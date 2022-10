Secretul lui Theo Rose. Cum a reușit să ia castingul pentru Clanul și ce probleme a avut în prima zi de filmare

Theo Rose nu a studiat actoria, deși s-a pregătit pentru admitere, dar destinul a făcut să joace în serialul Clanul, alături dintre cei mai mari actori ai timpurilor noastre. Celebra artistă a vorbit despre castingul producției de la Pro TV și cum s-a descurcat în prima zi petrecută pe platoul de filmare.

Theo Rose este o artistă completă. Mai întâi a cucerit topurile muzicale din România, ca apoi talentul ei actoricesc să treacă dincolo de videoclipurile pieselor sale și sa joace în serialul Clanul, în ciuda faptului că nu a studiat actoria, deși s-a pregătit pentru admitere.

La castingul pentru Clanul s-a luptat cu alte 200 de actrițe, însă talentul său aparte, după cum îl descria regizorul, a făcut-o să fie aleasă.

Totuși, Theo Rose susține că nu a avut mari emoții și că s-a bucurat de moment și de postura de posibilă actriță, fără să se gândească la altceva.

„M-am distrat în timpul castingului. Pentru mine a fost ceva extraordinar să pot juca. M-am bucurat la maximum de momentele în care eram urmărită jucând o secvență ca posibilă actriță.

Faptul că eu am fost ocupanta rolului, m-a făcut să înțeleg ce resposabilitate am în continuare. Drept urmare, am muncit mult și am mers mereu pregătită, pentru a nu provoca nimănui un regret în legătură cu faptul că eu am fost alegerea pentru rolul Verei”, a declarat Theo Rose într-un interviu oferit pentru

Prima zi de filmare a fost una plină de emoții pentru Theo Rose

Chiar dacă s-a bucurat să primească rolul, prima zi de filmare nu a fost atât de ușoară pentru Theo Rose. Din cauza emoțiilor, filmând pentru prima oară cu Șerban Pavlu, a spus atât de repede textul încât nu s-au înțeles cuvintele rostite.

„În prima zi de filmare am avut emoții mari. Știam textul dumnezeiește, jucam cu Șerban Pavlu pe care îl admir și luam pentru prima dată contact cu o echipă de filmare, adică zeci de oameni în spatele camerelor.

La prima dublă nu s-a înțeles nimic din ce am spus pentru că am turuit efectiv. Spre final, m-am mai relaxat și a ieșit o secvență cinstită, dar mi-o voi aminti mereu”, a adăugat Theo Rose.