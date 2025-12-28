Secretul formei uluitoare a lui Giovanni Becali. „Am semnat cu ‘boss-ul’ un contract până la 80 de ani”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Giovanni Becali a dezvăluit secretul formei sale uluitoare

pentru FANATIK, secretul din spatele formei sale uluitoare pentru cei 73 de ani ai săi. Pe lângă faptul că s-a rugat la Dumnezeu să fie sănătos și lucid până la 80 de ani, cel mai cunoscut agent din fotbalul românesc are în spate și o rutină sănătoasă.

Becali a dovedit în direct, la podcastul „Giovanni Show”, că zilnic merge pe jos minimum 5 kilometri. De asemenea, el acordă o atenție deosebită și alimentației, având grijă să nu mănânce seara altceva în afară de fructe.

„La 80 de ani fac sărbătoare mare. Am semnat cu ‘boss-ul’ de sus un contract până la 80 de ani. E cel mai mare boss și am zis: ‘Boss-ule, eu nu sunt avar! Vreau până la 80 de ani să fiu și cu capul bine, și cu picioarele bine. Semnez direct!’. Și mi-a zis: ‘Ce este peste 80 să sărbătorești!’. I-am zis: ‘Fac cum zici dumneata, șeful meu!’. Mai am 6 ani și jumătate!

Și i-am mai zis ceva: ‘Șefule, dacă nu o să am nici capul și nici piciorul, dă-mi voie să mă duc în Elveția și să iau o pastilă. Cum iau eu de somn acum și dorm 5-6 ore fără probleme. Să iau o pastilă d-aia și să dorm. Și să dorm în continuare și să vin la tine’. Mi-a zis: ’Nu e legal, asta nu se face!’. Am insistat pentru că e un chin mai puțin pentru familie și pentru cel care nu are cap sau picioare”.

Rutina lui Giovanni Becali într-o zi obișnuită

„Eu mă trezesc. Mă spăl pe față, îmi spăl dinții. Fac un mic dejun foarte, foarte discret și elegant. Azi e post, am mâncat niște fructe. Mă îmbrac în trening și ies pe stradă. Și fac cei 8.000 – 8.400 de pași, care înseamnă peste 5 kilometri. Ăsta e secretul meu!

O iau pe la mine, trec pe la bar. Mă duc spre Iancu Nicolae. Mă duc spre gârlă în partea cealaltă cu o șapcă, dacă e soare. Transpir, vin acasă și fac duș, și vin la tine (n.r.- la „DON Giovanni”, la emisiune). De exemplu, astăzi am făcut masaj ca în fiecare vineri. M-am trezit la 6:40. Așa fac acum că e vară. Iarna se schimbă puțin, mă trezesc mai târziu.

Am un masseur extraordinar. Acum e cu frati-miu, a rămas cu el. Îți pune toată circulația, tot sângele în mișcare. Cei 8.000 – 8.400 de pași îi fac în mers alert, un 2 pe 4. Cardiologa mi-a spus că nu trebuie să îmi obosesc inima mai mult decât e necesar. La o inimă de vârsta mea trebuie să o respect.

A confirmat în direct numărul de pași pe care îl face

Uite ca dovadă, Horia, o să îți arăt cât am făcut azi. Azi s-ar putea să nu am numărul de pași, pentru că am făcut și masaj. Dar uite că am trecut de 5,1 kilometri (n.r.- îi arată moderatorului cât a mers astăzi, până să ajungă la emisiune; Horia Ivanovici, citește de pe telefon: „Nu pot să cred! 8.658 de pași doar pași, 5,1 kilometri”).

Seara nu mai mănânc deloc. Mănânc la prânz azi. Fiind vineri țin post, fasole sau ce o fi. Seara mănânc doar fructe și rămân la greutatea mea de 80 sau 81 de kilograme. Mă simt proaspăt”, a declarat Giovanni Becali, .