Secretul lui Bogdan Grad, înainte de Blood Fight League: “În timpul luptei, la adversar văd doar anatomia sa ca om, nu îi percep expresia facială”

Bogdan Grad este născut în Timișoara, crescut în Maramureș și Sânnicolaul Mare și stabilit de la nici 11 ani în orașul Graz, din Austria.

ADVERTISEMENT

, este supranumit „The Unleashed” și cunoscut pentru high kick-ul său drept și spectacolul pe care îl oferă în cușcă.

Palmaresul său vorbește despre muncă și talent și bucuria de a practica, sportul pe care și l-a ales încă de la vârsta de 7 ani.

Bogdan Grad deține două centuri: Centura mov la Brazilian-Jiu-Jitsu Purple-Belt și centura neagră la Kickboxing Black-Belt.

Cu un total de 47 de meciuri și o singură înfrângere prin finalizare, Grad a câștigat următoarele titluri:

ADVERTISEMENT

Locul 3 și medalia de bronz IMMAF European Championships 2018;

Locul 8 IMMAF World Championships 2015 în Las Vegas;

Este campion național MMA Amateur 2016 (în Austria), campion național Brazilian-Jiu-Jitsu 2015 (în Austria) și vicecampion național K1 2013 (în Austria).

Bogdan Grad. Când ai norocul de a-ți descoperi talentul la vârste fragede

“La vârsta de 7 ani ani mă uitam cu tatăl meu, care a practicat sport de contact, la meciuri de K1, la televizor. Îi spuneam, încă de atunci, că o să devin luptător. Nu știu cât m-a crezut, eram doar un copil cu foarte multă energie.

Sunt născut în Timișoara și crescut la țară, în Maramureș. La 10 ani am plecat în Sânnicolaul Mare, unde am urmat o școală de limba germană, jumătate de an, apoi, m-am mutat în Austria. La vremea respectivă, hooby-ul meu principal era plimbatul cu bicicleta prin pădure/oraș, 6-7 ore pe zi.

ADVERTISEMENT

La 13 și jumătate, am început antrenamentele acasă, cu greutate proprie. Am făcut asta în fiecare zi, timp de un an, apoi am început karate, sportul de contact, în paralel am practicat si kickboxing, iar de 9 ani sunt luptător MMA la sala „Champions Sport´s Center” din Graz.

Am aceiași antrenori de 9 ani, Gerhard Ettl și Michael Ettl. Ei sunt antrenorii echipei naționale, iar Gerhard președintele Federației de MMA din Austria. Ettl Bros au introdus MMA ul în Austria. Prima gala (CAGE FIGHT SERIES) fiind organizată în 2007. Suntem familie, Gerhard este ca al doilea tată pentru mine. Primul meci de MMA l-am avut în ianuarie 2014, sub antrenorii mei, frații Ettl. L-am câștigat prin ștrangulare, în prima repriză. Este cea mai puternică amintirea de la începuturile mele”, își începe mărturisirea Bogdan Grad.

ADVERTISEMENT

Cu un program draconic de pregătire, 14 antrenamente pe săptămână ritm susținut în ultimii 4 ani, Grad pare clădit din stâncă.

“La 13 ani ani lucram cu tata aproape cot la cot. Îl ajutam la diferite munci, fie că era de pus mâna pe lopată sau alte activități mai complexe.

Niciodată nu m-am dat în spate de la nimic. La 18 ani, lucram deja în cariera de piatră, în Austria, o muncă dură care te maturizează rapid. Nu pentru ca aș fi fost nevoit, ci pentru mereu mi-am dorit să fiu pe cont propriu.

Erau -24 de grade, în noiembrie-decembrie, iar eu, fiind ultimul venit în echipă, preluam muncile mai puțin plăcute. Una dintre ele era cea de a repara escavatoarele în mijlocul munților, la temperaturile acestea de -24 de grade. Munca necesita mișcare multă, dacă stăteai pe loc înghețai.

ADVERTISEMENT

După perioada carierei, am făcut școala de antrenori de fitness și, în paralel, cea de antrenor de MMA, antrenând 4 ani la rândul meu. Următorul job a fost în domeniul recrutării de personal pentru diferite firme.

De antrenamente nu m-am lăsat. Ca să ajungi la profesioniști trebuie să fii consecvent pe o perioadă lungă, o perioadă de ani. Trebuie să ai antrenament standard de 2 ori pe zi, să ai grijă la alimentație, și să o faci din pasiune și entuziasm. Suntem oameni, mai apar tentații, ispite, dar ideea este să păstrezi bucuria de a merge la antrenament. Iar în zilele în care nu este o bucurie, trebuie să fi serios 100% și să faci ceea ce trebuie făcut, ca să fi cu încă un pas mai aproape de visul tău. Dacă pui în balanță și procentajul antrenamentelor îl depășește pe cel al distracției, este de bine!

Personal, când sunt în cușcă și lupt sunt fericit. În timpul luptei, la adversar văd doar anatomia sa ca om, nu îi percep expresia facială. Ea se poate schimba, din cauza loviturilor încasate. Pe lângă asta, unii adversari încearcă să se joace cu mintea ta. Nu cu a mea!! Concentrarea este maximă”, spune Bogdan Grad.

Pus să dezvăluie lucruri mai puțin știute despre el, „The Unleashed” ne-a susprins încă o dată.

“Am un motan, Tommy, 8 kg, un motan bine făcut. Este un mare plimbăreț. Până acum a călătorit cu mine de cel puțin 30 de ori, pe traseul România-Austria. Îi place în Austria, dar îi place mult acasă, în România, unde avem curte și mai găsește câte un șoarece.

Sunt pasionat de tot ceea ce înseamnă dezvoltare personală. Îmi place să lucrez cu mine, să citesc și să aplic. Oamenii cred că luptătorii de MMA sunt proști și capabili să-și tragă numai pumni în cap. Datorită profesiei, am cunoscut foarte multi oameni competenți și de omenie, de la care am putut învăța multe.

Alt lucru neștiut este job-ul meu. Deși sunt luptător și antrenor de MMA, job-ul meu de zi cu zi este de agent imobiliar. Nu-mi place să amestec cele două profesii, clienții mei nu știu că cel care le vinde o casă este luptător în cușcă”, mărturisește luptătorul de MMA.

Bogdan Grad, luptător la Gala Blood Fight League: “Nu vreau să se accidenteze nimeni însă mintea mea nu suportă cuvântul „învins!”

Dintr-un motiv bine întemeiat, sala și antrenorii săi, în acest moment, luptătorul nu se gândește să revină acasă. În Austria, locuiește de când era mic, în România, vine în vizită și de câte două ori pe lună.

“O vreme o să mai rămân aici, în Austria. Iubesc Maramureșul și România, iar unul dintre visurile mele este acela de a ridica o sală de MMA în Sânnicolaul Mare.

La sala mea vor putea să vină și fiul primarului, dar și tinerii lipsiți de posibilități materiale, care acum sunt mulți și pierduți. Iubesc să ajut pe cei fără posibilități. Fiecare merită o a doua șansă.

Planurile mele sunt pe termen scurt și lung. În 6 ani trebuie să intru în Top 15 UFC! Până atunci însă, următorul pas este Gala Blood Fight League, pe 25 septembrie, în România, unde voi avea ocazia să lupt în fața românilor mei. De la ultimele meciuri încoace, simt răsplata pentru toată munca depusă. La final, vreau să menționez că sunt foarte încântat gândidu-mă că o să lupt în locul în care m-am născut. Așa că am mari așteptări de la Gală, nu vreau să se accidenteze nimeni însă, dar mintea mea nu suporta cuvântul ‘învins!’, spune hotărât Bogdan Grad.

Pe 25 septembrie, Bogdan Grad va lupta în piramida de la , Gala MMA organizată, la Timișoara, de campionul european Alin Chirilă. Meciurile se desfășoară în sistem piramidă, 8 luptători, 7 meciuri și un singur premiu: 10.000 de euro!