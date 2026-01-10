Secretul lui Cristi Chivu la Inter, dezvăluit de un fost coechipier. Cum a reușit să câștige vestiarul: ”Acesta a fost întotdeauna unul dintre punctele sale forte”

ADVERTISEMENT

Deși nu multă lume îi dădea șanse să reziste prea mult pe banca tehnică a Interului, Cristi Chivu nu s-a lăsat intimidat și și-a văzut de treabă. Un fost coleg din vremea când juca pentru ”nerazzurri” a explicat secretul prin care antrenorul și-a atras de partea sa vestiarul.

Care este secretul prin care Cristi Chivu s-a impus la Inter

În ciuda unui start mai greoi, Cristi Chivu a reușit să o ducă pe Inter în fruntea clasamentului din Serie A. Șefii sunt mulțumiți și , iar fostul său coechipier Goran Pandev a avut numai cuvinte de laudă pentru tehnicianul român înaintea derby-ului cu Napoli.

”Cunosc bine mediul și jucătorii de la Inter, știam că își vor reveni după sezonul trecut. Mă așteptam la acest impact. Noul antrenor a intrat discret și a adus o nouă metodă care se dovedește a fi de succes.

Inzaghi avea 13 jucători ai săi și se baza exclusiv pe ei. Chivu, pe de altă parte, are un mod foarte diferit de a vedea fotbalul, îi implică pe toți. Zielinski este un exemplu excelent: a recuperat un jucător important, care a devenit un adevărat atu”, a declarat Pandev, într-un interviu pentru .

Marea calitate al lui Cristian Chivu

Fostul mare atacant nord-macedonean a explicat că marea calitate a lui Chivu, ales , este că nu se plânge niciodată și a remarcat discursul excelent pe care fostul căpitan al naționalei României îl are de fiecare dată în fața presei.

”Cristian a fost în vestiare grozave, antrenat de cei mai buni și simte nevoia să se bazeze pe întregul grup. Este o persoană inteligentă și s-a înconjurat de oamenii potriviți în echipa sa, care îl ajută mult. În cariera sa, a avut antrenori grozavi precum Capello și Mourinho și a învățat bine de la fiecare dintre ei.

Cristian este o persoană care nu plânge niciodată, acesta a fost întotdeauna unul dintre punctele sale forte. Ca antrenor, își propune să schimbe obiceiurile proaste de comunicare ale multora dintre colegii săi, motiv pentru care modul său de a răspunde la întrebări este adesea surprinzător”, a spus el.

Pandev, alături de Chivu în momentul teribilului accident la cap

Goran Pandev a povestit faptul că Cristi Chivu era un tip extrem de calm ca jucător și și-a amintit de momentul extrem de dificil prin care a trecut acesta după teribila accidentare la cap.

”A fost întotdeauna un tip calm, politicos. Nu a făcut niciodată prostii. La acel nivel, nu îți poți permite asta, lucru pe care uneori unii oameni nu îl înțeleg. A fost întotdeauna amabil. Totuși, s-a confruntat cu o situație foarte delicată (n.r. – accidentarea la cap).

S-a întâmplat la început an într-un meci la Verona, cu Chievo. De acolo au fost câteva săptămâni dificile pentru el, dar a ieșit ca un mare campion și un om grozav, însoțit de familia sa și de noi”, a afirmat Pandev.

Lupta la titlu în Serie A se va da în 3

În etapa a 20-a din Serie A, Inter va primi vizita campioanei en-titre Napoli. Meciul se va disputa duminică, 11 ianuarie, de la ora 21:45, iar Goran Pandev consideră că este un joc extrem de important în lupta la titlu, acolo unde o mai vede implicată și pe AC Milan.

”Acest meci este deja crucial, mai ales după rezultatele ultimei etape. Dacă Inter câștigă, va face un salt spre Scudetto. Nerazzurrii se descurcă foarte bine. Sunt o echipă experimentată, știu să gestioneze bine anumite situații. Va fi un meci foarte intens, iar Napoli va dori cu siguranță să nu piardă pentru a rămâne aproape de vârf. Dar să nu uităm de Milan…

Milan are campioni care pot decide meciul în orice moment. Și apoi au un meci pe săptămână, lucru pe care nu-l putem trece cu vederea. Încă șchiopătează împotriva echipelor mai mici, dar au tot ce le trebuie pentru a lupta pentru primul loc până în ultima zi. Allegri știe cum să câștige un Scudetto”, a precizat nord-macedoneanul.

Cum arată clasamentul în Serie A

La jumătatea sezonului, Inter s-a instalat pe prima poziție a clasamentului din Serie A, cu un avans de 3 puncte față de marea rivală AC Milan și de 4 puncte față de campioana en-titre Napoli.