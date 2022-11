Secretul frumuseții cântăreței Emilia Ghinescu: „Asta este o regulă!” Câte kilograme are acum artista

Emilia Ghinescu arată fabulos la cei 44 de ani, împliniți nu de multă vreme! Vedeta muzicii populare oltenești și-a dezvăluit secretele, în exclusivitate pentru FANATIK.

Emilia Ghinescu a dezvăluit secretele frumuseții sale

Interpreta de muzică folclorică a recunoscut că a apelat și la intervențiile estetice, însă a făcut-o cu măsură. Emilia susține că apelează oricând atunci când simte nevoia că se pot face îmbunătățiri, în special la fața ei, cu toate că la buze nu a mai intervenit de mai bine de trei ani.

ADVERTISEMENT

Pe lângă cremele obișnuite, fondul de ten și blush-ul, obiecte care nu lipsesc din trusa de frumusețe ale unei femei, Ghinescu este extrem de atentă și la alimentație!

Vedeta ne-a spus că a ajuns la greutatea pe care o avea la 27 de ani și asta cu foarte multă ambiție! A scos pâinea din alimentația ei zilnică, iar zahărul îl consumă cu moderație!

ADVERTISEMENT

„47 de kilograme n-am mai avut de când aveam 27 de ani”

„Sunt slabă pentru că mi-am dorit foarte mult să slăbesc, sunt atentă la tot ce mănânc. Nu mănânc pâine de regulă și nu mănânc zahăr. Mănânc foarte puțin, cantitativ foarte puțin. Acum am ajuns la o greutate pe care mi-o doream de foarte mult timp. 47 de kilograme n-am mai avut de când aveam 27 de ani.

Dar vreau să mă mențin la greutatea asta. Ca și rutină pentru față, cred că orice femeie trebuie să aibă grijă de ea, să se demachieze de fiecare dată de câte ori se pune în pat, indiferent că s-a machiat sau nu. Asta este o regulă! Aud de multe ori: „Da de ce să mă mai demachiez?

ADVERTISEMENT

Pentru că nu mi-am dat cu fond de ten pe față azi”. N-are importanță. Important e ca tenul tău, când te pui în pat, să respire, să fie curat. Tot timpul să te demachiezi, că te speli cu apă, cu un gel anume, cu o soluție anume, important este să te demachiezi. Eu asta fac în fiecare seară, mai ales în zile cum sunt acum, uite, când sunt la filmări, când trebuie să stau preț de câteva ore cu machiaj pe fața mea…”, a dezvăluit Emilia Ghinescu pentru FANATIK.

View this post on Instagram

„Acid hialuronic în buze nu mi-am mai pus de vreo trei ani”

„Atunci clar, tenul necesită mai multă îngrijire. Folosesc și creme obișnuite, de zi, de seară. Bineînțeles, am apelat și eu la chirurgie estetică și chiar nu pot să spun că nu sunt adepta lucrurilor ăstora. Făcute cu bun simț și răspundere sunt foarte frumoase și benefice pentru femei.

ADVERTISEMENT

Ca să nu îmi apară riduri am folosit botoxul. Acid hialuronic în buze nu mi-am mai pus de vreo trei ani și nici nu cred că o să mai am nevoie acum. Dar, în rest, mă consider că la vârsta de 44 de ani cred că arăt foarte bine. Încerc să mă mențin, cam atât”, a completat

ADVERTISEMENT

Interpreta, dezamăgită de faptul că artiștii nu au putut folosi numele lui Petrică Mîțu Stoian în show-ul din 18 noiembrie

Emilia Ghinescu este extrem de ocupată în această perioadă. A filmat deja pentru un super Revelion la ETNO TV și a participat și la un spectacol în memoria lui Petrică Mîțu Stoian, pe 18 noiembrie 2022, la Sala Palatului.

, asta deoarece familia regretatului artist le-a interzis participanților să folosească numele și imaginea lui Petrică.