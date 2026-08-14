Secretul lui David Popovici: așa reușește să domine întreaga planetă. Imagini de sub apă, difuzate în premieră, de la antrenamentul în comun cu Pan Zhanle. Video

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David Popovici a câștigat a treia medalie de aur consecutivă la proba de 100 m liber de la Campionatele Europene și Cel mai probabil, el va câștiga o nouă „dublă de aur” la Europene și va deveni unicul sportiv din istorie care reușește această performanță la trei ediții consecutive. Fares Ksebati, un cunoscut instructor de înot din mediul online, a analizat „secretul” lui David Popovici.

Cum reușește David Popovici să își surclaseze adversarii în bazinul de înot

Fares Ksebati, profesor de înot cu un milion de urmăritor pe YouTube, a analizat o serie de imagini din timpul deținătorul recordului mondial la „proba regină” a natației. În analiza sa, Ksebati scoate în evidență mai multe lucruri pe care David Popovici le face sub apă atunci când se află într-o cursă importantă. Spre exemplu, el explică în primul rând că marele său avantaj este modul în care românul produce o viteză uriașă consumând cât mai puțină energie.

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Un alt „secret” evidențiat este prinderea apei cu cotul sus. David Popovici își poziționează rapid antebrațul astfel încât să creeze o suprafață mare cu care împinge apa în spate. El își folosește întreaga „paletă” de la palmă până la cot, rezultând astfel mai multă propulsie la fiecare ciclu.

Un aspect foarte important este și poziția corpului. De-a lungul cursei, el rămâne întins aproape perfect și cât mai aproape de suprafața apei. Brațele lungi și extensia amplă îi permit să câștige distanță față de adversari la fiecare mișcare, fără ca ritmul său să pară haotic. Această combinație face ca înotul său să pară aproape relaxat, deși viteza de mișcare prin apă este enormă.

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David Popovici și-a îmbunătățit foarte mult întoarcerile

Același Fares Ksebati a explicat în videoclipul său că un rol crucial în noile performanțe ale lui David Popovici îl au întoarcerile. Românul pare să fi lucrat mai mult la acest aspect. Analiza sa arată cum ultima tracțiune înainte de perete, rotația și revenirea la suprafață au fost executate extrem de eficient în ultimul timp, iar acest lucru se vede și în imaginile de la antrenamentele cu Pan Zhanle.

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Toate aceste detalii îl fac pe David să iasă victorios la fiecare cursă și să nu dea șanse adversarilor. La finalul clipului, Ksebati a introdus un interviu cu David Popovici în care explica mai multe detalii tehnice care l-au ajutat să devină un înotător de top mondial: „Lasă-mă să îți arăt ceva. Acesta este probabil exercițiul meu favorit din punct de vedere tehnic, care m-a și ajutat cel mai mult în comparație cu altele.

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Să zicem că ai mâna stângă în față, dreapta pe lângă corp. Respiri o dată, apoi faci două cicluri de braț cu dreapta, în timp ce picioarele ți se mișcă în continuare. De preferat să faci 3 mișcări de braț la fiecare bătaie de picioare. Respiri din nou, încă două cicluri cu mâna dreaptă, apoi respiri când mâna se oprește, la fel și pe partea cealaltă. Trebuie să fii sigur că te întinzi foarte mult și tragi toată apa sub tine, dar în același timp să încerci să nu-ți modifici poziția corpului, chiar dacă înoți cu o singură mână. Cu timpul, vei face această mișcare să pară naturală”, a spus David Popovici în interviul acordat celor de la MySwimPro.