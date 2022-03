Secretul părului lung și sănătos al Iuliei Albu, dezvăluit: „Domnița a suferit o intervenție la nivelul scalpului”

Iulia Albu a dezvăluit că a suferit o intervenție de natură estetică, la nivelul scalpului. Aceasta a dezvăluit că avea nevoie de o asemenea procedură.

Iulia Albu, intervenție estetică pentru un păr sănătos. Ce a făcut vedeta

Motivul este acela că părul ei este coafat zilnic, având în vedere că trebuie să arate impecabil pentru

Intervenția pe care a suferit-o este pentru ca părul ei să fie sănătos, iar el să se poată regenera după folosirea zilnică a instrumentelor de coafare, multe dintre ele fiind pe bază de căldură.

„Este adevărat, Domnița a suferit o intervenție la nivelul scalpului, ce are ca scop întreținerea unui păr sănătos, stimularea și regenerarea acestuia.

Pentru că Domnița vrea să aiba plete frumoase și balaie, în ciuda coafatului zilnic și a folosirii produselor de hairstyling pe care o emisiune zilnică… le presupune”, a scris Iulia Albu pe blogul său.

Iulia Albu, probleme cu cădera podoabei capilare: „Mi-am pierdut aproape jumătate de păr”

Vedeta TV a dezvăluit că și-a pierdut mult păr din cauza unor probleme de sănătate, dar și a stresului. Așa a ajuns la decizia de a consuma tot felul de vitamine, dar nici măcar acestea nu au fost suficiente.

Astfel, stilista a luat decizia de a apela la medicii esteticieni pentru a-și rezolva această problemă, iar podoaba sa capilară să fie ca la început.

„Eu mi-am pierdut aproape jumătate de păr din cauza unor probleme de sănătate pe care le-am avut și din cauza stresului și a unui proiect.

Noi am mai avut discuția despre vitamine pentru păr și unghii, nu este suficient. Am încercat foarte multe vitamine, unele foarte bune, majoritatea sunt ok dacă ai o situație cum este cazul meu”, a mai explicat aceasta.

Aceasta nu este singura intervenție estetică a vedetei de televiziune. Ea a mai apelat și la o lipo-sculptură, pentru a avea glezne mai subțiri.

Iulia Albu prezintă o nouă emisiune, la Antena Stars, din septembrie 2021, numită I.A cu Stil.