se simte atât de stresant. Merg la sală, înot, încerc să îmi mențin mintea sănătoasă, dar și corpul sănătos, pentru a putea continua visul ăsta.

Daniel Nuță, dezvăluiri despre serialul Adela

Cum te-ai simțit atunci ai jucat în Adela, cum ai perceput personajul pe care l-ai interpretat? Cum au fost filmările? Cum ai relaționat cu Oana Moșneagu?

– A fost o perioadă de 2 ani în care am învățat foarte multe lucruri despre mine, am căpătat mult mai multă încredere în forțele proprii, am construit un personaj cel puțin interesant, aș spune, mi-a plăcut mult. Cu Oana am lucrat foarte bine, de parcă ne cunoșteam de o viață și făceam lucrul ăsta dintotdeauna.

Cine este Daniel Nuță?

ai momentului. Acesta s-a născut în anul 1993, în București și a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București, în 2015. În 2016, a avut primul său rol în producția Tyrant.

A interpretat, de asemenea, personaje în următoarele producții românești: Sacrificiul (2020), Adela (2021), dar și în filme extrem de cunoscute precum: Dragonheart Vengeance (2020), High Strung Free Dance (2016), Eroii de la podul Jiului (2020), Watcher (2022). Este cunoscut la nivel mondial pentru rolul lui Vlad Dracula din Rise Of Empires: Ottoman. Între timp, în calitate de producător, a lucrat pentru mai multe scurtmetraje independente, premiate la festivaluri de film naționale și internaționale.