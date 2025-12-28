Secretul formei uluitoare a lui Giovanni Becali. „Am semnat cu ‘boss-ul’ un contract până la 80 de ani”

Giovanni Becali a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, secretul din spatele formei sale uluitoare pentru cei 73 de ani ai săi. Pe lângă faptul că s-a rugat la Dumnezeu să fie sănătos și lucid până la 80 de ani, cel mai cunoscut agent din fotbalul românesc are în spate și o rutină sănătoasă.
Becali a dovedit în direct, la podcastul „Giovanni Show”, că zilnic merge pe jos minimum 5 kilometri. De asemenea, el acordă o atenție deosebită și alimentației, având grijă să nu mănânce seara altceva în afară de fructe.
„La 80 de ani fac sărbătoare mare. Am semnat cu ‘boss-ul’ de sus un contract până la 80 de ani. E cel mai mare boss și am zis: ‘Boss-ule, eu nu sunt avar! Vreau până la 80 de ani să fiu și cu capul bine, și cu picioarele bine. Semnez direct!’. Și mi-a zis: ‘Ce este peste 80 să sărbătorești!’. I-am zis: ‘Fac cum zici dumneata, șeful meu!’. Mai am 6 ani și jumătate!
Și i-am mai zis ceva: ‘Șefule, dacă nu o să am nici capul și nici piciorul, dă-mi voie să mă duc în Elveția și să iau o pastilă. Cum iau eu de somn acum și dorm 5-6 ore fără probleme. Să iau o pastilă d-aia și să dorm. Și să dorm în continuare și să vin la tine’. Mi-a zis: ’Nu e legal, asta nu se face!’. Am insistat pentru că e un chin mai puțin pentru familie și pentru cel care nu are cap sau picioare”.
„Eu mă trezesc. Mă spăl pe față, îmi spăl dinții. Fac un mic dejun foarte, foarte discret și elegant. Azi e post, am mâncat niște fructe. Mă îmbrac în trening și ies pe stradă. Și fac cei 8.000 – 8.400 de pași, care înseamnă peste 5 kilometri. Ăsta e secretul meu!
O iau pe la mine, trec pe la bar. Mă duc spre Iancu Nicolae. Mă duc spre gârlă în partea cealaltă cu o șapcă, dacă e soare. Transpir, vin acasă și fac duș, și vin la tine (n.r.- la „DON Giovanni”, la emisiune). De exemplu, astăzi am făcut masaj ca în fiecare vineri. M-am trezit la 6:40. Așa fac acum că e vară. Iarna se schimbă puțin, mă trezesc mai târziu.
Am un masseur extraordinar. Acum e cu frati-miu, a rămas cu el. Îți pune toată circulația, tot sângele în mișcare. Cei 8.000 – 8.400 de pași îi fac în mers alert, un 2 pe 4. Cardiologa mi-a spus că nu trebuie să îmi obosesc inima mai mult decât e necesar. La o inimă de vârsta mea trebuie să o respect.
Uite ca dovadă, Horia, o să îți arăt cât am făcut azi. Azi s-ar putea să nu am numărul de pași, pentru că am făcut și masaj. Dar uite că am trecut de 5,1 kilometri (n.r.- îi arată moderatorului Horia Ivanovici cât a mers astăzi, până să ajungă la emisiune; Horia Ivanovici, citește de pe telefon: „Nu pot să cred! 8.658 de pași doar pași, 5,1 kilometri”).
Seara nu mai mănânc deloc. Mănânc la prânz azi. Fiind vineri țin post, fasole sau ce o fi. Seara mănânc doar fructe și rămân la greutatea mea de 80 sau 81 de kilograme. Mă simt proaspăt”, a declarat Giovanni Becali, la podcastul „Giovanni Show”.