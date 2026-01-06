Secretul lui Cristi Chivu! Capitolul la care Inter Milano e pe podium în campionatele de top din Europa: „A transformat asta într-o armă”

ADVERTISEMENT

Inter a învins-o pe Bologna cu 3-1 și a revenit pe primul loc în Serie A, iar două dintre golurile echipei lui Cristi Chivu au sosit dintr-o sursă familiară: fazele fixe. „Nerazzurrii” au ajuns la 12 goluri marcate din faze fixe în acest sezon, 9 dintre ele fiind din lovituri de colț.

Fazele fixe, secretul lui Cristi Chivu la Inter?

Inter a marcat de 15 ori din faze fixe în sezonul precedent sub comanda lui Simone Inzaghi, dar în actualul sezon, vicecampioana Italiei a ajuns la 12 astfel de reușite până în ianuarie. Cristi Chivu are un mare merit din acest punct de vedere, însă antrenorul român beneficiază și de ajutorul celor din staff: Angelo Palombo, cel care se ocupă de fazele fixe, și analistul Filippo Lorenzon.

„Muncim mult la toate aspectele, dar chiar în această dimineață am încercat niște lucruri la fazele fixe. Palombo se ocupă de aceste lucruri, trebuie felicitat, la fel ca și echipa”, a declarat antrenorul secund , în care Inter a marcat două goluri în urma unor lovituri de colț.

Care sunt singurele echipe din campionatele de top care au marcat mai multe goluri după cornere decât Inter

Dintre cele 12 goluri înscrise de Interul lui Cristi Chivu din faze fixe, 9 au sosit după lovituri de colț, iar doar două echipe din campionatele de top ale Europei îi depășesc pe „nerazzurri” la acest capitol. Este vorba despre liderul din Premier League, Arsenal, cu 11 astfel de reușite, și de echipa lui Radu Drăgușin, Tottenham, care a ajuns la cota 10.

„După ce a înscris al 12-lea gol dintr-o fază fixă, e normal să ne întrebăm care este secretul Interului. Și al lui Cristian Chivu, care a transformat acest lucru într-o armă în plus. E un trend care continuă din sezonul trecut, când Interul lui Inzaghi a avut 15 goluri din faze fixe.

Este vorba despre continuitate, însă și despre o abordare reînnoită a jocului, ceea ce îi face pe Lautaro și coechipierii săi să fie letali. Atenția obsesivă la detalii a lui Chivu l-a determinat rapid să dorească să specializeze echipa și în acest domeniu”, au notat cei de la .

Ce urmează pentru Inter în ianuarie

, însă programul din ianuarie va fi unul dificil. După jocuri în campionat cu Parma, Napoli, Lecce și Udinese, „nerazzurrii” vor primi vizita actualului lider din Premier League, Arsenal, pe 20 ianuarie. Apoi, după un nou duel în Serie A, cu Pisa, Inter va încheia faza ligii din Champions League cu o partidă pe terenul Borussiei Dortmund.