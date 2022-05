Secretul lui Victor Pițurcă pentru a fi în formă și la 66 de ani: „Asta am făcut toată viața mea!”

Fostul selecționer a spus că nu cumpără niciodată produse din magazine, în schimb ia tot ce are nevoie de la ferma sa, în plus s-a lăsat de fumat de mai mulți ani.

Secretul lui Victor Pițurcă pentru a fi în formă și la 66 de ani

sa de invidiat și a explicat ce face în mod special, față de alte persoane și cum continuă să ducă o viață sănătoasă:

„Mănânc normal, nimic secret, așa, în mod deosebit. Mănânc normal, ca un om normal, câte puțin. Dar mereu mancare de calitate, adică din asta mai țărănească, așa cum sunt eu.

Eu nu mănânc decât de la ferma mea, carne, ouă și lapte de țară, nu cumpăr din magazine nimic. Și m-am lăsat de fumat de foarte mulți ani…”.

„Asta am făcut toată viața, așa voi continua până nu voi mai fi… Fără sport… Așa ar trebui să facă orice persoană, orice om, cât îi permite timpul”, a mai spus Victor Pițurcă, pentru .

Recomandările lui Victor Pițurcă

și a spus și ce trebuie să facă lumea, chiar dacă nu au timpul necesar și nici un spațiu mare la dispoziție pentru a face sport:

„Iar cei care au timpul limitat ar trebui acolo unde sunt, într-o cămăruță, să deschidă geamul și să încerce să facă acolo ce poate, alergare pe loc, gimnastică, ce se poate…. Să urce pe scări, tot timpul să găsească ceva și să facă sport”.

Recent, Victor Pițurcă a vorbit despre postul de selecționer și a recunoscut că și-ar fi dorit să fie și el contactat, în perioada în care FRF era în căutarea unui nou selecționer:

„Poate ar fi fost normal să mă întrebe și pe mine, că am mai calificat naționala în ultima perioadă. Poate să fie și că eu am susținut pe altcineva la alegerea președintelui, poate mai e și asta, poate s-au gândit și că voi refuza din prima.

Pe mine mă interesează Mihai Stoichiță? Cât timp eu am fost la națională am vorbit cu un singur om, adică mereu am vorbit cu președintele”.