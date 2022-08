Secretul lui Cristi Borcea! Cum face să arate mai tânăr cu 20 de ani: ”Puțin botox, am combinat”

Cristi Borcea are 52 de ani, dar este departe de a-și arăta adevărata vârstă. E adevărat, soțul Valentinei Pelinel face eforturi serioase pentru a se întreține fizic și, în ciuda problemelor de sănătate pe care le-a tot avut, este atent la tot ceea ce îl poate menține tânăr.

Cristi Borcea pare mai tânăr cu 20 de ani

Valentina Pelinel a postat, de curând, câteva fotografii realizate la malul mării în care a pozată alături de soțul ei, omul de afaceri Cristi Borcea. Și, dacă fostul model care pare să aibă 25 de ani deși are 41 și a născut trei copii este cunoscută pentru că duce o viață sportivă și este atetă la ceea c emănâncă pentru a se întreține, este de remarcat și felul în care arată Cristi Borcea.

ADVERTISEMENT

Fostul acționar al echipei de fotbal Dinamo București care are 52 de ani pare, în fotografii, mai tânăr ca niciodată. ”Vai ce tinerel e dl Borcea!!! Zici ca are 27 de ani”, a remarcat un urmăritor virtual de-al Valentinei Pelinel, alte comentarii menționând că afaceristul este într-o formă fizică deosebită.

E adevărat, Cristi Borcea a recunoscut, în repetate rânduri, că este foarte atent la tot ceea ce face pentru a se întreține în formă maximă. De altfel, de curând, Valentina Pelinel dezvăluia că soțul ei merge regulat la sală, iar acolo are grijă să respecte indicațiile antrenorului.

ADVERTISEMENT

”Amândoi suntem gurmanzi, dar amândoi suntem cumpătați și avem un stil de viață sănătos și echilibrat. Ne permitem să mâncăm ce ne place pentru că echilibrăm cu efortul constant din restul timpului. Fiecare merge la sala lui și avem programe de antrenament diferite”, povestea Valentina Pelinel.

Cristi Borcea, între sport și talentul medicilor esteticieni

Pe lângă sală, recunoștea Cristi Borcea, tratamentele medicale au făcut minuni în cazul lui. Și, cu sinceritate, în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai de la Kanal D, omul de afaceri a dezvăluit că a apelat la serviciile esteticienilor în repetate rânduri.

ADVERTISEMENT

”Dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.red. Mihaela Borcea, prima soție), în Dorobanți. Practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale.

De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența. Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu, am făcut așa câte puțin, să țin ritmul”, a povestit Cristi Borcea în emisiunea lui Denise Rifai.

ADVERTISEMENT

Cristi Borcea, probleme serioase de sănătate

Fostul acționar de la Dinamo a suferit două operații pe cord și este în continuare ținut sub atenția medicilor. Implicarea în fotbal i-a adus și probleme de sănătate, iar la cei 52 de ani pe ca reîi are simte nevoia, adeseori, să se trateze cu pastile pentru a scăpa de insomii.

ADVERTISEMENT

„Dorm între 3 și 6 ore pe noapte. Depinde de pastile. Primul șoc l-am avut în 1999 când am pierdut campionatul cu Rapid. N-am dormit trei săptămâni. Nicio zi. Atunci maseurul și doctorul de la echipă, cu acupunctură m-au făcut să dorm.

S-a acutizat foarte mult și când am pierdut campionatul cu Urziceniul. Nu există zi în care să nu iau 3-4 medicamente psihotrope. Este cea mai mare problemă a mea în momentul de față. Și noaptea trecută am dormit 2 ore și 11 minute”, a mai spus Borcea în emisiunea de la Kanal D.

Viața alături de Valentina Pelinel l-a mai liniștit

Cristi Borcea a devenit celebru la noi nu doar pentru implicarea sa în lumea fotbalului, ci și pentru succesul pe care îl avea în rândul doamnelor și domnișoarelor. CU toate acestea, de câțiva ani încoace, Cristi Borcea pare să fie mai liniștit ca niciodată.

Evident, responsabilă pentru ceea ce trăiește Cristi Borcea este Valentina Pelinel, femeia pe care afaceristul o iubește enorm și care i-a dăruit trei copii. ”Viața cu trei copii este completă și un al patrulea nu face parte din planurile noastre. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei trei copii sănătoși, de care ne bucurăm din plin în fiecare zi”, spunea