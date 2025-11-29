Secretul longevității explicat de un expert în nutriție și sport: ”Putem construi masă musculară și la 100 de ani”

ADVERTISEMENT

După ce a câștigat titlul de Elite Master Trainer la Antrenament personal, în timp ce participa la Școala Scandinavă, a descoperit secretul longevității. Iulia Popa, expert în nutriție și sport, vine cu informații neașteptate.

Care este secretul longevității în opinia unui expert în nutriție și sport

Iulia Popa este renumită pentru faptul că ajută femeile trecute de 35 de ani. Le este alături cu sfaturi pentru a prelua controlul asupra corpurilor lor când hormonii încep să o ia razna. Are peste 25 de ani vechime în domeniu.

ADVERTISEMENT

E expert în nutriție și sport, având colaborări de succes cu multe cluburi sportive de lux. Anterior, a fost atletă de performanță timp de 8 ani. De asemenea, a fost campioană națională la săritura în înălțime. A absolvit Facultatea de Management și Marketing.

A studiat în cadrul Universității Romano-Americane. În plus, are un master în nutriție de la Universitatea de Sport și Educație Fizică. E un îndrumător de renume în fitness, fiind antrenor personal certificat. Acum vorbește despre .

ADVERTISEMENT

„Niciodată nu este prea târziu. Din niciun punct de vedere: fiziologic, funcțional, anatomic sau estetic. Putem construi masă musculară și la 100 de ani, putem scăpa de grăsime.

ADVERTISEMENT

Putem întări oasele până la 100 de ani. Cele trei elemente pe care le vizez în programul meu sunt exact acestea. Da, suntem mai expuși, dar avem și acces la foarte multă informație.

Problema e că informația este derutantă dacă nu ai o bază minimă — nutriție, biomecanică, fiziologie, anatomie. Toți funcționăm la fel la nivel de bază”, a explicat Iulia Popa, în emisiunea Health Talks by .

ADVERTISEMENT

”Informația e la un click distanță”

„Ar trebui mai întâi să ne formăm această bază și abia apoi să filtrăm informațiile: cine vorbește corect, ce este potrivit pentru mine, ce pot aplica pentru sănătate și longevitate. Din păcate, majoritatea oamenilor sunt complet confuzi.

Informația e la un click distanță, dar e greu să știi ce e bine și ce e rău. Asta observ și în lucrul cu femeile cu care colaborez: «Sunt confuză, toată lumea spune altceva, nu știu ce să aleg»”, a completat Iulia Popa, pentru aceeași sursă.

susține că în ultimii ani cultura sportului s-a dezvoltat enorm. Piața de fitness este una tot mai căutată de oameni. Mai mult, s-au deschis numeroase săli de fitness și accesul la mișcare este mai facil.

În schimb, tentațiile culinare, lipsa de mișcare, poluarea și stresul profesional sunt aspectele negative care duc la îmbătrânire. Acestea îi fac pe oameni să-și dorească să fie mai sănătoși, aspect care nu era luat în calcul de generațiile anterioare.