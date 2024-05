Secretul fabulos al celor de la FC Botoșani, dezvăluit din interiorul clubului: „80 de eclere, 150 de mici, cartofi prăjiți și bere. Așa ne-am salvat”

După 1-0 la Botoșani, . și, astfel, echipa lui Andone va juca și la anul în SuperLiga. Secretul salvării de la retorgradare este unul uluitor!

De ce s-a salvat FC Botoșani de la retrogradare! Meniul incredibil de care au parte moldovenii

Eduard Florescu a făcut show la interviul de după meci. Mijlocașul lui FC Botoșani a dezvăluit secretul uluitor pentru care clubul lui Valeriu Iftime va evolua și în sezonul viitor pe prima scenă fotbalistică din România.

ADVERTISEMENT

„O eliberare imensă. Eu recunosc că nu mai cedeam. Vă spuneam că mai sunt șanse, dar începusem să pierd din speranță. Mister ne-a dat cea mai mare încredere posibilă și când nu nimieni nu ne mai dădea șanse, am rămas.

Vreți să vă spun secretul sau îl lăsăm pe dânsul? Haideți să vă spun, cu toate că poate o să mă certe. Magia sunt micii de la Botoșani, mici cu muștar și pâine. Grătare… mai un mic, mai o bere, și așa am rămas în prima ligă. Rămăsese că vă zice el secretul, dar vi l-am spus eu înainte. Ăsta a fost secretul ultimelor etape.

ADVERTISEMENT

Trebuie să nu mai facem aceleași greșeli și să ne batem unde s-a bătut Botoșaniul înainte. Anul ăsta a fost greu, dar a ieșit cu bine. Suntem foare fericiți. A fost o partidă importantă pentru CV-ul nostru. O retrogradare este o pată neagră în CV, nu dă bine”, a declarat Eduard Florescu, după CS Mioveni – FC Botoșani 0-1.

„Bogdan Andone: Am fugit repede la cofetărie, am luat o tavă de 80 de eclere, apoi, a doua zi, 150 de mici”

Informația a fost confirmată de antrenorul care a reușit miracolul la Botoșani. Pe 21 decembrie, moldovenii aveau doar 9 puncte și nimeni nu mai credea în salvarea de la retrogradare. Pe lângă mici, Andone a dezvăluit ce au mâncat la „desert” fotbaliștii.

ADVERTISEMENT

„Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat putere de muncă, ne-a dat credință. Le mulțumesc jucătorilor pentru modul în care s-au antrenat și au jucat. Era greu de crezut (n.r.- că Botoșaniul se poate salva), dar merită felicitați băieții. Sunt mândru de munca lor și sunt foarte fericit pentru ei, nu pentru club, nu pentru mine.

Credeam (n.r.- în salvare), ăsta a fost și motivul pentru care am venit aici. În prima zi când am venit aici, l-am sunat pe Miron, i-am zis că mă duc la Botoșani, să vină să facem echipă împreună, apoi al doilea a fost Filip. Jucători cu caracter. Eu am crezut tot timpul 100%. Secretul e simplu: la prima discuție le-am spus clar că trebuie să muncim și să dăm totul la fiecare antrenament și la fiecare meci.

ADVERTISEMENT

Facem mese împreună, stăm la o bere, dar pe teren trebuie să dăm 100%. N-am vrut să dezvolt acest subiect, a fost o inspirație de moment, veneam după meciul de la Sibiu, când am fost egalați pe final, și la două zile jucam cu Dinamo. Era atmosfera sumbră, jucătorii erau terminați.

Am vrut să găsesc o cale să-i fac să înțeleagă că viața continuă. După antrenament, am fugit repede la cofetărie, am luat o tavă de 80 de eclere, apoi, a doua zi, 150 de mici, două tăvi de cartofi prăjiți și o bere de fiecare. A fost surpriză, nu știa nimeni, s-a destins atmosfera și am bătut Dinamo. Așa putem spune că ne-am salvat”, a declarat Bogdan Andone, după ce a salvat-o de la retrogradare pe FC Botoșani